В Польше осознали, что «Северный поток – 2», а с ним и новая геополитическая реальность в Европе, стали неизбежны. Однако нормализовать отношения с Россией пока призывают только польские оппозиционеры

«Мы с болью принимаем заявления и решения президента Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2», поскольку считаем, что вопрос сохранения санкций был бы очень важен», — заявил в среду, 26 мая, заявил заместитель официального спикера польской правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Радослав Фогель. Байден назвал контрпродуктивными санкции против «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы занимаем неизменную позицию, которая состоит в том, что строительство этого газопровода даёт России в руки оружие, газовое и энергетическое оружие, которое будет использоваться — и не раз — в политической плоскости», — отметил Фогель.

По его словам, каждый, кто это позволяет, берёт на себя ответственность за последствия.

Сложно сказать, понимает ли одна из «говорящих голов» ПиС, что такими словами он фактически обвиняет Джо Байдена в низкопоклонстве перед Россией. Вполне возможно, что у властей Польши, которая, как и Украина, поставила всё на остановку строительства «Северного потока — 2» (СП-2), действительно возникли проблемы с адекватностью восприятия и заявлений.

При этом польская оппозиция проявляет куда более здравый подход к этому российско-немецкому газопроводу в частности и сотрудничеству между Польшей и Россией вообще.

Так, ещё 24 мая в интервью профильному польскому порталу Energetyka24.com депутат Сейма от правой партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что правящая в Польше партия наивно считала себя в силах заблокировать строительство СП-2, и уж точно была уверена, что это сделают США.

Однако, по словам политика, Байден решил реконструировать старую модель трансатлантических отношений с Германией как ведущим партнером США на Старом континенте. Именно с этим, по мнению Каминьского, и связан «зелёный свет», который Байден дал достройке важного немецко-российского проекта.

Кристиан Каминьский задал риторический вопрос:

«Если бы несколько десятилетий назад Польша оказалась бы способна говорить и договариваться с Россией, то были бы осуществлены такие дорогостоящие и политически непростые инвестиции, как прокладка газопроводов через все Балтийское море, или Россия решила бы расширить пропускную способность нынешнего маршрута через Белоруссию и Польшу?» Достроить мало: назван новый этап борьбы за «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако, по мнению оппозиционного депутата Сейма, более 20 лет назад польские политики были сосредоточены не на интересах Польши, а на интересах Украины, которая также проиграла бы при увеличении транзита российского газа по польско-белорусскому маршруту.

«И мы, наконец, выяснили, к чему приводит эта абсурдная тенденция отождествлять интересы Польши с интересами Украины», — заявил Каминьский, который давал интервью уже после обнародования информации о том, что санкций США против компании Nord Stream 2 не будет.

Напомню, Польша в начале 2000-х годов заблокировала строительство второй ветки газопровода «Ямал-Европа». Его строительство было вызвано необходимостью доставки российского газа западноевропейским потребителям по кратчайшему маршруту (через Белоруссию и Польшу), в отличие от украинского, созданного для снабжения стран социалистического содружества на Востоке Европы.

Достигнутая в 1994 году договоренность предусматривала, что газ будет поступать по двум ниткам, пропускная способность каждой — 33 миллиарда кубометров в год. Проект был выгоден всем его участникам: Россия получила альтернативу украинскому маршруту доставки газа в Европу, Германия — стабильные поставки голубого топлива, а Белоруссия и Польша стали зарабатывать на транзите.

Строительство первой очереди газопровода «Ямал-Европа» было завершено уже через пять лет после подписания соглашения, на проектную мощность её вывели в конце 2005 года. И хотя для начала строительства второй ветки уже была подготовлена вся необходимая инфраструктура, подведены подъездные пути и налажена связь, к этому моменту перспективы «Ямала-2» выглядели весьма туманно.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Так, 3 апреля 2013 года президент России Владимир Путин заявил, что «Газпрому» следует вернуться к проекту строительства второй очереди газопровода «Ямал-Европа». Однако представители польского правительства неоднократно заявляли, что Польша не будет поддерживать российские энергетические проекты, усиливающие давление на Украину, даже путём потери собственных прибылей.

Правда, официальной причиной окончательного отказа в строительстве газопровода «Ямал-2» стала экология — мол, он должен был проходить по охраняемым территориям национальных парков Польши. И тогда в феврале 2014-го «Газпром» окончательно отказался от идеи нового газопровода через Белоруссию и Польшу и все силы бросил на «Северный поток — 2», против которого с момента обнародования этих планов резко выступает Польша.

В условиях же неминуемого запуска СП-2 в эксплуатацию, по мнению Кристиана Каминьского, Польша должна сконцентрироваться на диверсификации источников природного газа.

Он не критикует прямо решение польской энергетической компании PGNiG («Польске гурництво нафтове и газовництво») прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 году, которые идут как раз по газопроводу «Ямал-Европа», — кстати, в PGNiG как раз 22 мая в очередной раз заявили, что контракт с «Газпромом» продлевать не планируют.

Однако оппозиционный политик настаивает на необходимости налаживания польско-белорусских отношений для обеспечения самой возможности поставок газа через эту страну. А это, по его мнению, возможно только в том случае, если Польше «удастся достичь элементарной нормализации в отношениях с Россией, которая, хотим мы этого или нет, является важным фактором в Белоруссии».

«Не откладывая вопрос». Разумков сказал, как Рада отчаянно борется с «Северным потоком-2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Яцек Чапутович не исключал, что его страна будет получать газ из Германии.

После этого бывший польский дипломат, а ныне колумнист популярного портала Onet.pl Витольд Юраш отметил, что хотя немецкие газопроводы позволяют импортировать не только российский газ, однако структура их сети такова, что вблизи границы с Польшей основным источником газа для Германии является точка входа газопровода «Северный поток» в Грейсвальде.

Такие выводы вызвали обвинения со стороны МИД в манипуляции, хотя самих слов своего шефа в министерстве не опровергали.

При этом в те же дни экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на вопрос журналиста «Если бы вы сейчас были у власти, то остановили бы СП-2?» сам ответил вопросом: «Если не можешь чего-то остановить, не стоит ли к этому присоединиться?..»

Однако с осени 2018-го Варшава сделала ещё столько русофобских шагов и заявлений, что теперь ей остаётся только с болью принимать новую геополитическую реальность.