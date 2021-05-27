Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» в течение двух недель может полностью завершить нитку «В» газопровода «Северный поток – 2». Немецкий регулятор разрешил судну работать без ограничений и пауз

Джо Байден говорит одно, Госдепартамент делает другое

Президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения не вводить санкции против компании — оператора российско-немецкого газопровода «Северный поток – 2», заявив, что этот шаг направлен на защиту отношений с европейскими союзниками. «Я с самого начала был против "Северного потока – 2"», — заявил Байден, комментируя решение по газопроводу, который, как ожидается, будет завершён этим летом и будет поставлять российский газ в Европу. «Но к тому моменту, когда я вступил в должность, он был почти завершён», — добавил Байден, выступая перед группой журналистов у Белого дома вечером во вторник, 25 мая. «Идти дальше и вводить санкции сейчас, на мой взгляд, было бы контрпродуктивным в плане наших европейских отношений», — сказал президент США.

При этом четырьмя днями ранее, 21 мая, Государственный департамент США ввёл санкции против 13 российских судов, задействованных в строительстве «Северного потока – 2». Это трубоукладчик «Академик Черский», а также вспомогательные суда «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Достроить мало: назван новый этап борьбы за «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в американский «чёрный список» попали четыре российские компании — «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» и ООО «Коксохимтранс». На последнюю компанию записаны суда «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», и ограничения против неё введены самые жёсткие: она внесена в список Specially Designated Nationals (SDN). Его фигурантам запрещён въезд в США, их активы на территории страны при наличии таковых должны быть заблокированы, также запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Стоит отметить, что в 2016 году «Коксохимтранс» уже был включён в санкционный список США за оказание транспортно-экспедиторских услуг в Крыму.

Примечательно, что американские чиновники бросающееся в глаза несоответствие между словами президента страны и действиями её внешнеполитического ведомства никак не комментировали. Однако никто не удивится, если в США такого несоответствия не заметят: ведь санкции введены не против проекта, а против отдельных судов и компаний, причём не европейских, а исключительно российских. А о них Байден ничего не говорил, хотя и готовится к встрече с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Одна ветка СП-2 может быть завершена в течение двух недель

Российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая находится под американскими санкциями с января 2021 года, в течение двух недель может полностью завершить нитку «В» газопровода «Северный поток – 2». По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, «Фортуна» за трое суток — с 22 по 25 мая — уложила три километра труб в экономической зоне Германии. До завершения работ на нитке «В» судну осталось пройти чуть меньше 11 километров на немецком мелководье.

При этом если неделю назад Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) специальным решением разрешило достроить в мае участок СП-2 протяжённостью 2 километра, то 25 мая немецкий регулятор отметил, что «Фортуна» может теперь достраивать «Северный поток – 2» в мае без ограничений и пауз. «Изначальное разрешение от 2018 года разрешает строительство с конца мая, включая сегодняшний день, и вести работы до конца сентября», — сообщила во вторник журналистам заместитель пресс-секретаря BSH Мерле Мансфельд. Кулеба пожаловался главе немецкой партии на «Северный поток – 2» © Facebook, Dmytro Kuleba

Трубоукладчик «Академик Черский» тем временем ведёт работы на нитке «А» в датских водах, и ему предстоит пройти ещё более 75 километров. Однако после завершения укладки ветки «В» к нему может присоединиться «Фортуна» с флотом сопровождения. Потому практически никто из экспертов — как российских, так и западных — не сомневается, что работы по прокладке «Северного потока – 2» будут завершены задолго до конца сентября (именно до этого времени действуют нынешние разрешения немецкого и датского регуляторов).

Но очевидно, что после этого начнётся новый этап борьбы с российским проектом во время сертификации. Об этом 26 мая заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу «Россия 24». «Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнётся следующий этап борьбы с ним», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг СП-2.

По словам российского дипломата, манёвр американской администрации с отказом от попыток остановить проект не стал сюрпризом для Москвы, так как Вашингтону пришлось выбирать: интересы каких стран не стоит ущемлять. «Просто для них на чаше весов были отношения с Германией как ключевым союзником в Европе и отношения с теми некрупными странами, которые борются изо всех сил против "Северного потока – 2". Помимо Польши, наиболее громогласной в Евросоюзе по этому вопросу, я добавлю ещё и Украину», — отметил Чижов.

