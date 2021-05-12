Во вторник, 11 мая, сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обысками к главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку. Его обвинили в государственной измене. Самому депутату грозят арестом. Это неминуемо осложнит и без того непростые отношения Украины и России

О том, что Медведчуку предъявлено обвинение, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М. и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей», — написала она в Facebook.

К тому времени СМИ уже сообщили о том, что к дому Медведчука прибыли сотрудники СБУ и попытались приступить к обыску.

Что касается инициала К., то под ним скрывался соратник Медведчука по партии — народный депутат Тарас Козак. Бойко назвал репрессиями обвинения Медведчука в госизмене © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Позже Венедиктова вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым на брифинге рассказали о том, в чём же конкретно подозревают Медведчука. Его обвинили в перерегистрации компании, добывающей газ в Крыму, согласно требованиям российского законодательства, а также в помощи украинским трудовым мигрантам в России и в передаче данных о секретном подразделении ВСУ своему однопартийцу Козаку, когда тот находился с визитом в РФ.

Как заявил Баканов, на момент предъявления подозрения — 11 мая — Козак находился в России. Также подозрение не удалось вручить лично в руки и Медведчуку.

При этом Венедиктова заявила, что будет настаивать на аресте главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Позже обвинения прокомментировал сам Медведчук.

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — заявил он.

При этом он назвал происходящее «политической расправой за принципиальную политическую позицию».

«Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — подчеркнул Медведчук.

Дело в отношении Медведчука касается не только внутренней политики Украины. Оно наверняка серьёзно осложнит отношения между Украиной и Россией.

Обостряя донельзя

Обстановка в Донбассе оставляет желать лучшего. В тот же день, когда у Медведчука проводились обыски, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявило об обстреле Вооружёнными силами Украины Ясиноватой.

«В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению от населённого пункта Троицкое к населенному пункту Красный Партизан: выпущена 1 ракета из ПТРК», — говорилось в сообщении. Глава СБУ обвинил Медведчука в передаче секретных данных РФ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Спустя 20 минут после этого обстрела ВСУ нанесли миномётный удар по окрестностям посёлка, выпущено десять мин калибром 120 мм.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путём задействования координационного механизма», — указывалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Примечательно, что ровно в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация на украинских границах остановилась.

«На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения [России], но эскалация уже остановилась», — отметил Зеленский, выступая 11 мая на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Выступавший позже него министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил международных партнёров страны за содействие в этом вопросе.

«За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнёров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием», — заявил Кулеба.

При этом он отметил, что «Россия остаётся на границе и на оккупированных территориях и может возобновить эти действия в любой момент».

Спустя несколько часов после этих заявлений дома и в офисе у человека, о связях (в том числе и неформальных) которого с руководством России не перестают напоминать и украинские политики, и украинские СМИ, провели обыск.

Политическая шизофрения?

Рассказывая о Медведчуке, украинские и зарубежные СМИ, вещающие на русском и украинском языках, часто упоминают о том, что крёстным отцом его дочери является президент России Владимир Путин. Так, русская служба ВВС озаглавила материал об обвинениях политика так: «Украина: кума Путина Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. Что ему ставят в вину?».

Казалось бы, Украине нужно быть осторожной в отношениях с РФ. Особенно сейчас — тогда, когда, как утверждает Кулеба, лишь при помощи международных партнёров Киева удалось снизить эскалацию на украинских границах. Тем более что, по словам президента Зеленского, «была вероятность полномасштабного вторжения» России. Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Но ровно в тот же день, когда Зеленский и Кулеба сделали свои заявления о деэскалации ситуации на украинских границах, спустя всего лишь несколько часов после их выступления подчинённые школьного друга украинского президента нагрянули с обыском к человеку, о связях которого с Путиным на Украине не говорит только ленивый.

Даже если вынести личные связи Медведчука и Путина за скобки, нельзя отрицать и тот факт, что Медведчук — эффективный переговорщик, медиатор, посредник, помогающий достичь России и Украине компромисса по ряду весьма непростых вопросов.

Если принять слова Зеленского и Кулебы на веру, то действия украинских властей выглядят шизофренично: с одной стороны, они заявляют о том, что РФ удержали «от вторжения на Украину» и на границах страны, наконец, снизилась напряжённость. И в тот же день делают всё для того, чтобы отношения между странами стали ещё хуже, при этом убирая посредника в неформальных переговорах между руководством государств.

Но поведение украинских властей логично, если принять во внимание тот факт, что никакого вторжения на Украину не готовилось, о чём прекрасно знают и Зеленский, и Кулеба. А давление на Медведчука нужно лишь для того, чтобы зачистить электоральное поле Украины от политсил, составляющих конкуренцию партии власти.

Примечательно, что, несмотря на всю мощь силового аппарата Украины, Медведчука, который не покидал пределов страны, украинские правоохранители «не нашли».

«Наш источник сообщает, что СБУ приблизительно в курсе предположительного местонахождения Виктора Медведчука. За ним 24/7 была слежка, и все передвижения фиксировались, и велась видеосъёмка и прослушка телефонных переговоров. Его специально не арестовывали показательно, чтобы не провоцировать общественность и не делать из него политического узника ЮВТ 2.0. Банковая вообще не очень хочет себе международного "политического скандала" и усиления проблем с РФ. Задачей Офиса президента было выдавить Медведчука, чтобы он уехал», — утверждает популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

По словам источника канала в СБУ, Медведчуку заранее «специально слили» информацию о подозрении в адрес его и однопартийца Козака.

«Все надеялись, что он (Медведчук. — Ред.) улетит и каждый получит свои "ништяки"», — утверждается в публикации.

Однако глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» поломал «многоходовку» украинских властей. И сейчас те очутились в крайне непростой ситуации. Сдать назад им нельзя: не вручив подозрение и не арестовав Медведчука, они выставят себя пустобрёхами.

Арест же Медведчука наверняка будет иметь для Украины крайне неприятные последствия, в том числе и в отношениях с Россией.