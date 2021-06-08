Риплянка для жителей Закарпатья почти как хлеб: представить без нее типичный гуцульский обед очень сложно

В этих краях с давних пор «репой» называют картофель и почитают его так же, как пшеницу. Про «репу» гуцулы говорят: это «хлеб, который не к мельнице, а к горшку».

Украинская кухня: рецепт сала © Фото: alimero.ru риплянку на медленном огне в чугунной кастрюле, помешивая деревянной палкой. При этом у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт: кто-то добавляет немного пшеничной муки, кто-то — манной крупы.

Среди местных жителей риплянка популярна уже два с половиной века. Ею кормят гостей, берут с собой в дальнюю дорогу. Готовят довольно часто — как минимум дважды в неделю.

Едят риплянку руками, макая в сыр, яичницу, сметану и мачанку с грибами или мясом.

К слову, в Закарпатье риплянке даже посвятили фестиваль — проходит он в селе Колочава.

Для приготовления риплянки вам понадобятся:

- картофель — 500 грамм;

- кукурузная мука — 1 стакан;

- соль — 1 ст. ложка;

- брынза — 50-80 грамм;

- масло сливочное — 50 грамм.

Очищенный картофель, нарезанный кубиками, посолите, залейте кипятком и сварите. Воду от картофеля не сливайте.

Украинская кухня: рецепт гуцульской росивницы © Фото: k-stolu.com

Смажьте посуду для запекания толстым слоем сливочного масла, выложите картофельную массу. Сверху положите кусочки масла и присыпьте брынзой.

Запеките риплянку в нагретой до 220 градусов духовке в течение 30-40 минут до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Приятного аппетита!