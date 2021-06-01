Президент РФ Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель занимаются урегулированием конфликта в Донбассе, но президент Украины Владимир Зеленский в этом стремлении не помощник - он намерен отказаться от «нормандской четвёрки» и получить немецкое оружие

На пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров 31 мая Эммануэль Макрон сообщил о небольшом продвижении в урегулировании украинского конфликта — о предстоящих переговорах глав МИД стран «нормандской четвёрки».

Россия, Франция и Германия — за мир на Украине

Зеленский надеется на «искусственное дыхание» Макрона для спасения «нормандского формата» © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo Эммануэль Макрон.

Макрон подчеркнул, что не видит ничего более полезного для разрешения кризиса на Украине, чем «нормандский формат».

«В свете недавнего обострения ситуации мы подчёркиваем важность реализации Минских соглашений и решений парижского саммита, прошедшего в декабре 2019 года, по приемлемому урегулированию конфликта на востоке Украины, привержены работе в «нормандском формате» по достижению этой цели и отдаём должное различным мерам ОБСЕ на месте», — говорится в итоговом коммюнике заседания совета министров Германии и Франции.

9 декабря 2019 года в Париже на первой более чем за три года встрече лидеров стран «нормандской четвёрки» Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на многочасовых переговорах достигли договорённостей по нескольким вопросам:

1. Альтернативы Минским соглашениям нет.

2. В законодательство Украины необходимо внести изменения в соответствии с «формулой Штайнмайера» (закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах).

При этом Зеленский подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию, потому что статья Конституции об унитарном устройстве государства неизменна, а также добавил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

3. Разведение сил и средств на 3 новых участках, определённых Контактной группой, должно завершиться к концу марта 2020 года.

4. Полное прекращение огня до конца 2019 года, контроль за соблюдением режима тишины со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ будет усилен.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьёзно. Россия, имея большое влияние на сепаратистов, и мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года тоже это осуществится», — заявлял Зеленский.

5. До 31 декабря 2019 года стороны конфликта должны провести обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» и обеспечить к ним доступ представителей Международного Красного Креста.

6. Следующий саммит «нормандской четвёрки» на высшем уровне состоится через 4 месяца в Берлине, то есть весной 2020 года. Пургин рассказал о худшем, что случилось в Донбассе со времен Нормандской встречи – 2019 © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Выглядело очень обнадёживающе, однако 30 апреля, как раз по прошествии чуть более 4 месяцев с парижского саммита, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании переговоров глав МИД «нормандской четвёрки», прошедшей по видеосвязи, констатировал, что за это время выполнена только 1 договорённость лидеров, и то частично — обмен пленными.

Спустя год, в апреле 2021-го, дипломат в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву напомнил, что в июле 2020 года в Контактной группе было достигнуто самое серьёзное и самое эффективное соглашение о прекращении огня, предусматривающее комплекс мер, прежде всего обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение, высшему командованию. И если народные республики соответствующие приказы опубликовали, то Киев этого не сделал.

Любые попытки призвать украинскую сторону к выполнению этой договорённости и в Контактной группе, и в «нормандском формате» оканчивались безрезультатно.

«Это просто, как у нас говорят, об стену горох — ты им про Фому, они тебе про Ерёму. Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал «Слуга народа», когда ещё никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдёт по этому пути. Но пошёл-то он не по этому пути, потому что, если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров. «Мы не должны спускать с крючка Зеленского»: Лавров объяснил позицию России по Украине © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Несмотря на имеющиеся разногласия по многим направлениям, Германия и Франция намерены продолжать диалог с Россией и работать в областях совместных интересов, а урегулирование конфликта в Донбассе — одна из них.

Параллельная реальность Зеленского

Пока тройка международных посредников ищет пути возращения Украины к мирной жизни, президент страны Владимир Зеленский грезит о другом. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, вышедшем в тот же день, когда Меркель и Макрон говорили об эффективности «нормандской четвёрки», он заявил о необходимости создания нового переговорного формата, частью которого мог бы стать «нормандский». В Крыму отреагировали на слова Зеленского о полуострове © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Формат, созданный при участии его предшественника, которому он, между прочим, выразил приверженность на парижском саммите в 2019 году, не устраивает Зеленского по нескольким причинам. Во-первых, хотя, по словам президента, благодаря «нормандской четвёрке» удалось добиться определённых успехов, политика «осторожной дипломатии» — так Зеленский охарактеризовал действия Германии и Франции — не устраивает Киев, поскольку эти европейские страны «боятся называть Россию стороной конфликта» (непонятно, с какой стати, ведь Москва — это такой же гарант Минских соглашений, как Париж и Берлин, стороны конфликта — это Киев и народные республики). А во-вторых, «нормандский формат» ведёт переговоры только по восточной Украине.

«Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе («Северный поток — 2». — Ред.), ни о гарантиях безопасности. Речь там не идёт о нашем членстве в НАТО или о нашем партнёрстве с альянсом», — заявил Зеленский.

