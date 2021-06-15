Во всем мире в этом году наблюдается существенный рост цен на сырье, но рекорды бьют цены на черные и цветные металлы, занимающие основную роль в экспорте Украины. Следовательно, Киев может рассчитывать на увеличение прибыли от экспорта, что может как-то нивелировать падение промпоризводства и последствия вызванного пандемией экономического кризиса

Для республик Донбасса металлургия играет не менее важную роль, но разрыв экономических связей, блокада со стороны Киева, повреждения в результате обстрелов в значительной степени подорвали мощности предприятий. Гигант индустрии Донбасса — Алчевский металлургический комбинат — регулярно простаивает, а задолженность по зарплате там составляет более трех месяцев. Изменения на мировых рынках металлов и металлопродукции могли бы дать республикам шанс выйти из затяжного экономического кризиса, но это зависит также от российских посредников. Цены на нефть связаны с ценами на металл. Промышленность Украины просядет – Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

В Нацбанке Украины рост цен на мировых рынках называют одним из факторов укрепления гривны по отношению к доллару. За первые четыре месяца текущего года металлургические предприятия Украины произвели на 7,5% больше стали, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9,14 — чугуна. Железная руда бьет исторические рекорды, достигнув сейчас $214 за тонну, тогда как год назад она стоила $54. Тонна стали достигла отметки $600 за тонну, а к концу года, по прогнозам экспертов, достигнет $800.

В общей структуре экспортных поступлений металлургический экспорт составляет около 20% всех доходов Украины. В прошлом году украинские металлургические предприятия экспортировали около 18 млн тонн металлопродукции на сумму $7,69 млрд. Таким образом, рост цен на металл может положительно повлиять на экономику страны. Крупнейшими экспортерами железорудного сырья из Украины являются компании групп «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского, DCH Александра Ярославского, компания Ferrexpo Константина Жеваго, а также предприятия «Интерпайп» Виктора Пинчука. Эти олигархи и должны стать основными бенефициарами тенденций на мировом рынке металлов. Однако некоторых из них администрация США вознамерилась «раскулачить» в интересах международных корпораций. «Люди гибнут за металл». За что воюют солдаты ВСУ © пресс-служба Министерства обороны Украины / пресс-служба Министерства обороны Украины / Перейти в фотобанк

Украинский экономист Алексей Кущ прогнозирует большие поступления в украинский бюджет и на фоне роста сырьевых цен, но полагает, что власти не используют рост доходов на улучшение жизни населения, а увеличившаяся прибыль вся осядет в карманах элиты.

«Железная руда по 200 дол. за тонну, безумные цены на кукурузу и подсолнечное масло, металл и арматуру, подорожавших в три раза. Денег будет много, курс гривны — стабильный, бюджет — наполненный, хотя низкую инфляцию не обещаю. И когда у власти много денег, отмазки вроде кризиса, почему у нас такая ж..а, не прокатят. Деньги есть на повышение пенсий, снижение тарифов, увеличение зарплат бюджетникам, обновление инфраструктуры.

Главный тезис ближайших месяцев: отсутствие хотя бы одного из бонусов, указанных выше, будет означать лишь одно — власть полностью оборзела и потеряла страх, пакуя собственный карман. Так что следите "за ручками" и социальной политикой государства, за его инфраструктурными тратами и общим уровнем жизни в стране. "Эффект просачивания богатства" при правильной политике власти может обогатить народ, но только в том случае, если слой глины в виде "Ылит" не задержит финансовую воду в "верхних слоях". Ведь есть риск того, что деньги от роста цен на сырье "Ылиты" возьмут себе, а народу предложат инфляцию на базарах и в магазинах», — пишет экономист.

Основным драйвером роста цен на металлы стало восстановление экономики Китая после пандемии, а также ухудшение отношений КНР с США и Австралией.

Последняя до недавнего времени была основным экспортером металла в Китай. Теперь эту нишу могут занять компании других стран, включая Украину, Россию и даже (возможно, опосредованно) республики Донбасса. Крупнейшая металлургическая компания мира за бесценок продала все свои предприятия в США © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако стоит отметить, что Австралия, поссорившись с Китаем по политическим мотивам, вменяла ему в вину «искусственное происхождение коронавируса», «преследование уйгуров» и развитие компанией Huaiwei систем связи 5G. Все эти же претензии выдвигала Китаю администрация США.

Очевидно, что Австралия лишь вторила Вашингтону, а подобного поведения в США могут ожидать и от Киева, который куда более сговорчивый и покладистый даже в ущерб собственным экономическим интересам.

Напомним, что ранее Украина ввела санкции против китайских компаний, купивших часть акций запорожского предприятия «Мотор-Сич». Эту сделку бывший госсекретарь США называл «злонамеренной инвестицией Китая в Украину». Хотя китайская сторона заплатила более $1 миллиарда, после срыва сделки с санкций эти средства не вернули. Теперь Китай судится с Украиной в Международном арбитражном суде, выставив претензии на сумму $3,6 миллиарда.

Тем не менее, существуют и другие риски упустить возможность воспользоваться ростом цен на сырье. В мире существует около трети избыточных мощностей по производству металлопродукции, но многие из них простаивают из-за карантинных ограничений. Одной из причин роста цен на металлы стала тяжелая эпидемиологическая обстановка в ряде стран третьего мира (ЮАР, Бразилии, Индии), где металлургические предприятия вынуждены останавливаться, что создает дефицит металлов на мировом рынке. В случае провала вакцинации и масштабной новой волны коронавируса такая судьба может ожидать и металлургические предприятия Украины.

Периоды роста цен на металлы на Украине с 1990-х годов сопровождались обычно активным распилом на металл заводов, самолетов и даже массовой кражей канализационных люков. Сейчас одной из первых ринулась зарабатывать на росте цен «Укрзализныця». На 17 июня госкомпания назначила торги, выставив на них около 2 тысяч тонн, включая медь и алюминий. Руководство железной дороги рассчитывает заработать 145 миллионов гривен. На эту сумму можно было приобрести 4 новых купейных вагона, поскольку подвижной состав УЗ находится в аховом состоянии, а тепловозы 1950-х годов выпуска давно исчерпали срок эксплуатации. Однако, скорее всего, вырученные средства пойдут на космические зарплаты членам наблюдательного совета. Экс-глава Чернобыльской АЭС торговал радиоактивным металлоломом © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Обратной стороной роста цен на металлы является также удар по потребителям металлопродукции и прежде всего строительной индустрии. С начала года в два раза подорожала арматура, что вызывает рост цен на жилье (новостройки). На Украине рынок первичного жилья эконом-класса с прошлого года практически замер — у простых граждан нет средств. Рост цен на металлы может фактически убить его, сделав жилье недоступным.

Побочным эффектом роста цен на металлы для Украины может стать рост цен на сельскохозяйственную технику, без которой «аграрная сверхдержава» не сможет нарастить объемы производства своей второй основной статьи экспорта — сельскохозяйственной продукции, а также рост цен на продукты на внутреннем рынке.

В целом же на Украине долгие годы наблюдается одна и та же тенденция вне зависимости от мировой конъюнктуры рынка: инфляция ведет к росту цен, как и дефляция; падение цен на нефть ведет к росту цен на продукты питания в той же степени, как и рост цен на нефть. И в данном случае рост цен на металлы и металлопродукцию, скорее всего, не будет способствовать реализации социальных проектов или улучшению уровня жизни рядового украинца, поскольку аппетиты украинских олигархов и чиновников безграничны.