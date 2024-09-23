https://ukraina.ru/20240923/1057584540.html

"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области

"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области - 23.09.2024 Украина.ру

"Пусть подтягивают войска": эксперт раскрыл, почему нужно уничтожать ВСУ на подходе к Курской области

Противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. Но задача ВС РФ состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-23T05:00

2024-09-23T05:00

2024-09-23T05:00

новости

курская область

россия

украина

александр перенджиев

всу

донбасс

резервы

сво

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057424710_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_68e8b6c643abf9882a9ed4e8e2791345.jpg

По его мнению, группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением. Именно так и действуют ВС РФ. Когда на фронте собрано слишком много войск, возникает много беспорядка в системе боевого управления, указал эксперт.Участники Чеченских кампаний знают, когда из-за подобных ситуаций военнослужащие по ночам устраивали перестрелки друг с другом, и только утром выясняли, что это свои стреляли в своих, рассказал политолог.По его словам, у Украины и Запада еще есть надежда на то, что вдруг у них "где-то что-то получится". Поэтому противник подтаскивает резервы в Курскую область и пытается наносить контрудары. "А наша задача состоит в том, чтобы их в этом не переубеждать. Пусть они подтягивают туда войска, а мы их будем уничтожать", — подчеркнул он.Только не в тот момент, когда эти резервы втянутся в Курскую область, а на подходе. Их нужно попытаться оттянуть на себя, чтобы они не мешали в Донбассе. Это тяжело, но это даст возможность войскам двигаться дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на Курском направлении — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240920/1057576699.html

курская область

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, украина, александр перенджиев, всу, донбасс, резервы, сво, уничтожение