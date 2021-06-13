Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

Знаете ли вы, кто такие Чахлык Невмырущый и Вужык вогнэпальный? Или, например, спалахуйка? Скрынька перепыхунцив? Нет? Тогда давайте разбираться

Если не знаете этих слов, то вы не знакомы с фольклором украинских детей.

Нет, таких слов нет в украинском языке. Чахлык Невмырущый — это Кощей Бессмертный. На самом деле на украинском он всё тот же Кощей, или, по некоторым сведениям, Костий Бездушный.

Вужык Вогнэпальный — Змей Горыныч (на украинском тот же Змей).

Посадить за ушанку и запретить Деда Мороза. Трагедия декоммунизации оборачивается безумным фарсом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Русланы, которая обещала сжечь себя на Майдане в 2014 — "спалыты себе", если "не будет перемен".

Скрынька перепыхунцив — это коробка передач автомобиля. На самом деле на украинском это та же знакомая каждому автолюбителю коробка передач.

Чахлык и Спалахуйка давно стали героями анекдотов, интернет-мемами. Зачем специально придумывают такие глупые слова для нашей мовы?— обижаются на разных форумах юмора жители незалежной.

И действительно. Придумывать ничего не надо.

В украинском языке и без "чахлыка" слишком много наспех сделанных, искусственных слов. Заимствованных, придуманных на скорую руку, взятых бездумно и насильственно записанных в украинский язык. В украинском эти слова выглядят как уродливые кентавры. С одного бока — человек, а с другого — лошадь.

А Чахлык живёт своей жизнью на радость детям. Да его и невозможно уничтожить, несмотря на все протесты обидчивых доморощенных филологов. Он же Невмырущый! Вот уже и в словарь Гугла пробрался.

Но как и каким образом в настоящем украинском языке оказались странные кентавры?

Превед вам, хмарачос и премьерка

Эрратив или какография (от греческого "како" — "плохо" и "графо" — "пишу" — так называются слова, которые подвергнуты умышленному искажению). Все знают современные молодежные примеры такой какографии типа "превед", "медвед" или "убейся апстену". Есть курьёзные исторические примеры. Например, "лобзик" — это искаженное немецкое слово, которое означает "пила для веток".

Нас мало, но мы в вышиванках: как живёт украинская диаспора в Японии © Facebook, Українці в Японії "Краяни"

Активно продолжают они "исправлять" настоящий украинский и сейчас. Объявляют свои нововведения "украинским", а настоящий украинский язык — это, по их мнению, "суржик" или "зросийщення", т.е. русификация.

Нам неизвестны безымянные творцы современных слов "премьерка" (женщина на должности премьер-министра, употребляется по понятным причинам только по отношению к Юлии Тимошенко) или "ликарка" (женщина-врач), "ґипи" (это хиппи, надо писать с "новым" ґ).

Слово "хмарочос" (небоскреб) тоже иногда объявляют специально придуманным для смеха. Но это реальное слово, давно проживающее в украинском, калька с английского. Появилось оно, скорее всего, в начале 20 века, когда в Киеве был построен 12-этажный "Дом Гинзбурга" (извините, "Ґинзбурга", хотя вроде бы новые правила, в том числе новое "ґ" уже отменили решением суда(!). Сейчас на этом месте стоит гостиница "Украина" (до 2001 года она называлась "Москва").

И конечно, когда в Харькове появилось знаменитое здание Госпрома.

Переписать Кобзаря

Но все эти "смешные" или придуманные слова — чепуха по сравнению с втиснутыми в настоящий украинский язык, язык Тараса Шевченко, Квитки-Основьяненко и Михаила Коцюбинского, искажениями.

Надо заметить, что произведения всех этих авторов были впоследствии переписаны — либо "исправителями", либо ими самими (Коцюбинский).

Язык их произведений был переделан до неузнаваемости. После переписывания (возможно, неоднократного) настоящая "мова" превратилась в эсперанто.

На эсперанто, как известно, можно и писать, и говорить. Но думать всё же затруднительно.

Украинизация 20-х

Никакого "полтавского стандарта" языка уже давно нет. В том, что сегодня называется "украинским языком", немыслимое количество придуманных или заимствованных слов.

А синтаксис, правила грамматики и даже сами названия частей речи украинского языка были именно придуманы в 20-е годы 20 века, когда секретарем ЦК партии на Украине был Лазарь Каганович.

Шуфлядка, жменя и цёця. Чем русский язык в Белоруссии отличается от русского языка в России

Вот так в украинском появились правила и сам аппарат языка.

