Богу — кесарево. Как грекокатолики провели рок-фестиваль в православной святыне

В комплексе бывшей Резиденции православных митрополитов в Черновцах грекокатолическая молодёжь провела рок-фестиваль, «хедлайнером» которого стал глава УГКЦ Святослав Шевчук. Православные промолчали

Рок-фестиваль «Обнова-фест», который с 2008 года проводит в Черновцах общество украинских студентов-католиков «Обнова», в нынешнем году превратился в настоящую акцию прозелитизма, то есть попытки обратить других в свою веру. Во-первых, мероприятие проходило в комплексе бывшей Резиденции православных митрополитов Буковины и Далмации (ныне в нём находятся центральные корпуса Черновицкого национального университета, и комплекс внесён в список памятников ЮНЕСКО). А во-вторых, главным действующим лицом фестиваля стал глава Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук.

Традиционно «Обнова-фест» проходила на весьма просторной территории Черновицкого областного музея архитектуры и быта на окраине города. Там, в окружении исторических буковинских и гуцульских хат и храмов, было достаточно места как для тысяч гостей, так и для сценического оборудования. Казалось бы, во время продолжающегося на Украине карантина и звучащих с каждого угла призывов «соблюдать социальную дистанцию» фестиваль следовало бы провести в привычном месте. Но грекокатолики явно решили показать, кто в доме хозяин, и потребовали в своё распоряжение здания, которые традиционно ассоциируются с православием. Глава УГКЦ приедет в Рим просить у Папы Римского о собственном патриархате © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Дело в том, что уникальный архитектурный ансамбль Резиденции появился в Черновцах благодаря усилиям православного епископа Буковины Евгения Гакмана — первого русина на этом посту с момента создания епархии в 1782-м. Поскольку Буковинская епархия действовала в рамках Карловацкого патриархата, созданного властями Австрийской империи для своих православных подданных на Балканах, епископ Евгений много лет боролся за создание митрополии Буковины и Далмации. Именно Гакману удалось убедить Вену построить в Черновцах своеобразный «православный Ватикан».

Работы по сооружению Резиденции начались в 1864 году под руководством чешского архитектора Йозефа Главки. В 1873-м, когда митрополия Буковины и Далмации была создана, а Евгений Гакман стал её первым главой, комплекс ещё строился. Официально его завершили в 1882 году, и до конца 1918-го там находилась как собственно резиденция митрополита, так и духовная семинария, а также монастырский корпус. До 1944 года комплекс находился в ведении Румынской православной церкви, а после завершения Второй мировой войны его передали под центральные корпуса Черновицкого государственного университета.

В последние годы существования СССР, когда в стране началась реституция церковного имущества, каноническая Русская православная церковь (РПЦ) поставила вопрос о передаче ей по крайней мере культовых сооружений Резиденции (семинарского храма Трёх святителей и часовни Иоанна Сучавского). С аналогичными требованиями выступали и представители раскольнической «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ), что не раз приводило к конфликтам. К примеру, 3 ноября 1990 года, когда во дворе Резиденции проходила массовая акция при участии епископа Черновицкого и Буковинского УАПЦ Даниила, клирики РПЦ пытались силовым способом не допустить последнего на территорию комплекса. Протоиерей УГКЦ: В Украине не существует богословского диалога © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Однако в этом противостоянии победил Даниил — как во время акции в 1990-м, так и позже. В 1992-м он перешёл в «Украинскую православную церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП), созданную митрополитом Киевским Филаретом, а уже в следующем году эта конфессия стала партнёром созданного в Черновицком университете философско-теологического факультета. С 2003 года факультет совместно с Киевской духовной академией выпускал священников — сначала для УПЦ КП, потом и для вновь созданной «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Кроме того, Филарет и предстоятель ПЦУ Епифаний регулярно посещали Резиденцию и проводили в ней встречи с преподавателями и студентами университета — который после 2014 года был закрыт для представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Но теперь претензии на Резиденцию фактически заявила УГКЦ, которая постоянно подчёркивает, что является «церковью Владимирова крещения», а её обряд — византийский, то есть такой же, как у православных церквей. Почему на триумфальное появление в стенах былой православной святыни главы украинских грекокатоликов не отреагировали ни ныне митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил, ни митрополит Епифаний — вопрос риторический. ПЦУ с момента официального создания ведёт себя как младший партнёр УГКЦ, и многие считают эту конфессию «троянским конём» Ватикана в украинском православии. Молчание же канонической УПЦ для издания Украина.ру прокомментировал эксперт по межнациональным и межконфессиональным отношениям из Киева Дмитрий Скворцов.

- Дмитрий, как Вы оцениваете проведение в комплексе бывшей Резиденции православных митрополитов мероприятия УГКЦ, главным действующим лицом которого стал глава этой конфессии Святослав Шевчук?

— Насколько я понимаю, официально это не мероприятие униатской церкви. Организовывает его общественная организация студентов-католиков совместно с областной администрацией и властями города Черновцы (на самом деле Черновицкая епархия УГКЦ названа среди организаторов. — Прим.). Другое дело, что духовным наставников этой униатской молодёжи является УГКЦ, руководимая Шевчуком. Поэтому тут следует рассматривать разве что моральный аспект. Вернее, аморальный. Уния была провёрнута для уничтожения православия на Юго-Западной Руси, входившей тогда в состав Речи Посполитой. Поэтому проведение униатского мероприятия в комплексе, построенном православной церковью, является очередной демонстрацией истинных целей унии, её подлинного отношения к «церкви-сестре». Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

- Почему, с Вашей точки зрения, не было никакой реакции со стороны канонической Украинской православной церкви?

— Ну, нынешние «спикеры» УПЦ (каковым почему-то выступает замглавы синодального отдела по внешним церковным связям протоиерей Николай Данилевич и глава информационно-просветительского отдела митрополит Климент Вечеря) вообще руководствуются правилом «кабы чего не вышло». Черновцы от Киева далеко, можно и «не заметить прецедент». И действительно, если каноническая церковь не возвышает свой голос по поводу даже Софии Киевской, которую государство, вопреки всем подписанным им конвенциям о реституции церковной собственности, не возвращает исконному собственнику (и на которую также претендуют униаты, появившиеся спустя полтысячи лет после строительства Софии), то что уж говорить о «каких-то там» Черновцах?