Когда нужно, украинизацию можно и тормознуть. Представители пропрезидентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду закон о послаблениях норм языкового закона для производителей кино и сериалов, обязывающих их тотально украинизироваться

Фактически речь идет о лоббизме интересов президента Владимира Зеленского и его студии «Квартал 95», которая выпускает преимущественно русскоязычный контент как внутри страны, так и на экспорт.

Что предлагают нардепы от монобольшинства?

Согласно действующему закону «О функционировании государственного языка в Украине», принятому на исходе правления Петра Порошенко, с 16 июля 2021 года все фильмы без исключения должны будут демонстрироваться и распространяться на украинском языке. «Плохие танцоры»: языковой омбудсмен разозлился на результаты проверки украинских телеканалов © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Помимо этого, сделанная за рубежом кинопродукция подлежит украинскому дубляжу, а число реплик, выполненных на других языках, не сможет превышать 10%.

В мае 2021 года депутаты от «Слуги народа» Евгения Кравчук и Никита Потураев внесли в Раду законопроект, который предусматривает, что действие нормы об украинизации кино и сериалов имплементируют через 2 месяца после окончания карантина, связанного с эпидемией коронавируса. Объясняют это негативным влиянием пандемии на деятельность теле- и кинопроизводителей.

Но пока карантин регулярно продлевают, поэтому украинская телеиндустрия получит возможность и далее на законных основаниях откладывать украинизацию.

Документ единогласно поддержали производители контента и медиасообщества, которые обратились к народным депутатам.

«Для того чтобы зритель и в дальнейшем получал качественный контент украинского производства, как информационный, так и развлекательный, отрасль нуждается со стороны государства в определенной поддержке производителей теле- и кинопродукции в карантинный период.

… Представители теле- и киноиндустрии одобряют появление такого важнейшего законопроекта и рассчитывают на то, что депутаты Верховной Рады Украины IX созыва поддержат его как можно быстрее для полноценного функционирования украинского теле- и кинопроизводства в условиях пандемии», — говорится в заявлении.

Несмотря на украинизацию сфер общественной жизни, предусмотренную языковым законом, подавляющая часть кино и сериалов, транслируемых украинскими телеканалами, до сих пор шла на русском языке. Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

Согласно статистике, опубликованной языковым омбудсменом Тарасом Креминем, русскоязычный продукт доминирует на пяти крупнейших каналах («1+1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV). Из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, 29 — на русском.

Такое положение дел Креминь назвал катастрофическим и предложил «патриотической общественности» защитить украинизацию.

Тотальный переход на госязык фактически похоронит индустрию.

Во-первых, в Украине отсутствует достаточное количество украиноязычного контента, который сможет адекватно заменить русскоязычный, во-вторых — массовый отток зрителей, в особенности жителей Юго-Востока, приведет к уменьшению рейтинга и снижению дохода от рекламы. Для рекламодателей украинский рынок просто перестанет быть привлекательным, а огромная аудитория перетечет на российские телеканалы.

Удар ожидает и принадлежащий Зеленскому «Квартал 95», который лишится возможности экспортировать свою продукцию за рубеж, в первую очередь в Россию.

Националисты кричат об угрозах для «мовы» и проклинают Зеленского

Излишне говорить, что вопрос о приостановке навязывания «мовы» был принят в штыки адептами национализма из парламентских фракций «Европейская солидарность» и «Голос». Потураева и Ко уже успели окрестить «агентами Кремля».

Ирина Геращенко, Мария Ионова и Владимир Вятрович раздули истерику об атаке на украинский язык и срочной необходимости его спасать. Они сорвали заседание профильного комитета Рады, где решали вопрос о вынесении документа в сессионный зал. «Инфузории-туфельки» «в условиях пропаганды РФ»: украинский телеканал оштрафовали за «язык вражды» ведущего © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

Высказался о законе и экс-президент Порошенко, обвинивший Зеленского в отсутствии патриотизма за продажу российскому каналу СТС сериала «Папик».

«В этом году режиссеры "95 квартала" попытались примерить Зеленскому маску государственника вместо привычной ему идеологии "какая разница". Но как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ "Папика", который продается на российском рынке», — рассуждал Порошенко.

Впрочем, подобные аргументы от Порошенко, чья кондитерская фабрика «Рошен» в Липецке успешно работала с 2014 по 2017 год, звучат как минимум неубедительно.

К слову, изначально некоторые поправки к законопроекту предусматривали языковые послабления для газет, возобновление предвыборной рекламы и агитации на русском языке, но в итоге Зе-команда сняла эти предложения.

Лоббизм интересов президента

«Я прямо об этом сказал». Ищенко о том, почему России выгодна насильственная украинизация © РИА Новости, Нина Зотина

«Эта правка, она не про вас, дорогие граждане. Не про ваши школы, не про ваши рестораны, не про ваши парикмахерские. Она про сериалы.

Как вы помните, возможно, неделю назад провалилась попытка отсрочить украинизацию сериалов до конца карантина плюс 2 месяца, то есть неизвестно насколько. А сейчас новая попытка, только ни о каком карантине речи нет вообще, теперь предлагается вывести сериалы из-под действия закона о языке навсегда.

Что это?— спросите вы. Позорный, лоббистский шкурняк, призванный плюнуть в лицо гражданам ради интересов киноиндустрии.

Напомню, что правку через комитет незаконно потянут в понедельник те же самые люди, которые там же, в том же гуманитарном комитете тупо зарубили законопроект об отмене языковых штрафов. А год назад — законопроект об отсрочке перевода школ на украинский», — прокомментировал ситуацию народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Он подчеркнул, что происходящее в парламенте вокруг закона — фарс, который не простят избиратели президента. Ведь у людей возникнет закономерный вопрос: почему для сериалов изменения возможны, а для всех остальных — нет?

Справедливой выглядела бы отмена закона «О госязыке» — она стала бы исполнением обязательств властей по защите прав русскоязычных и национальных меньшинств. Однако Зеленский сражается с Порошенко за доминирование в майданно-патриотическом дискурсе. А в том, что в стране якобы не притесняют русский язык, они единодушны.

Так что для большинства украинцев ничего не изменится.