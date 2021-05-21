Украина полностью отказалась от государственного регулирования цен на газ. Отныне все производители тепла будут покупать газ по рыночной цене. Для украинцев это означает, что тарифы на тепло и горячую воду уже со следующего отопительного сезона вырастут на 20-60%

Обещать — не значит жениться. Что из своих обещаний выполнил за два года Зеленский © AFP, STEPHANIE LECOCQ / POOL

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа: «Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду».

Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь будут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.

Механизм ПСО был призван удешевить тепло и горячую воду для нужд населения. Отказ от ПСО с введением рынка газа был одним из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ по 18-месячной программе сотрудничества на $5 млрд. «Нафтогаз» должен был поставлять природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО на рынке газа, до 1 мая 2021 года. Однако с начала этого года разразился тарифный кризис, и правительство решило временно отложить «рыночные подходы» и продлило госрегулирование до 20 мая.

Национальный банк еще в апреле предупредил украинцев о росте тарифов на горячую воду и тепло. Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Жесткие условия поставок

Украина: между топливным кризисом и топливным бунтом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По оперативной информации НАКа, соглашения о коммерческих закупках газа с газопоставляющей компанией «Нафтогаз Трейдинг» подписали уже 12 больших предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова. При этом 11 компаний работают на условиях полной предоплаты, а одна предоставила банковскую гарантию.

На местах могут сами договариваться о ценах на газ так, чтобы те вписывались в приемлемые для людей тарифы. Но сейчас дешевый газ на рынке просто не найти. Большинство поставщиков предлагает ценник не ниже 8,9–9,5 грн (24–26 руб.) плюс доставка, то есть в итоге — 10–11 гривен (27–30 руб.). А это больше, чем заложено в действующие тарифы на тепло и горячую воду.

Обречены на «Нафтогаз»

Как отмечают эксперты, отказ от госрегулирования не только приведет к повышению цен газа для ТКЭ и обострит существующие социальные проблемы. Большие риски отмены ПСО заключаются в огромных долгах предприятий ТКЭ за газ. Соответственно, после отмены спецобязательств теплоэнерго могут потерять поставщиков. По данным «Нафтогаза», на 5 мая 2021 года суммарная просроченная задолженность перед НАКом предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 55,5 млрд грн (149 млрд руб.), из них за 2021 год — 21 млрд грн (56 млрд руб.).

Что касается заявления премьера о том, что тепловики могут сами выбирать поставщика, то в действующих правилах поставок природного газа есть ограничения на смену поставщика газа юридическими лицами при наличии у них долга перед действующим поставщиком. Если правила поставок не менять, производители тепловой энергии не смогут выбрать другого поставщика, кроме «Нафтогаза». В соответствии с законом Украины «О рынке природного газа» изменение правил поставок — это компетенция НКРЭКУ, но не правительства.

Насколько вырастут платежки

Эксперты в сфере ЖКХ подсчитали, что в следующем отопительном сезоне обогрев жилищ в многоквартирных домах вырастет примерно на треть.

Многие украинцы уже сейчас реально не в силах оплачивать коммунальные услуги. По данным официальной статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года составила 71,5 млрд (192 млрд руб.). А с ростом цен и тарифов эта задолженность будет только расти. Если власти ужесточат ответственность за коммунальные долги, не исключено, что для того, чтобы зимой рассчитываться за тепло и газ, украинцам придется брать кредиты в банках, а затем летом их возвращать.

По мнению эксперта энергетического рынка Валентина Землянского, пока складывается впечатление, что именно на потребителя ляжет вся тяжесть отказа от госрегулирования.

«По заявлениям Шмыгаля пока больше вопросов, чем ответов, но если ситуация будет развиваться так, как она сейчас развивается, и теплокоммунэнерго будут закупать газ даже у "Нафтогаза" по рыночной стоимости, это приведет к росту тарифов на тепло и горячую воду. Пока складывается впечатление, что именно потребитель должен будет платить за тепло 20+% к тарифу. Не +20, а именно от 20% составит повышение, если верить прогнозам Национального банка и таким решениям Кабмина», — сказал в комментарии изданию Украина.ру Валентин Землянский.

По пути деградации

Рост цен оставил украинцам в борще только картошку © CC0, Pixabay

«В малых городах это и подавно, потому что там люди явочным порядком уходят на "индивидуалку". В больших городах это будет иметь неуправляемый эффект, потому что люди начнут отрезаться от централизованного отопления и горячего водоснабжения, а это чревато. Будет расти нагрузка на электросети, а если люди начнут самостоятельно ставить газовые котлы, то это чревато возникновением чрезвычайных ситуаций, поскольку вентиляционная система не предусмотрена для газовых котлов», — пояснил Валентин Землянский.

По словам эксперта, это проблема государственного значения, которая должна решаться на уровне Кабинета министров.

«В данном случае стратегически нужно понимать: мы остаемся цивилизованной страной и, соответственно, сохраняем систему централизованного теплоснабжения, или мы просто отказываемся от благ цивилизации и начинаем топить буржуйками, что и так уже происходит», — считает Валентин Землянский.