Таким образом, он хочет свалить в кучу все вопросы, которые Киев регулярно задаёт западным политикам, но в ответ получает, как правило, лишь формальные заверения во всесторонней поддержке: российский статус Крыма мировое сообщество не признаёт, но и порывы украинских политиков вернуть его в состав Украины, в том числе силовым путём, не подхватывает; невозможность помешать завершению строительства «Северного потока-2» признал даже такой ярый противник проекта, как президент США Джо Байден; украинское руководство пытается подтолкнуть американцев и европейцев к реальным шагам по защите своей страны под предлогом якобы существующей «угрозы со стороны России», но Запад осознаёт, что это путь к прямому столкновению с РФ, в котором не заинтересован никто; членство в НАТО Украине пообещали на Бухарестском саммите 2008 года, но теперь члены альянса понимают, что поспешили, и принять её в свои ряды сейчас означает взять на себя обязательство вступить в войну на стороне Киева. Без России не смогут. Кулеба признал невозможность расширения «нормандского формата» © Facebook, Dmytro Kuleba

Что касается изменения переговорного формата по Донбассу, эту идею продвигал ещё Пётр Порошенко, и Зеленский пошёл по его стопам. В интервью газете Financial Times в апреле нынешний президент Украины предложил внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников «нормандского формата» за счёт США, Канады и Великобритании.

О готовности администрации Джо Байдена играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе журналисты незамедлительно спросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, но она ушла от ответа.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник тогда в интервью РИА Новости сказал, что включение в «нормандский формат» США или каких-то ещё стран приведёт не к разрешению конфликта, а, наоборот, к нагнетанию и усугублению ситуации. По его мнению, Киев просто-напросто пытается затянуть в переговоры своих союзников, чтобы усилить давление на Россию, которая регулярно призывает украинские власти к диалогу с представителями Донбасса для решения всех вопросов напрямую.

Белый дом стремился к участию в «нормандском формате» в период президентства Барака Обамы, Москва была не против, более того, Лавров считает полезным вовлечение Вашингтона в той или иной степени в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, однако, как рассказывал в 2017 году заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, не согласились Германия и Франция.

Пытается Киев внести изменения и в работу Контактной группы. В частности, на фоне задержания белорусских оппозиционеров украинские политики вновь подняли тему о переносе переговоров из Минска в другой город, вернулись к этим разговорам после инцидента с самолётом Ryanair. Ехать в белорусскую столицу категорически отказывается руководитель украинской делегации, бывший президент страны Леонид Кравчук — он сказал, что лучше напишет заявление об увольнении с этой должности. Представитель ЛНР в Контактной группе Родион Мирошник считает аргументы Киева неправдоподобными, особенно если учесть, что консультации проходят в видеоформате, а делается всё это для того, чтобы затянуть решение проблемы. Минск по-киевски: переговоры с самим собой © president.gov.ua

«В Киеве за камерой всё так же сидит толпа подглядывающих и подслушивающих, как те, кто перед камерой, заходятся в праведном гневе, борясь за конфиденциальность переговоров. Отказ Киева от авиасообщения с Белоруссией — совсем не повод искать новую площадку. Как отменили, так пусть и возобновляют. Да и отдельные члены украинской делегации регулярно летали в Минск на частных самолётах. Было бы желание», — заявил Мирошник.

О том, что события в Белоруссии не имеют никакого отношения к переговорному процессу по Донбассу, накануне подчеркнули лидеры Германии и Франции.

«"Нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Белоруссии. Несмотря ни на что, важно продолжать работу в «нормандском формате», хотя прогресс там дается с трудом. Германия и Франция помогают Украине благодаря этому формату, и это важно», — сказала Меркель.

Только Зеленский хотел бы получить от Берлина совершенно другую помощь. Претензии на эту тему президент высказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Германия не оказывала нам военной помощи, однако могла бы. У ФРГ есть отличные корабли — быстроходные, торпедные и патрульные катера. Автоматические винтовки, аудиоаппаратура — многое другое (Киев хотел бы получить. — Ред.). Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин».

Как рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Зеленский собирался развязать большую войну в Донбассе, а точнее — предоставить возможность неонацистам расправиться с регионом. Копатько рассказал об очередной «победе», которую Украина одержала в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть Генштаб… Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трёх рассекающих ударов, причём в очень короткое время, с тем чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — рассказал политик.

Избежать эскалации, по словам Азарова, удалось благодаря действиям России — военные учения, которые она проводила в своих южных и западных регионах, особенно с высадкой десанта, отрезвило горячие головы в Киеве, и последовал откат назад.

Таким образом, получается, что проверка боеготовности армии была вовсе не угрозой для Украины, как утверждали местные политики, а шагом, благодаря которому на Донбассе не произошло очередное обострение.

Впрочем, Зеленский, судя по всему, в мирной жизни региона не заинтересован совсем. Раз своими действиями лишь нагнетает обстановку в попытке заручиться поддержкой Запада.