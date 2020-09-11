В среду, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «преступлением» достройку «Северного потока - 2». В тот же день его пресс-секретарь предложил Германии взамен СП-2 использовать польскую газовую инфраструктуру

В среду, 9 сентября, премьер-министр Польши был озабочен не только Белоруссией. Естественно, после встречи со Светланой Тихановской польский премьер в ходе видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главами правительств ряда стран ЕС обсуждал ситуацию в Белоруссии и России, говорили политики также о Китае и Турции. Однако, учитывая участие в дискуссии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Германия с 1 июля председательствует в ЕС), главной темой стала достройка газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

«Глава польского правительства указал на недавнее отравление оппозиционера А. Навального и сомнения в судьбе газового проекта «Северный поток — 2», — говорится в пресс-релизе канцелярии премьер-министра.

О реакции его визави, среди которых были не только упомянутые Мишель и Меркель, но также премьеры Болгарии, Греции, Испании Латвии, Мальты и Швеции, пресс-служба Моравецкого не сообщила.

Но если в общении с европейскими коллегами премьер Польши вынужден был придерживаться дипломатического протокола, то в состоявшейся вечером того же дня сессии ответов и вопросов на своей странице в Facebook Моравецкий не стеснялся в выражениях. По словам премьер-министра, «в наших общих интересах прекратить постройку «Северного потока — 2». В качестве очередного повода для этого была названа «попытка отравления» Алексея Навального.

«Убийство политических оппонентов — это практика наихудших диктатур. Вести бизнес с такой страной, а Германия пытается завершить «Северный поток — 2» вместе с Россией, — огромная ошибка. Это преступление в отношении белорусского и украинского народов, которое также дестабилизирует эту часть Европы, то есть восточный фланг НАТО», — заявил премьер Польши. «Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo

Польша с самого начала выступала против постройки «Северного потока — 2», но до сих пор действия ФРГ преступными не называла. Возможно, польские власти подхлестнуло изменение риторики немецких политиков, в том числе самой Ангелы Меркель, а также ведущих СМИ Германии. Так, 8 сентября главный редактор самого тиражного немецкого таблоида Bild Юлиан Райхельт опубликовал колонку под названием «Северный поток — это поток убийств» (Nord Stream ist Mord Stream), в которой поощряет Меркель к запрету строительства «СП-2», называя такое решение мудрым.

А близкая к немецкому правительству газета Die Welt написала в тот же день, что если Германия и ЕС введут санкции против «СП-2», то «радость в Варшаве будет огромной».

«Польша строит собственный газопровод, который является конкурентом для «Северного потока». Вот почему Польша была бы в лучшем положении, если бы германо-российский газопровод не был запущен. Страна может стать своего рода энергетическим хабом Центральной и Восточной Европы», — считает варшавский корреспондент Die Welt Филипп Фритц.

Журналист подразумевает трубопровод Baltic Pipe, который через Балтийское море и Данию должен соединить польские газовые сети с норвежскими месторождениями газа.

Однако дело даже не в том, что постройка морской части Baltic Pipe до сих пор находится в подготовительной стадии, а его наземную часть в Польше планируют начать строить лишь в конце сентября 2020 года (хотя ввод всего газопровода намечен на октябрь 2022-го). Пропускная способность Baltic Pipe в пять с лишним раз меньше, чем у «СП-2», о чём сразу же заявили как российские, так и польские эксперты. В частности, Якуб Вех с портала Energetyka24 отметил, что именно в связи с принципиально различной мощностью сравнивать эти два газопровода бессмысленно.

Кроме того, в отличие от Baltic Pipe, рассчитанного лишь на польских потребителей, «СП-2» должен стать экспортным газопроводом не только для Германии.

«Принимая во внимание инфраструктуру, которая строится в самой Германии и в соседних странах, таких как Чехия или Австрия, можно увидеть, что сооружаемые там соединения предназначены для транспортировки газа, идущего по «Северному потоку — 2» в глубь Европы», — пояснил Вех.

Несмотря на эти очевидные аргументы, утром 9 сентября в эфире государственного телеканала TVP пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что в случае отказа от «СП-2» Польша намерена предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа. Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe, он сказал: «Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом. Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток — 2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности».

Естественно, Пётр Мюллер не упомянул о том, что из 10 миллиардов кубометров газа в год, которые можно будет поставить из Норвегии в Польшу через Baltic Pipe, почти 90% уже законтрактованы польской национальной нефтегазовой компанией PGNiG. То есть Польша может предложить Германии 1 миллиард кубов голубого топлива вместо 55 миллиардов, на которые рассчитан «Северный поток — 2». Даже если добавить к этому миллиарду ещё пять, которые теоретически можно поставить через польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце (а большая часть из них тоже законтрактована), то всё равно получится лишь чуть больше десятой части газа, который «Газпром» планирует поставлять по «СП-2».

Так что польский «газовый пряник» является призрачным по сравнению с реальным «кнутом», который Польша активно использует против западного соседа. Как американцы и поляки готовятся к прекращению транзита российского газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Напомним, прошлой осенью Суд ЕС удовлетворил иск польской компании PGNiG и вернул ограничения для «Газпрома» по использованию газопровода Opal. Это сухопутное продолжение «Северного потока — 2» в Германии, оно идет от Балтийского моря до границы с Чехией. Вследствие действий Польши поставки по газопроводу снизились почти на 40%. То есть Варшава не столько «борется с Москвой», сколько хочет создать проблемы Берлину, ведь экономике ФРГ нужны дополнительные объёмы газа в связи с реализуемой в стране программой энергетической трансформации.

