Администрация президента США Джо Байдена хочет прояснить позицию Киева по Минским соглашениям. Как рассказали источники, руководство Украины допускает, что на встрече с президентом страны Владимиром Зеленским американский лидер займёт жёсткую позицию и будет настаивать на выполнении отдельных пунктов Минских соглашений, невыгодных Киеву

Американская сторона, как и обещал Белый дом, проинформировала Украину об итогах встречи президентов РФ и США в Женеве.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая участвовала в переговорах в Швейцарии в расширенном формате, а в былые времена часто посещала Киев и на регулярной основе проводила консультации по украинскому вопросу с Владиславом Сурковым, бывшим помощником президента России, 17 июня пообщалась по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Михеев объяснил, почему Байден в Женеве «слил» Украину © кадр из видео Украина.ру

Президенты РФ и США обозначили Украину как один из вопросов, по которым позиции сторон расходятся, но оба подтвердили, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать Минские соглашения. Это выглядит очень позитивным моментом, однако есть серьёзная проблема — выполнение Минских соглашений Москва и Вашингтон трактуют по-разному. Иными словами, лидеры согласились друг с другом, но при этом каждый остался при своём мнении.

Корреспондент «Радио Свобода» (в России признанного иноагентом) спросил Нуланд, почему трактовка этого документа в России, на Украине и на Западе отличается.

«Я не могу говорить о российском прочтения Минских соглашений. <…> Думаю, мы начнём серьёзные консультации с нашими украинскими партнёрами о том, как они видят Минские соглашения и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными», — ответила дипломат.

По её словам, Путин на саммите в Женеве просил США присоединиться к реализации Минских соглашений. Однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подключение Вашингтона к «нормандскому формату» не обсуждалось. В свою очередь заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак пояснил, что Россия не против участия США в переговорном процессе по Донбассу, если у них есть конструктивные идеи в рамках Минских соглашений, но если речь идёт просто об увеличении количества участников переговоров, то это бессмысленно.

При этом Козак подчеркнул, что если американская сторона сможет оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Байден заставит Украину оставить Донбасс в покое? © Скриншот из видео Украина.ру

«Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом — способом, который восстановит её суверенитет и территориальную целостность в Донбассе — в обмен на какого-то типа политическую автономию для Донбасса, и это приведёт к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток, — мы были бы готовы работать над этим. Но мы не уверены, что есть серьёзные основания работать над этим. Итак, мы протестируем это в следующие недели. Но начнём с очень интенсивных переговоров с Украиной относительно того, как ей видятся эти вопросы», — добавила Нуланд.

О присутствии российских войск в Донбассе Киев и западные страны говорят с самого начала боевых действий в регионе, но никто так и не предоставил никаких доказательств, то есть все эти обвинения голословны. А вот заявление американского дипломата о возможности предоставления Донбассу политической автономии — это прямой призыв к выполнению одного из пунктов Минских соглашений.

Намерение американцев прояснить позиции по Донбассу серьёзно беспокоит украинское руководство. Источник телеканала RT в правительстве Украины предрекает, что в ближайшее время Соединённые Штаты и европейские государства могут усилить давление на официальный Киев.

«Руководство западных стран настораживает не столько ситуация в Донбассе, сколько тот факт, что Киев может подписать какой-либо документ, а потом отказаться его выполнять. Дать обещание и фактически забыть о нём», — объяснил источник. Зеленский должен надавить на Байдена для того, чтобы изменить Минские соглашения — Арестович © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Ярким свидетельством этого тезиса стало заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Киев не может выполнить Минские соглашения, которые подписал предыдущий президент страны Пётр Порошенко и приверженность которым подтвердил нынешний глава государства Владимир Зеленский, в существующей виде, но и денонсировать их не собирается, потому что других нет.

В связи с этим, по словам чиновника, необходимо изменить те положения документа, которые Киев считает невыполнимыми.

Впрочем, это не такая уж популистская идея. Российские эксперты ещё в 2017 году говорили о том, что со временем нужно будет возвращаться к интерпретации Минских соглашений, и сейчас они отмечают, что для изменения ситуации в Донбассе, возможно, придётся скорректировать пункты документа, в противном случае боевые действия в регионе затянутся на долгие годы.

В частности, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает необходимость проведения не ревизии Минских соглашений в целом, а уточнения отдельных положений, их конкретизации, наполнения более детальным содержанием. Причём делать это нужно в более широком контексте — в контексте новой архитектуры безопасности в Европе, — в таком случае есть шанс достичь компромисса, отвечающего интересам как России, так и Украины.

По словам источника RT в Офисе президента Украины, велика вероятность, что ​​​​​​​вопрос имплементации соглашений по Донбассу будет вынесен на повестку дня встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне, назначенной на июль.

«Очевидно, что США будут настаивать на выполнении некоторых пунктов Минских соглашений, что совершенно невыгодно Киеву. Есть опасение, что администрация Байдена займёт жёсткую позицию по этому поводу», — заявил собеседник. Западноукраинский эксперт объяснил, когда Россия и Европа окончательно поделят Украину © lugansk1.info / lugansk1.info / Перейти в фотобанк

Хотя Кулеба утверждает, что ключевой темой переговоров президентов станет возможность привлечения США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Однако, как отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, украинские политики, говоря о необходимости подключения Вашингтона к Минским соглашениям, упускают из вида важный момент — сами американцы к этому не стремятся.

От ответа на вопрос о готовности США участвовать в работе «нормандского формата» весной уходила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, а теперь и Нуланд говорит, что у Вашингтона нет уверенности в наличии серьёзных оснований для работы над Минскими соглашениями.

«Правящие круги нашей страны постоянно повторяют, что американский президент должен при каждом удобном случае отчитывать Путина из-за Украины. Конечно, ничего подобного не происходит, что и показал женевский саммит. Вообще обсуждение Украины без участия самой Украины выглядит как полный провал проводимой в последние годы внешней политики», — заявил источник RT в партии «Слуга народа», добавив, что официальный Киев отказывается признавать отсутствие у «зарубежных друзей» мотивации брать ответственность за безопасность и развитие Украины.