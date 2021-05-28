БНК не подтверждает поставок на Украину бензина А-95 на июнь, регулятор запретил импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ до октября, госдолг Украины за апрель вырос на $1,16 млрд. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украина временно запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду, 26 мая, ввела запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Белоруссия).

Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах. Танцы с «электрическим бубном». Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси © скриншот видео "Телеканал ICTV"

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что регулятор не является политическим органом, а потому руководствуется в своих решениях исключительно балансом интересов государства, потребителей и лицензиатов.

«Мы также думаем о потребителях, и теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке.

А с технической точки зрения вместе с "Укрэнерго" и Минэнергетики мы пришли к мнению, что должны совместно мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля. И, как видим на примере этой зимы, импорт был необходим», — прокомментировал он решение регулятора.

Однако Тарасюк подчеркнул, что решение НКРЭКУ не означает, что запрет не продлят после 1 октября, на сегодня регулятор готов его принять только до начала осенне-зимнего периода. А до того момента вместе с оператором и Минэнерго будет осуществляться совместный мониторинг.

Решение о запрете импорта из Белоруссии и России, в частности, мотивируется тем, что эти две страны, в отличие от Украины, не входят в европейское Энергетическое сообщество.

Напомним, с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии к НКРЭКУ 17 мая обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В письме к регулятору он пояснил, что использование этой энергии «противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики. — Ред.) и потенциально угрожает энергетической безопасности». Дело не в Ryanair: Кулеба объяснил, почему Украина запретила импорт электроэнергии из Белоруссии © president.gov.ua

В апреле 2020 года Украина уже прекращала импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако соответствующее постановление регулятора было отменено в декабре. В итоге импорт белорусской энергии возобновился в начале января 2021 года, российской — в начале февраля.

Госдолг Украины за апрель вырос на $1,16 млрд

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение апреля увеличилась на 19,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте — на $1,16 млрд. Долг вырос в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875%. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,53 трлн грн, или $91,33 млрд. Из него внешний долг — 1,49 трлн грн (58,89% от общей суммы), или $53,78 млрд; внутренний — 1,04 трлн грн ($37,54 млрд).

Государственный долг Украины составлял 2,26 трлн грн (89,10% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $81,37 млрд. Из него внешний долг составляет 1,25 трлн грн ($45,12 млрд), а именно: кредиты международных финансовых организаций — 19,0% от суммы госдолга, еврооблигации — 30,2% и другой внешний долг — 6,2%. Внутренний госдолг (ОВГЗ) составляет 1 трлн грн, или $36,26 млрд.

Причиной увеличения государственного долга является преимущественно размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году с доходностью 6,875%, говорят в Минфине. Также Минфин привлек 14,4 млрд грн от аукционов продажи гособлигаций в апреле.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%. Платежи по погашению госдолга в январе-апреле 2021 составляли 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию — 45,7 млрд грн. Украинский госдолг перевалил за $91 млрд

Уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 30 апреля составил 3%. Для гривневых ОВГЗ уровень составлял 121,3%, для долларовых — 71,2%.

Гарантированный государством долг составлял 276,25 млрд грн (10,90%), или $9,95 млрд. Из него внешний долг — 240,52 млрд грн ($8,67 млрд), внутренний — 35,73 млрд грн ($12,9 млрд).

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему — 166,33 млрд гривен.

Национальный банк ожидает снижения государственного и гарантированного государством долга Украины до 55,8% ВВП, притом что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Белоруссия не подтверждает поставок на Украину бензина А-95 в июне

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Об этом в пятницу, 28 мая, украинскому изданию enkorr сообщили держатели терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

«Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем», — сказал собеседник enkorr, пожелавший остаться неизвестным.

Украина: между топливным кризисом и топливным бунтом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином», — сообщил второй респондент на условиях анонимности.

Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств по репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

«Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть урезаны, но чтобы вообще закрыть отгрузку и сообщить об этом за три дня до конца месяца — это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется», — уверяет собеседник издания, считая, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер в отношении поставок из Белоруссии.

В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Белоруссии на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году равнялись 55 тыс. т, что составляет около 50% рынка этой марки.

«Нехватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить больше 10-15 тыс. т.

Можно импортировать по морю, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем», — прокомментировал ситуацию директор «А-95» Сергей Куюн.