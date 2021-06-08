В этих краях с давних пор «репой» называют картофель и почитают его так же, как пшеницу. Про «репу» гуцулы говорят: это «хлеб, который не к мельнице, а к горшку».
В состав блюда входят разваренная в пюре картошка и кукурузная мука. Варят риплянку на медленном огне в чугунной кастрюле, помешивая деревянной палкой. При этом у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт: кто-то добавляет немного пшеничной муки, кто-то — манной крупы.
Среди местных жителей риплянка популярна уже два с половиной века. Ею кормят гостей, берут с собой в дальнюю дорогу. Готовят довольно часто — как минимум дважды в неделю.
Едят риплянку руками, макая в сыр, яичницу, сметану и мачанку с грибами или мясом.
К слову, в Закарпатье риплянке даже посвятили фестиваль — проходит он в селе Колочава.
Для приготовления риплянки вам понадобятся:
- картофель — 500 грамм;
- кукурузная мука — 1 стакан;
- соль — 1 ст. ложка;
- брынза — 50-80 грамм;
- масло сливочное — 50 грамм.
Очищенный картофель, нарезанный кубиками, посолите, залейте кипятком и сварите. Воду от картофеля не сливайте.
Разомните картофель, добавьте к нему кукурузную муку и перемешайте до однородности — нужно следить, чтобы не было комочков. Досолите по вкусу.
Смажьте посуду для запекания толстым слоем сливочного масла, выложите картофельную массу. Сверху положите кусочки масла и присыпьте брынзой.
Запеките риплянку в нагретой до 220 градусов духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.
Приятного аппетита!