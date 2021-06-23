Украина в ближайшее время намерена создать с Турцией зону свободной торговли. Более того, создание ЗСТ неизбежно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после дипломатического форума в Анталии

Мы должны согласовать по торговым позициям, что очень чувствительно для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки», — рассказал дипломат.

Эксперты связывают слова Кулебы с запуском «Крымской платформы», которая стартует 23 августа. Для участия в мероприятии приглашена в том числе Турция, которая пока не дала согласия.

«Крымская платформа» как проект обсуждалась еще лет шесть назад, но так и не была реализована. Сейчас Украина снова подняла тему для создания нового поля политической борьбы, позволяющей еще раз напомнить миру о Крыме: речь о так называемом Крымском клубе украинских друзей. Кулеба сказал, где летом ждут граждан Украины кроме Турции © Facebook, Dmytro Kuleba

Но дружба эта не бескорыстная, а вполне прагматичная. Сейчас участие в «Крымской платформе» подтвердили Польша, Литва, Латвия — традиционные друзья Украины. С Турцией же предстоит торг.

В подтверждение усиления «турецкого направления» свидетельствуют и недавние кадровые перестановки в окружении президента Украины. Три недели назад Владимир Зеленский назначил дипломата — бывшего посла Украины в Турции — Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса главы государства. Сибига известен тем, что, будучи послом, назвал исполнение песни «Катюша» на праздновании Дня Победы в Алании «оскорблением миллионов украинцев». Теперь именно он будет курировать украино-турецкие отношения от Офиса президента.

В свою очередь, Россия назвала новую инициативу Украины «недружественной».

«Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации», — прокомментировали в МИД РФ.

Кроме того, Россия предлагает туркам пакет военного и экономического сотрудничества, чтобы блокировать участие Анкары в проекте по Крыму. Отдохнуть в Одессе украинцы могут по ценам Турции © пресс-служба президента Украины

Обозначив свою принципиальную позицию, Россия тем самым повысила ставки для Украины в торге с Турцией. И Украина пошла с козырей, совершая (по мнению экономистов) еще одну историческую ошибку. Создавая украино-турецкую зону свободной торговли, Украина рискует остатками своей экономики. Об этом на своей странице в Facebook написал известный украинский экономист Алексей Кущ.

«Что касается соглашения о ЗСТ с Турцией. Та же покупка иррациональности в обмен на вполне реальные торговые интересы своей страны. Турки покупают нефть и перерабатывают ее на своих нефтехимических заводах, поставляя готовую продукцию на европейский рынок?

То же самое они делают с нашей «нефтью» — подсолнечным маслом. Они не только покупают украинскую "семечку" и делают из нее готовый продукт, но и закупают наше готовое масло, перевозимое специальными танкерами, а затем бутылируют его под своими брендами.

На экспорт идет уже турецкое масло, которое стоит значительно дороже наливного. То же самое происходит и в металлургии. Создать ЗСТ с такой страной — это значит поставить на грань выживания не только наше машиностроение, но и легкую, обувную, промышленность. Кроме того, не смогут выдержать конкуренцию с турками и наши производители овощей — о грунтовых херсонских помидорах придется забыть.

Аналогичную жертву, принесенную на алтарь соглашения ЗСТ с ЕС, мы объяснили исторической неизбежностью вектора европейской интеграции. А как объясним "растворение" в турецком направлении?» — удивился аналитик.

Турция же получает свои экономические и политические бонусы.

Зеленский и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Украины и Турции © Офис президента Украины

Сейчас глава МИД Украины заявил, что мы в шаге от подписания соглашения о ЗСТ с Турцией. В этой связи Эрдоган как политический лидер вызывает искреннее восхищение. Надавил на Константинопольский патриархат — получил «Турецкий поток» и примерно миллиард долларов доходов в год от транзита российского газа.

Сейчас он ставит на кон свое участие или неучастие в «Крымской платформе», — подытожил Алексей Кущ.