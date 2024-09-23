"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. Но задача ВС РФ состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его мнению, группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Именно так и действуют ВС РФ. Когда на фронте собрано слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления, указал эксперт.
Участники Чеченских кампаний знают, когда из-за подобных ситуаций военнослужащие по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что это свои стреляли в своих, рассказал политолог.
"Для уничтожения врага вам нужно достаточное количество войск, подкрепленное военно-техническим преимуществом, с помощью которого вы этого врага будете долбить и долбить", — уверен Перенджиев.
"А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", — подчеркнул он.
Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Их нужно попытаться оттянуть на себя, чтобы они не мешали в Донбассе. Это тяжело, но это даст возможность войскам двигаться дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об обстановке на Курском направлении — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру