"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области - 23.09.2024 Украина.ру
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"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области - 23.09.2024 Украина.ру
"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
Противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. Но задача ВС РФ состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-23T05:00
2024-09-23T05:00
новости
курская область
россия
украина
александр перенджиев
всу
донбасс
резервы
сво
уничтожение
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По его мнению, группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Именно так и действуют ВС РФ. Когда на фронте собрано слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления, указал эксперт.Участники Чеченских кампаний знают, когда из-за подобных ситуаций военнослужащие по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что это свои стреляли в своих, рассказал политолог.По его словам, у Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них "где-то что-то получится". Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. "А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", — подчеркнул он.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Их нужно попытаться оттянуть на себя, чтобы они не мешали в Донбассе. Это тяжело, но это даст возможность войскам двигаться дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на Курском направлении — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, александр перенджиев, всу, донбасс, резервы, сво, уничтожение
Новости, Курская область, Россия, Украина, Александр Перенджиев, ВСУ, Донбасс, резервы, СВО, уничтожение

"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области

05:00 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. Но задача ВС РФ состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его мнению, группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Именно так и действуют ВС РФ. Когда на фронте собрано слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления, указал эксперт.
Участники Чеченских кампаний знают, когда из-за подобных ситуаций военнослужащие по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что это свои стреляли в своих, рассказал политолог.
"Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить", — уверен Перенджиев.
По его словам, у Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них "где-то что-то получится". Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары.
"А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", — подчеркнул он.
Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Их нужно попытаться оттянуть на себя, чтобы они не мешали в Донбассе. Это тяжело, но это даст возможность войскам двигаться дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об обстановке на Курском направлении — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру
Ищенко
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