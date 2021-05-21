Украинские депутаты пытаются заручиться поддержкой членов Палаты представителей и Сената в противодействии построенному на 95% газопроводу «Северный поток – 2», однако эта затея изначально обречена на провал, прежде всего из-за президента США Джо Байдена, резко изменившего своё отношение к энергетическому проекту

На заседании 21 мая Верховная Рада приняла постановление, адресованное американским законодателям.

«Верховная Рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединённых Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток —2" путём применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG», — говорится в тексте. Симонов сказал, что Россия точно не будет делать с Украиной после завершения «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По версии парламентариев, цель «Северного потока – 2» заключается в создании механизмов давления на Украину, поскольку он проходит в обход территории страны, а продолжение строительства газопровода якобы будет способствовать эскалации боевых действий в Донбассе. Кроме того, украинские политики заверяют, что действуют в целях укрепления энергетической безопасности не только Киева, но и всего Запада.

За принятие постановления проголосовали 292 депутата: 217 — «Слуга народа», 23 — «Европейская солидарность», 17 — «Голос», 12 — «Доверие», 10 — «Батькивщина», 7 — «За будущее», 6 — внефракционные. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» принятие документа не поддержала.

«Сегодняшнее обращение Рады к Конгрессу по поводу проигранной битвы за транзит газа от "государства-агрессора" явно символизирует беспомощность перед лицом неизбежного. Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать», — написал депутат Верховной Рады от этой партии, член делегации Украины в ПАСЕ Олег Волошин на своей странице в Facebook.

Кроме того, днём ранее открытое письмо с призывом применить все средства, необходимые для остановки проекта, Соединённым Штатам и государствам Европы направили группа депутатов Верховной Рады, общественные деятели и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Тогда же, 20 мая, заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова объявила, что компания полностью выполняет все условия действующего контракта по транзиту газа через Украину.

У депутатов Верховной Рады есть единомышленники в Конгрессе

Такую обеспокоенность в Киеве вызвало решение властей США по рекомендации Госдепартамента отменить санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом ограничительные меры вводятся в отношении задействованных в строительстве газопровода судов, по информации СМИ, речь идёт об «Академике Черском», «Владиславе Стрижове», «Балтийском исследователе» и «Юрии Топчёве», а также связанных с проектом компаний: «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Морская спасательная служба, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Этот поступок президента США Джо Байдена, который всегда выступал против «Северного потока – 2», не нравится не только украинским, но и американским законодателям. Группа из 14 сенаторов-республиканцев внесла в Конгресс законопроект о восстановлении санкций против Nord Stream 2 AG и Варнига, а также введении их в отношении субподрядчиков любой организации, участвующей в строительстве трубопровода. Один из авторов документа Том Тифлис уверен, что решение Вашингтона пойдёт на пользу России и её президенту Владимиру Путину. В свою очередь, Кевин Крамер заявляет, что Белый дом, «рискуя ослаблением позиций Америки на мировой арене, потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления на союзников Штатов в Европе, поэтому трубопровод Путина нужно остановить». А их однопартиец Чак Грасси предупреждает, что Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения.

Как поясняет заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, всё дело в том, что пришедшая к власти демократическая администрация и команда ушедшей администрации в лице республиканцев-конгрессменов по-разному понимают национальные интересы США: если соратники предыдущего президента Дональда Трампа расценивают «Северный поток – 2» как прямую угрозу американскому экономическому могуществу, поскольку США сами хотели поставлять энергоресурсы на европейский рынок, то Байден считает, что дружественные отношения с Германией — ключевым государством ЕС — гораздо важнее, поэтому и пошёл на уступки. Еврокомиссия оценила отказ США от санкций против «Северного потока 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Самое смешное, что теперь из-за этого многие сенаторы-республиканцы обвиняют действующего президента и его администрацию в том, что они "агенты влияния России". То есть в каком-то смысле Байден сейчас повторяет путь Трампа. Такая злая ирония. Байдену досталось за те обвинения, которые он сам Трампу предъявлял», — добавил эксперт.

Байден не пойдёт на поводу у Киева

Несмотря на недовольство сенаторов, Белый дом, судя по всему, пересматривать своё решение даже не думает. 24 мая представители администрации проведут специальный брифинг для членов сенатского комитета по иностранным делам, чтобы разъяснить ситуацию с санкциями в отношении трубопровода. Кроме того, вопросы про «Северный поток — 2» конгрессмены смогут задать лично госсекретарю Энтони Блинкену во время его выступления на отдельных слушаниях 25-го числа.