Кстати, украинизацию большевики проводили серьёзнейшим образом и с большими, как тогда выражались, "перегибами". На Украине практически не осталось к 1930 году русских школ. А за незнание украинского можно было поплатиться должностью.

И что же?

Как писал Мыкола Хвыльовый, один из самых известных писателей-"украинизаторов" (автор лозунга "Геть вид Москвы!"), "я поверю в успех украинизации тогда, когда на улице Сумской ко мне подойдёт проститутка и скажет "Ходимо, хлопчыку". (Сумская — главная улица Харькова.)

Выдумщики и полонизаторы

Многие слова были просто придуманы. Например, полностью придумано слово "мрия" (мечта) литератором Старицким. Это бывает довольно часто. Слово "невесомость" придумал знаменитый художник Малевич и довольно удачно. Слово "робот" придумал Карл Чапек. Слово "газ" (от греческого "хаос") — голландский химик Гельмонт. И так далее.

Но если бы Старицкий ограничился только "мрией"!

Рассказывали, что когда Старицкий читал крестьянину свое произведение "Сербские песни" на придуманном им "украинском", то крестьянин сказал: "Как этот сербский язык похож на наш. Я некоторые слова даже понял".

Но кто же всё-таки переписывал произведения украинских писателей? Увы, часто они же сами.

Ведь это были не просто какие-то там "беллетристы", а идейные борцы за новый язык и новый народ.

В итоге получилось нечто совершенно несуразное.

Выдающийся ученый А. С. Будилович, исследователь славянских языков, знаток славянской лингвистики, ректор Варшавского университета, говорил: "Лучше уж перейти к чистому польскому языку, чем писать на смешанном русско-польском жаргоне, напоминающем гермафродита."

Пчилка против кентавров

Но многие протестовали против придуманного языка.

Об этом писала, например, Олена Пчилка. Такой псевдоним взяла себе писательница Ольга Косач (Драгоманова), мама Леси Украинки. Кстати, почему ее псевдоним Пчилка, а не Бджилка? Может быть, потому что несуразно звучащую "бджилку" ("пчёлка" в современном украинском) придумали гораздо позже.

А говорила она о новых словах так:

"Дело не в том, что новые слова, а в том, что они плохие, плохо созданные".

То есть против новых слов, которые литераторы придумывали десятками, никто не возражал. Неприятно было то, что язык становился смешным и неудобным. Но что поделать. Пришлось смириться. Так и живём с этими "плохо созданными" словами.

Батько Нечуй

«Трактор в поле дыр-дыр-дыр». О самом ненавистном авторе из школьного курса украинской литературы © РИА Новости, Угринович / Перейти в фотобанк Михаил Грушевский, впоследствии глава УНР.

А основным его оппонентом — тоже знаменитый классик украинской литературы Иван Семенович Нечуй-Левицкий, по прозвищу батько Нечуй (он был значительно старше большинства писателей начала 20 века).

"Грушевский издевается над языком", — писал Нечуй-Левицкий.

Предлог з — з тобою, приставка роз — розлука. Две точки над и, апостроф. Это все появилось из Галиции при Грушевском. Было "с" — с тобою, не было апострофа, не было буквы "и" с двумя точками.

"Галицкий язык убьет украинскую литературу", — писал Иван Нечуй-Левицкий.

Конкретные польские и выдуманные слова Нечуй перечислил в письме в газету "Рада" — злочинство, також, майже, окремо, землетрус (землетрясиння было). Смеялся над словом "на рози" (на углу). Список слов, по его мнению, польских и негодных очень большой.

Удивительным образом все эти слова и ещё большее их количество (через бесконечное насильственное образование "по Грушевскому") вошли в украинский язык. Стал ли язык от этого лучше? Классики считали, что нет.

Костомаров, Кулиш и Коцюбинский тоже были против уродливых "кентавров". Но… Коцюбинский сам менял слова в своих произведениях — вместо метелица — хуртовина, темнота — темрява, согласно — у згоди. Франко сам переписывал свои произведения, заменял слова на галицкие.

Протестовали и другие литераторы. "Правописание антинаучное" (Крымский). "Вашего галицкого языка мы не понимаем" (Гринченко Борис).

Но кто получал "гранты" от зарубежных правительств, тот и победил. Грушевский по указке Австро-Венгрии целенаправленно уничтожал настоящий украинский язык. И с грустью можно констатировать, что уничтожил.

Но как же выглядел настоящий украинский до встречи с "украинизаторами"? Есть до смешного простой способ это узнать.

