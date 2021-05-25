Знаменитый политический философ и политтехнолог Дмитрий Выдрин на этот раз исследует взаимоотношения и социальные корни появления в украинской политике "боксеров" и "комиков" на примере конфликта мэра столицы Виталия Кличко и президента страны Владимира Зеленского

С волнением наблюдаю за очередным украинским баттлом. На этот раз боксеры против комиков/

Это даже круче, чем борцы против каратистов. (Кто не забыл еще легендарное сражение Александра Карелина с Акиро Маедой.) А началось, как обычно, с обысков. Мэр Киева, боксер Виталий Кличко обвинил президента-комика в том, что якобы по заданию последнего провели брутальные обыски квартиры самого бывшего чемпиона. Но главный офис тут же объяснил, что обыскивали всего лишь соседей заслуженного кумира.

Кличко не исключил судебного иска против Зеленского © Facebook, Віталій Кличко Володя Зеленский в свое время подряжался быть тамадой на домашних посиделках у многих знаменитостей. Наверняка бывал и у Виталия. Знаю, что его никогда не пускали в глубь апартаментов. Иронично объясняли: «Там соседи». Поэтому провинциальный комик, наверное, даже не мог представить, что бывают столичные пентхаусы величиной с его родной квартал. Девяносто пятый.

И сейчас, когда в сотне метров от домашнего кабинета мэра шли розыскные мероприятия, президент думал, что это уже «у соседей». А копались прямо в кладовках градоначальника. Так что не стоит придираться к словам обоих. Но сейчас о другом.

Каждая политическая фаза формирует свой социальный запрос на фактуру, архитип политика. Скажем, первые парламенты постсоветских республик имели неадекватно большой процент депутатов со строительным опытом и соответствующим специальным образованием. Помнится, в Верховной Раде первого созыва, по моим подсчетам, чуть ли не треть парламентариев вышли из прорабов, застройщиков и директоров различных строек. Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Я это объяснял тем, что только строитель знает великую тайну: маленький недострой покрывается большим. Скажем, если вы вовремя не построили туалет, начинайте сразу строить вокруг него завод. Недострой завода легко покрывает недострой сортира. То есть здесь заложена генетика самого политического процесса, который, собственно, и состоит из обещаний, клятв, деклараций и объяснений, почему не получилось…

И вот когда в политику пошли кучно спортсмены — фигуристы, борцы, футболисты и особенно чемпионы бокса, я понял, что это не случайно. Не случайно! Видимо, в обществе вызрел спрос именно на их специфические качества и таланты. Я как раз консультировал тогда Виталия и мог моделировать ситуацию непосредственно на живой натуре.

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского от лица Кличко — видео © Facebook, Віталій Кличко

Нет, Виталий с первого раза мэром не стал. Хотя мог бы. Просто не знал астрономии. Мне пришлось даже рассказать ему давнюю поучительную историю про знаменитого кометолога, профессора Всехсвятского. Я как-то пересдавал ему зачет по космологии прямо в его домашней обсерватории. Он показывал мне какую-то далекую звезду, которую я всё никак не мог разглядеть. Профессор и подсказал: «Чтобы увидеть далекий объект, надо смотреть немного мимо и намного дальше…» Я и Виталику советовал — мол, смотри мимо и дальше. Внуши себе, что ты хочешь стать президентом. Им ты, конечно, не станешь, но мэрство увидишь точно. Тогда он совет проигнорировал и «пролетел». Зато второй раз всё сделал как по методичке…

Но беда боксеров в том, что они ко всему относятся слишком серьезно. К питанию, режиму, тренировкам и собственным мечтам. И Виталий решил, что мечта о президентской булаве — это не технология достижения промежуточных результатов, а сама цель. А это выоиывктся в обыски, если «поляна» объективно занята уже другими. Объясню.

На Украине прошли, по версии местных экспертов, три революции. Если считать «революцией» не классическую смену общественно-исторических формаций, а всего лишь смену фасадного правящего слоя. Был первый майдан — «революция миллионеров против миллиардеров». (Вроде я это определение и придумал.) Был второй майдан — «революция миллиардеров против миллионеров». Наконец, третья — пришел Зеленский — это «революция предмиллионеров против постмиллиардеров». (Типа Буратины и Мальвины победили Карабасов и Дуремаров.)