Согласен с Чижовым и директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, который 26 мая в комментарии ТАСС отметил, что отказ США от санкций против оператора проекта СП-2 — компании Nord Stream 2 AG — повысит шансы на его завершение в этом году, но не освободит проект от дальнейших споров об эксплуатации газопровода.

Украина будет бороться против СП-2 до последнего доллара «Нафтогаза»

Упомянутая Владимиром Чижовым «громогласность» Польши обернулась для польских властей глубокой фрустрацией после заявлений Джо Байдена и отказа США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, — с которой, кстати, в Польше хотят взыскать многомиллиардный штраф. «Мы с болью принимаем заявления и решения президента Соединённых Штатов в отношении "Северного потока – 2", поскольку считаем, что вопрос сохранения санкций был бы очень важен», — заявил в среду, 26 мая, заместитель официального спикера польской правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Радослав Фогель. «Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Мы занимаем неизменную позицию, которая состоит в том, что строительство этого газопровода даёт России в руки оружие, газовое и энергетическое оружие, которое будет использоваться — и не раз — в политической плоскости», — отметил Фогель. По его словам, каждый, кто это позволяет, берёт на себя ответственность за последствия.

При этом всего днём ранее на саммите Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз безуспешно пытался убедить своих коллег из стран ЕС в том, что «Северный поток – 2» — это «плохой проект». По словам Моравецкого на пресс-конференции по завершению саммита, СП-2 разрушает европейскую солидарность, а с другой стороны — он позволяет России наращивать свою силу, которую она использует против Европейского союза. «Этот газопровод может быть инструментом шантажа со стороны России!» — восклицал глава польского правительства, которое само постоянно шантажирует Брюссель.

Примечательно, что Матеуш Моравецкий никак не прокомментировал прозвучавшее 24 мая предложение председателя Комитета по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании Тома Тугендхата ввести британские санкции против «Северного потока – 2» и… газопровода «Ямал—Европа», проходящего через Белоруссию и Польшу.

«Следует остановить "Северный поток – 2" и газопровод "Ямал—Европа", который проходит через Белоруссию и который даёт деньги этому тираническому режиму», — сказал Тугендхат в понедельник на парламентских слушаниях, обращаясь к главе МИД Великобритании Доминику Раабу. Последний ответил, что Лондон определится в отношении СП-2 и проконсультируется с партнёрами, «после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты». Также Рааб отметил, что будут обсуждены «все возможности» введения новых санкций против Минска.

Однако какие-либо действия британских властей против газопровода «Ямал—Европа» крайне маловероятны. И дело не столько в Польше, которая пока получает по нему российский газ и зарабатывает на транзите, сколько в Германии, являющейся основным потребителем голубого топлива, транспортируемого по этому маршруту.

А вот на Украине борьба с СП-2 является весьма выгодным делом — но не для страны, а для отдельных людей, причём с американскими паспортами. Вечером 26 мая компания «Нафтогаз» сообщила, что «намерена усилить управленческую команду, которая займётся противодействием газотранспортному проекту "Северный поток – 2"». Среди новых сотрудников оказался бывший функционер Республиканской партии США и Госдепа Мирон Василик.

«Остановить "Северный поток – 2" — национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз"», — говорится в сообщении на странице компании в «Фейсбуке». В пресс-релизе «Нафтогаза» уточняется, что команда усиливается главным образом Мироном Василиком, который ранее длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США, а также работал в крупных международных компаниях. «Господин Василик на позиции советника председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко займётся расширением сотрудничества компании с международными организациями», — уточнили в компании. «Северный поток-2»: Верховная Рада обратилась к США и ЕС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

О сумме, в которую обойдётся работа Василика украинским потребителям газа (а именно за счёт их платежей финансируется «Нафтогаз»), в компании не сообщили. Однако в подобных случаях обычно идёт речь о миллионах долларов в год. Напомню, что по итогам 2020 года группа «Нафтогаз» получила убыток в 19 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов). При этом прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее оценил в 5-6 миллиардов долларов в год.

Но украинские политики продолжают питать своих сограждан несбыточными надеждами. «Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%… И до тех пор, пока газ не потёк по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал 26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Слова звучат как заявка на должность в «Нафтогазе» — вот только она уже занята бывшим американским дипломатом.