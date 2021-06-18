Украина на переговорах глав государств в Женеве 16 июня подробно не обсуждалась, но президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден сошлись во мнении, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать Минские соглашения - документ, пересмотра которого добивается президент Украины Владимир Зеленский

Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Путин и Байден договорились, но не об одном и том же

«Украинская тема поднималась, но достигнуть прогресса, судя по всему, пока не удалось. Проблема в том, что выполнение Минских соглашений совершенно по-разному интерпретируются Россией и США, поэтому, когда обе стороны говорят о выполнении Минских соглашений, они по большому счёту имеют в виду разные вещи. Так что да, эта формула была повторена, что замены «Минску» нет, но каждый остался при своём.

Парадоксальным образом санкции против России со стороны США по украинскому пакету отчасти связываются с выполнением «Минска», но по иронии Москва тоже призывает к выполнению Минских соглашений и как раз часто жалуется на то, что США и ЕС позволяют Киеву не выполнять их», — заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов убеждён, что Минские соглашения в том виде, в котором они существуют, не просто не выполнялись на протяжении многих лет, но и вряд ли могут быть выполнены в ближайшее время, о чём украинская сторона неоднократно говорила, поэтому нужно провести переговоры для прояснения позиции, чтобы было единство взглядов на Минские соглашения: что это такое вообще и что там написано.

Американист пояснил, что применительно к той практике, которая есть в Донбассе, у Киева интерпретация одна (воспринимают реализацию Минских соглашений как потерю Донбасса), у Москвы — другая, а у европейцев и у США, которые, может быть, не очень углубляются в практическую реализацию положений документа, — третья. «Что-то может измениться»: что стоит за договорённостями Путина и Байдена по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Если проявлять и дальше жёсткость в этом вопросе, то всё останется по-прежнему 5 лет и дольше. Я думаю, это как раз тот вопрос, который требует некоторой ревизии и прояснения, чтобы не было двойного смысла в том, что там написано, а он, по-моему, существует, раз у сторон разные интерпретации», — отметил Гарбузов.

Это действительно так. Даже на основополагающий вопрос «кто выступает сторонами конфликта в Донбассе?», у участников нормандского переговорного формата нет единого ответа, хотя всё очевидно — это Киев и народные республики.

Как рассказал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, на последних переговорах политических советников «четвёрки», прошедших 26 мая, представители Франции и Германии заявили, что у них «не хватает квалификации», чтобы ответить на прямой вопрос, кто выступает стороной соглашения о перемирии в Донбассе, а также на предложения инициировать саммит с участием глав государств и представить проект итогового заявления по вопросу о сторонах конфликта в Донбассе Министерства иностранных дел и политические советники Украины, Германии и Франции также ответили, что не могут этого сделать.

Киев, Берлин и Париж постоянно призывают к реализации Минских соглашений Россию, хотя она выступает таким же гарантом документа, как Германия и Франция, что влечёт за собой пробуксовку в дальнейшем процессе деэскалации вооружённых действий в Донбассе. Кроме того, Украина, как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском, пытается изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений: возврат под полный контроль Киева участка границы с Россией и только потом проведение местных выборов в Донбассе, а не наоборот, как зафиксировано в документе. Зеленский отреагировал на условия Путина для встречи © REUTERS, Gleb Garanich

В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, пока Германия и Франция не призовут Зеленского и его команду уважать Минские договорённости, Москва будет считать, что Берлин и Париж потакают Киеву в попытке разрушить достигнутые соглашения.

Минские соглашения — это не только про Киев и Донбасс

С одной стороны, создаётся впечатление, что взгляды Байдена и Зеленского по Донбассу разошлись: первый поддерживает основополагающую роль документа в процессе деэскалации военного конфликта, а второй требует пересмотра и вообще замены комплекса мер. В то же время председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко утверждает, что слова президента США о необходимости углубления дипломатии в минском формате означают, что Украина «получит поддержку в направлении реализации Минских соглашений в том формате, в том порядке, в котором это отвечает её интересам».

Так что же это на самом деле: раскол между президентами США и Украины по вопросу Донбасса или, наоборот, сближение их позиций? На этот вопрос корреспондента издания Украина.ру эксперты ответили на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркнул, что очень важна часть фразы Корниенко «в том формате, в том порядке, в котором это отвечает интересам Украины», — фактически Киев ставит вопрос о ревизии Минских соглашений, исходя из того, что они для него не выгодны, они были подписаны в чрезвычайных условиях, под серьёзным внешним давлением, поэтому должны быть пересмотрены.

Однако, как отметил эксперт, ​​​​​​​если встать на позицию Владимира Путина, то почему я должен пересматривать Минские соглашения, чтобы сделать их более удобными для Зеленского? Естественно, что у российского президента тоже должна быть своя мотивация для того, чтобы пойти по этому пути, если он вообще захочет по нему пойти, добавил Кортунов. Украинский эксперт сказал, что будет с Донбассом, если буквально выполнить Минские соглашения © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Стало быть, надо провести, я бы не стал говорить «ревизию» Минских соглашений, скорее уточнение отдельных положений, их конкретизацию, наполнение более детальным содержанием. Это всё возможно, но, как мне кажется, в условиях параллельного обсуждения более широких вопросов новой архитектуры безопасности в Европе, потому что в конечном счёте мы никогда не сможем стабилизировать ситуацию ни в Донбассе, ни между Киевом и Москвой, если не займёмся этими очень серьёзными вопросами новой архитектуры безопасности в Европе, включая, конечно, отношения между Востоком и Западом», — заявил эксперт.

Кортунов пояснил, что если подходить к Минским соглашениям узко, в нынешнем виде, то мы сталкиваемся с тупиковой ситуацией, когда нельзя отказаться, но и нельзя выполнить. Чем больше времени проходит с момента подписания, тем труднее говорить об их полноценном выполнении. А если поставить Минские соглашения в более широкий, европейский, контекст, то компромисс, по мнению эксперта, возможен, и он, безусловно, отвечал бы интересам как России, так и Украины.

Зеленский и не скрывает желания расширить круг участников переговоров по Донбассу, прежде всего за счёт США. Однако, как отмечает Гарбузов, когда украинские политики говорят о необходимости подключения Вашингтона к Минским соглашениям, то упускают из вида важный момент — сами американцы не горят таким желанием. Почему?

Соединённые Штаты занимают очень удобную для себя позицию: у них есть определённые рычаги влияния на Киев и каналы коммуникации с Москвой, которые могут использовать, но при этом не несут никакой ответственности за выполнение договорённостей. Единственное, чем США привязаны к Минским соглашениям, — тем, что они как постоянный член Совета Безопасности ООН поддержали резолюцию, в основу которой вошёл текст Минских соглашений, однако эта привязка опосредованная, не такая прямая, как у лидеров Франции или Германии, обращает внимание Гарбузов.

«Как будет развиваться конфликт в Донбассе в предстоящие годы, посмотрим. Я считаю, что если стороны будут стоять на своём и смотреть на Минские соглашения со своей точки зрения, интерпретируя их так, как они видят это, не принимая в расчёт, какими глазами на них смотрят оппоненты, то это приведёт к топтанию на месте, и ситуация в Донбасе не будет урегулирована ещё долгие и долгие годы. Чтобы что-то изменить в Донбассе, надо измениться в подходах к Минским соглашениям и, я не исключаю, скорректировать их», — подытожил эксперт.