Позиция руководителя внешнеполитического ведомства хорошо известна, она изложена в распространенном 19 мая заявлении: «Я пришёл к выводу, что в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, её исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц компании. Сегодняшние действия демонстрируют приверженность администрации энергетической безопасности в Европе, что соответствует обещанию президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнёрами в Европе. Мы будем продолжать выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергетическую безопасность Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС». Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

В комментарии РИА Новости президент организации Russian Public Affairs Committee Хантер Кавуд подчеркнул, что решение о приостановке санкций согласуется с американскими ценностями свободной торговли, добавив, что оно демонстрирует силу и зрелость со стороны администрации Байдена.

Объяснить, почему Вашингтон пошёл на снятие ограничений в отношении Nord Stream 2 AG и Варнига, журналисты на брифинге попросили официального представителя Белого дома Джен Псаки.

«У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии, и мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов», — ответила она.

Германия и Россия могут праздновать победу

Менее чем через полгода в Германии сменится политическое руководство — Ангела Меркель, возглавляющая правительство на протяжении 15 лет, не будет переизбираться на новый срок, — поэтому Вашингтону нужно понимать позицию её возможных преемников, чтобы выстроить крепкие союзнические отношения. А позиция двух из трёх кандидатов в канцлеры ФРГ такова, что они поддерживают «Северный поток – 2», речь идёт о председателе ХДС/ХСС Армине Лашете и министре финансов ФРГ, вице-канцлере Олафе Шольце, представляющем Социал-демократическую партию. Партия зелёных традиционно выступает против газопровода. Позиции политиков полностью соответствуют настроениям в немецком обществе: опрос, проведённый службой Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики, показал, что за реализацию проекта выступают 75% респондентов, против — 17%, 8% не определились с ответом. Немецкий эксперт Рар сказал, что будет с «СП-2», если к власти в Германии придут «зеленые» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Результаты получились довольно показательными. Не только германская экономика, но и население выступает за то, чтобы трубопровод был достроен и чтобы миллиарды инвестиций не остались лежать на дне Балтийского моря», — заявил глава комитета Оливер Хермес.

Олаф 20 мая, выступая на форуме, который организовала телерадиокомпания WDR, заявил, что правительство ФРГ ведёт переговоры с США о завершении строительства «Северного потока – 2», который всегда рассматривало исключительно как экономический проект, и по связанным с этим направлением темам, например, о транзите через Украину, этот момент, по словам чиновника, Берлин и Вашингтон могут использовать для кооперации по комплексу вопросов. Глава Министерства финансов ФРГ подчеркнул, что его страна не становится более зависимой от России из-за «Северного потока – 2», как считают в Америке.

Журналист немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель расценил отказ Байдена от санкций против Nord Stream 2 AG как политическое поражение Вашингтона. Он считает, что Байден решил сдаться, чтобы поставить точку в споре из-за российско-немецкого трубопровода, иначе бы он заплатил немалую цену, ведь расширение санкций против «Северного потока – 2» только усугубило конфликт между Вашингтоном и Берлином.

«Я бы назвал это не столько поражением Америки, сколько победой Германии, победой России. С Соединёнными Штатами, скорее всего, мы постепенно придём к разграничению сфер влияния, и отказ Вашингтона от санкций в отношении оператора проекта "Северный поток – 2" — это один из признаков того, что этот компромисс возможен. Для немцев это очень хороший признак — Германия может быть спокойна и не бояться давления со стороны США, которое до последнего времени было очень сильным», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Бессилие Вашингтона в противостоянии «Северному потоку – 2» прямым текстом признала Джен Псаки, когда один из журналистов на брифинге упрекнул власти США в том, что они могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.

«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — ответила она.

Таким образом, призывы депутатов Верховной Рады к американским конгрессменам остановить «Северный поток – 2» во что бы то ни стало так и останутся призывами, во-первых, потому, что администрация Байдена заняла жёсткую позицию и отступать не собирается, во-вторых, потому, что она имеет поддержку в Конгрессе, поскольку демократы контролируют обе палаты.