Стоит отметить, что это не первая подобная попытка Польши, которая в начале 2000-х заблокировала строительство второй ветки газопровода «Ямал-Европа». Его строительство было вызвано необходимостью доставки российского газа западноевропейским потребителям по кратчайшему маршруту в отличие от украинского, созданного для снабжения стран социалистического содружества на Востоке Европы.

Достигнутая в 1994 году договоренность предусматривала, что газ будет поступать по двум ниткам, пропускная способность каждой — 33 миллиарда кубометров в год. Проект был выгоден всем его участникам: Россия получила альтернативу украинскому маршруту доставки газа в Европу, Германия — стабильные поставки голубого топлива, а Белоруссия и Польша стали зарабатывать на транзите.

Строительство первой очереди газопровода «Ямал-Европа» было завершено уже через пять лет после подписания соглашения, на проектную мощность её вывели в конце 2005 года. И хотя для начала строительства второй ветки уже была подготовлена вся необходимая инфраструктура, подведены подъездные пути и налажена связь, к этому моменту перспективы «Ямала-2» выглядели весьма туманно.

Как отмечал в январе 2009-го в комментарии немецкому правительственному агентству Deutsche Welle доцент Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, проект в ущерб себе заблокировала Варшава. Польша, отмечал эксперт, «опекает» Украину в Евросоюзе и не хочет, чтобы Киев как-то в этом плане пострадал.

Именно в связи с действиями Польши на повестке дня «Газпрома» и его европейских партнёров появился «Северный поток — 1». Но даже после того, как в 2012-м строительство этого газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря было завершено, в Москве не теряли надежд, что польские партнёры образумятся и вернутся к идее проекта «Ямал-2». 3 апреля 2013 года президент России Владимир Путин заявил, что «Газпрому» следует вернуться к проекту строительства второй очереди газопровода «Ямал-Европа». Гаспарян: Что случилось с Колесниковой? Может ли ФРГ отказаться от «Северного потока-2»? ©

Через два дня заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что менеджеры газового концерна провели встречу с делегацией правительства Польши, где стороны обсудили планы по строительству второй ветки «Ямал-Европа». По словам Медведева, первая реакция польской стороны была положительной, и 5 апреля 2013-го «Газпром» и Europolgaz (совместное предприятие российской компании и польской PGNiG, владеющее польским участком газопровода «Ямал-Европа») подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся строительства второй нитки газопровода «Ямал-2». Её мощность должна была составить до 15 миллиардов кубометров газа в год — именно на столько тогда была недогружена транзитная система «Белтрансгаза».

Это вызвало грандиозный скандал в Польше.

«Персональные выводы станут следствием детального отчёта», — заявил в ярости тогдашний премьер Польши Дональд Туск, не исключив «злой умысел».

Министр государственного имущества Польши и глава PGNiG ушли в отставку «из-за отсутствия надлежащего контроля» над польско-российской компанией Europolgaz. После этого представители польского правительства неоднократно заявляли, что Польша не будет поддерживать российские энергетические проекты, усиливающие давление на Украину, даже путём потери собственных прибылей.

Правда, официальной причиной отказа в строительстве газопровода «Ямал-2» стала экология — мол, он должен был проходить по охраняемым территориям национальных парков. В феврале 2014-го «Газпром» окончательно отказался от идеи нового газопровода через Белоруссию и Польшу и все силы бросил на «Северный поток — 2», против которого с момента обнародования этих планов выступает Польша.

Примечательно, что 10 сентября 2020 года ряд депутатов польского Сейма (парламента) от партии «Солидарная Польша» (младший партнёр правящей партии «Право и Справедливость») зарегистрировали проект постановления, в котором содержится призыв к правительству ФРГ немедленно запретить дальнейшее строительство «СП-2» как «проекта, угрожающего энергетической безопасности Европейского Союза». При этом лидер этой партии, министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, неоднократно выступал с резкими выпадами в адрес Германии. Без шансов. Почему польская альтернатива «Северному потоку — 2» обречена на провал © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Так, публикацию о помиловании Анджеем Дудой педофила, о чём во время избирательной кампании написал польский таблоид Fakt, Зёбро назвал «немецкой атакой», поскольку СМИ принадлежит немецко-швейцарскому концерну Ringier Axel Springer Polska. А в недавнем интервью телеканалу Polsat лидер «Солидарной Польши» заявил, что «если бы мы вернулись на 30 лет назад, никто бы не поверил, что правые партии примут повестку и язык левых, что они будут продвигать ЛГБТ, гендерную политику или гомосексуальные браки, как это недавно сделали немецкие христианские демократы».

Так что, учитывая всё более тесное сотрудничество нынешних польских властей с США, совершенно не факт, что главной целью атак Варшавы на «СП-2» является Россия. Если претензии к Москве со стороны Вашингтона почти всегда носят военно-политический характер, то в адрес Берлина тот же Дональд Трамп регулярно выражает недовольство в плане экономики. И лишение чужими руками экономики одного из своих главных конкурентов (Германия занимает четвёртое место в мире по уровню ВВП) энергетических ресурсов для дальнейшего развития, да ещё и в период пандемии коронавируса, вполне вписывается в сценарий американских гибридных войн.