Для этого достаточно сравнить прижизненные оригиналы произведений Тараса Шевченко с сегодняшними изданиями. Оригиналы есть в аутентичном виде в интернете в открытом доступе.

Да неужели же великого Тараса переписали?

В этом нет никаких сомнений. Даже название его самого известного произведения искажено.

Кобзарь

Именно Кобзарь, с мягким знаком в конце слова.

Это вроде бы мелочь. Но согласитесь, характерная.

Переписано не только название. Это легко понять, сравнив самые известные стихи Тараса Шевченко, как они были опубликованы им самим, и как они выглядят сейчас

Ещё большее удивление вызовет учебник украинского языка, составленный Тарасом Шевченко.

Кто же переписывал «Кобзаря»?

В принципе это известно.

Главный Бармалей Советского Союза родился в Киеве у отца-махновца © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк , издатель «Кобзаря», писал: "не знаю, не грех ли нам, что у нас кобзар, цар, у Шевченко везде "рь". Участвовал в переписывании Кобзаря на "правильный украинский" и Старицкий.

Но какая разница, кто это делал. Главное, что текст Кобзаря переделан и переписан.

В произведениях Шевченко слова «осень», «камень», «семья», «всего», «явор», «царь», «Киев», «Польша» были заменены на «осiнь», «камiнь», «явiр» и т.д.

Но текст Шевченко хотя бы остался более-менее похож на язык оригинала.

Мир ловил меня и не поймал

А вот знаменитому философу Григорию Саввичу Сковороде совсем не повезло. Некто неизвестный просто переписал стихи "харьковского Диогена" на тот же "современный украинский", причем плохо переписал, и дети думают, что так Сковорода и изъяснялся.

Наверное, загрустил бы, увидев это, "старец" Григорий Сковорода, который просил написать на своей могиле "Мир ловил меня, но не поймал". И вот, получается, поймал. Дотянулся своими пошлыми ручонками.

А что сказал бы своим "исправителям" "батько Тарас", даже страшно представить. Характер у "отца украинской литературы" был крутой.

Украинизация или полонизация

Сейчас, как известно, на Украине происходит очередной виток "украинизации". Продавцы, официанты и другой персонал заведений должны общаться с посетителями только на украинском. Иначе — штраф. Сайты надо переводить на мову. Иначе — штраф. К счастью, штрафовать начнут только через полтора года. Но надо готовиться уже сейчас.

Продавцы выучили несколько фраз, и скучное "Вам пакет нужен?" теперь звучит так же серо и буднично, только на украинском. Сайты, скорее всего, в будущем поменяют провайдеров.

Как будет дальше, непонятно, но ясно, что любви к украинскому насильственная украинизация не принесет. Хотя это, наверное, не украинизация, а полонизация, учитывая происхождение половины лексики сегодняшней "мовы".

"Туши свет!"



Карикатуры последних месяцев. Мама говорит сыну:

— Учи украинский!

— А то что будет?

— Ты не сможешь работать официантом!

Это, к сожалению, горькая правда. Впереди у детей после школы либо работа "кассиром в супермаркете", либо "клубника в Польше", либо учеба в вузе. Но вуз те, кто может хоть немного выбрать, выбирают польский или чешский, словацкий или немецкий.

«Это плохо закончится»: соцсети о языковой войне на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Конечно, основная проблема — это экономика. Если украинизацию можно ввести указом президента, то экономика от указов не расцветёт.

Экономика Украины не может обеспечить рабочие места будущим физикам, химикам и математикам. А Польша может.

Знакомый выпускник школы сдал вступительный экзамен в польский вуз на польском языке, удивив экзаменаторов. Его спросили — вы этнический по́ляк? Нет, украинец. Просто хорошо готовился к экзамену.

Теперь он учит математику в одном из вузов Польши. Туда же уехала его мама, поддерживать ребенка материально. Нашла работу кассиром в магазине, для этого немного выучила польский, конечно.

Может быть, это и было целью многолетней целенаправленной работы по искажению украинского языка? Сделать из малороссов "малополяков"?

Страна уезжает. Национальная идея — это эмиграция.

Украина всё больше напоминает село, в котором остались только дедушки и бабушки. К ним раньше приезжали внуки из города. Теперь внуки присылают посылки из Польши.

И как в том старом анекдоте про тотальную эмиграцию из Латвии: "Последний, кто улетит из аэропорта, выключите свет".

Только теперь эта надпись будет написана на украинском. "Вымкнить свитло". И уже все равно будет, сколько из этих слов заимствовано и из какого языка.