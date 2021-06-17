Получить российское гражданство станет еще проще. Для этого даже не понадобится не то чтобы жить, а даже ехать в Россию

Во всяком случае такой законопроект подан в Госдуму РФ. Автор документа — Константин Затулин. На своей странице в ФБ он написал:

«Наши соотечественники ждали этого не одно десятилетие. Предлагаемые поправки касаются условий и процедуры возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину. Законопроект восполняет отсутствие репатриационной составляющей как ключевого пробела Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом». «Ответ на курс, которым идет нынешняя Украина» — Затулин о законопроекте о репатриации © РИА Новости, Владимир Трефилов

На Украине сразу назвали эту инициативу ответом на закон Зеленского «о коренных народах», в котором русскому человеку не нашлось места. Напомним, президент Украины в конце мая внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах. Таковыми признаны украинцы, караимы, крымские татары и крымчаки.

Тогда же президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу своего украинского коллеги.

«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — сказал российский лидер.

Тем временем законопроект депутата Затулина предлагает расширить понятие «соотечественник» и признать таковым все народы, исторически проживающие на территории России, и их родственников. На этом основании каждый желающий может получить право на репатриацию.

Главный редактор Игорь Гужва прокомментировал эту депутатскую инициативу, а также сравнил разницу политики двух стран:

«Россия показывает свою заинтересованность в увеличении числа своих граждан. Ведь законопроект Затулина позволяет (при желании) получить гражданство десяткам миллионов украинцев и белорусов. Причем подавать документы и пройти первый этап (получение вида на жительство) они могут вообще не выезжая из своей страны (через консульство). Украина же подчеркнуто демонстрирует дискриминационное отношение к «некоренным народам», а лозунг «чемодан-вокзал-Россия» возникает в любой дискуссии по этому поводу. Справедливости ради стоит сказать, что не особо заинтересована власть и в удержании «коренных народов». В первую очередь украинцев. Массовая миграции является основной экономического курса государства все последние годы («пусть лишние люди уезжать работать за границу и шлют оттуда денежные переводы»). «Рекрутирование рабочей силы»: Затулин назвал недостатки нынешней программы по переселению в РФ соотечественников © Арина Тихомирова/Украина.ру

Идеология украинской власти — замыкание в себе. Убрать чужаков, создать максимально однородное в идеологическом и этническом плане общество, отправить как можно больше народа на заробитчанство за кордон, после чего сидеть и ждать, когда (когда-нибудь) примут в Евросоюз, который и возьмет уже окончательно на себя управление государством. Но сейчас на дворе не 19 век. И даже не 20. И любые замкнутые общества обречены на поражение».

Надо отметить, что Россия и так приняла ряд мер по либерализации получения гражданства для граждан Украины и Белоруссии.

Так, в апреле 2020 года Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского паспорта для ряда категорий иностранных граждан. Например, сейчас претендовать на гражданство по упрощенному порядку могут граждане, состоящие в браке более 3 лет или имеющие общих детей, или близкого родственника-гражданина Российской Федерации. Украинцы также отныне могут не отказываться и от своего гражданства. Сейчас список документов, который нужен для подачи в миграционные органы сокращен и упрощен. Кроме заявления и фотографии нужно приложить копию паспорта, свидетельства о браке и вид на жительство. Подтверждать свои доходы и финансовую состоятельность больше не придется.

Кроме того, у проживающих в Москве иностранных граждан, появилась возможность записаться на прием в миграционный центр в электронном виде. Для этого нужно загрузить скан-копии требуемых документов на официальном сайте госучреждения. Их проверит специалист центра, и система предложит выбрать удобный день для визита. Благодаря этому сократилось время личного приема и обработки документов. Также сокращен и срок рассмотрения заявки на принятие в гражданство с полугода до 3 месяцев. Новые инициативы российских законодателей предоставят миллионам гражданам иметь возможность получить российский паспорт легко и быстро.

«Будем надеяться, что закон примут и что его не испортят поправками. Молодец, Константин Затулин», — прокомментировал бывший народный депутат Украины Олег Царев.