Конечно, Мефистофель поспорил бы с этой версией, сказав: «Взглянув мифологически на дело, В двух сущность трех могли б вместить вы смело: А образ третьей мне вы одолжите На краткий срок».

Действительно, если без бесовщины, то украинский политикум устроен крайне просто — двухтактная система: те, кто стремится нечто сохранить, меняются с теми, кто стремится нечто захватить. Ать-два, ать-два… Зеленский в принципе вписывался в двухтактный протокол, но есть нюансы. Именно легкая бесовщинка, поскольку он порождение и главного местного бородатого «беса», и объективных обстоятельств. Но не будем на ночь о первом. Начнем с последнего.

Итак, созрел объективный социальный запрос. Помните старую притчу? Люди начинают нервно смеяться, когда и терять уже нечего, и надеяться уже не на что. Вот и возникает запрос на смех, на комичное, на глумление… Большие неуклюжие и серьезные боксеры заменяются маленькими юркими хохотунчиками. Раз ударами систему не пробить, то над ней можно хотя бы посмеяться. Над ней и над собой. Те, кто умеет это делать, и становятся гидами мнений. Пока не утрачивают дар смеяться над собой.

Жена Зеленского очень верно заметила, что клоун и комик — разные профессии. Это правда. Настоящий клоун всегда глубок и трагикомичен. Как непревзойденный Юрий Никулин в России или могучий Беппе Грилло в Италии. А комик всегда поверхностен, вторичен, сиюминутен. Как сам Зеленский с командой. А это то, что надо его стране. Не напрягаться, не углубляться, жить моментом: всё и сразу!

Еще клоуну не прощают ошибки. Когда арлекин Бианконелли пытался поставить номер с большой бутылкой вина-«фиаско», зрители ему подобное глумление не простили. Вино — это святое, и вертеть бутылкой — святотатство. А когда украинский пересмешник вертит страной, это сходит ему с… скажем, рук. Комику прощают то, что никогда не простили бы клоуну. Этим, кстати, объясняется фантастическая дерзость украинского президента. Мало кто в мире может тролить и поучать лидеров Америки, России, Германии и Франции. А ему можно. Смешно ведь. Или, как сказал бы популярный украинский эксперт, «смешно, с…ка, до слез».

Еще вон, замахнулся на олигархов. Смотрел, наверное, как и я, в детстве советский фильм про басмачей «Тринадцать», поэтому столько же и обозначил олигархических целей. Правда, начал почему-то не с первой цели — Ахметова, а с последней — Медведчука. Хотя те всерьез эту возню не принимают: комично все. Кино и цирк!

«Может, меня с кем-то перепутали?»: Кличко осадил Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так вот, комики в незалэжной заняли законное руководящее место. Пришло их время. Смешить — так смешить. Стебать — так стебать. Гулять — так гулять… Главное — не работать. Любая работа приводит к ошибкам, а на ошибках взрастают политические оппоненты. Впрочем, их можно просто запретить. Комический жанр допускает любые фокусы.

В свое время мало кто верил умнейшему Михал Михалычу Бахтину о том, что карнавальная культура, «смехачество» может победить в отдельно взятой стране. А ведь победила!..

В этом плане жалким, натужным и запоздалым выглядит «восстание боксеров». Ну, как одноименная Ихтэтуаньская резня в Китае конца позапрошлого века. Тогда «боксеры» — виртуозные мастера кунг-фу — проиграли мало обученным колониальным войскам. Просто время рукопашников ушло (или не пришло) с приходом огнестрельного оружия. Виталий этого не понимает. Он все еще надеется на «Удар». На былую славу, на большие деньги, на крепкие мышцы и немецкие связи.

Зря, «боксеры» обречены, когда подмостки заменяют ринги. Есть время, когда комики развлекают боксеров. Но и есть время, когда боксеры работают телохранителями у комиков. Мы этому свидетели…

Кстати, известный в свое время иезуит Бальтасар Грасиан-и-Моралес заметил, что изредка встречаются страны, где «половина людей смеется над другой половиной, и обе равно глупы». Я не верил в это. Раньше.