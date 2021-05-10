До 22 июня 1941 года Германия была страной-партнером Советского Союза и была связана с ним договором о ненападении. Те, кто ломают голову, почему Сталин проспал немца, почему-то забывают о том, что для того, чтобы объявить войну, Гитлер должен был разорвать это соглашение

Разведка просто кричала, что немец накапливает силы на нашей границе. Но Кремль не верил: договор о ненападении не разорван. Что Германия считает его клочком бумажки, Сталин думать не мог.

Начавшаяся война обернулась для СССР катастрофой. Минск пал через неделю, Белоруссия была потеряна через две. Почти на три года белорусы попали под сапог оккупанта. И тут случилось невиданное: весь народ поднялся на священную войну с врагом. Белоруссия стала партизанским краем, где непрерывно что-то происходило впервые в истории. Поэтому вместо цифр лучше всего вспомнить это героическое время в лицах и делах. День Победы в Киеве стал днем надежды © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Последний подвиг генерала Доватора

19 декабря 1941 года операция «Тайфун» по окружению и взятию Москвы рассыпалась на глазах. Но исход битвы был еще не ясен. На фронтах гибли тысячи лучших сынов и дочерей Родины. Но погибшего в бою при деревне Палашкино командира 2-го гвардейского кавкорпуса, генерал-майора Доватора председатель Государственного комитета обороны товарищ Сталин приказал доставить в Москву, организовать пышную церемонию прощания и представить к званию Героя Советского Союза. Подобной чести в начале войны удостаивались единицы.

Тем более, что Лев Доватор 22 июня 1941 года был в звании полковника, а в августе он уже генерал-майор и кавалер ордена Красного Знамени. Много лет никто не знал, за какой именно подвиг Доватор был удостоен не только высоких наград, но и особого внимания Сталина, который к тому же запретил сообщать о гибели героя-кавалериста и приказал считать его живым.

Тайну раскрыл ракетостроитель Валентин Петрович Глушко. В своей книге «Первопроходцы ракетостроения» он рассказал, что 14 июля 1941 года батарея капитана Флерова впервые применила на территории Белоруссии объект М-13 — «Катюшу». Залп накрыл железнодорожную станцию Орша-Товарная, где продолжали находиться эшелоны с советским секретным оружием — ракетными установками, которые перед войной перебрасывались на западную границу, но до нее не доехали. Сопровождала «Катюши» конница Доватора. Вместе с лошадьми в его колонне шли танки, автомобили и самоходные огнеметы. Так в РККА появилась реактивная артиллерия и ракетная кавалерия.

На место погибшего Доватора встал не менее легендарный Исса Плиев. В 1962 году именно он проведет операцию «Анадырь» по размещению на Кубе советских ядерных ракет. Как Сталин победил Черчилля в отдельно взятой Польше. Границы Белоруссии нарисовали в Кремле © РИА Новости, Анатолий Морозов / Перейти в фотобанк

Чудо-оружие инженера Заслонова

Итак, оставляя Оршу, батарея капитана Флерова нанесла ракетный удар по станции. Этот запуск — первое испытание в полевых условиях РСЗО М-13 «Катюша». Тем не менее немцы организовали эффективную оборону Орши. Город подчинили штабу группы «Центр», разведка врага еще не знала, что в Орше Сталин применит куда более эффективное оружие. Вермахт настолько стремительно побеждал осенью 1941-го, что никто даже предвидеть не мог, что приказ Сталина о тотальной партизанской войне может быть претворен в жизнь.

Не верили в это и немцы. Большевики были деморализованы, десятками тысяч сдавались в плен, охотно шли на сотрудничество с немецкими властями. Среди них был бывший «кулак», ненавидевший Советы, Константин Заслонов. В ноябре 1941 года немцы еще не знали угрозы партизан, до «рельсовой войны» и операции «Концерт» было еще очень далеко.

Но на железной дороге в районе Орши что-то шло не так. Бесперебойное обеспечение восточного фронта страдало от регулярных и непрерывных аварий локомотивов. Только после того, как в Берлине осознали и приняли первое серьезное поражение под Москвой и срыв плана «Барбаросса», у контрразведки появилось время, чтобы разобраться, что же сорвало снабжение. С ноября 1941-го по январь 1942-го между Могилевом и Витебском из-за поломок локомотивов были задержаны до 200 эшелонов. Всякий раз источником поломки являлась топка паровоза.

Немцы поняли, что имеют дело с группой диверсантов, состоящей из профессиональных железнодорожников. Были арестованы сотрудники депо Екатерина Якушева, Павел Шурмин, Николай Докутович и еще несколько человек. Их повесили, но главарь ушел. Этим главарем и был Заслонов. Немцы ему безмерно доверяли: в годы коллективизации его семья была раскулачена и сослана, он должен был ненавидеть все советское.

Но психология немцев подвела. Заслонов был патриотом и опытным железнодорожником. Сам Каганович знал его лично и хотел оставить в Москве. Однако Заслонов попросился на фронт и предложил невиданное дело: с группой «орлов-паровозников» отправиться в тыл врага, к месту своей довоенной работы, чтобы со знанием дела организовать диверсионную деятельность. К 4 сентября 1941 года был сформирован отряд из 30 оршанских железнодорожников под командой Заслонова, которые прошли спецподготовку под руководством легендарного диверсанта довоенной партизанской программы «линия Д», ветерана Испании, майора НКВД Артура Спрогиса.

Заслонов изобрел невиданную взрывчатку — замаскированную под кусок угля. Ей минировали паровозные котлы прямо во время работы топки. Кусок тротила неправильной формы, чёрного цвета, похожий на кусок угля. Никаких детонаторов, корпуса, предохранителей. Мины могли храниться как обычный уголь, под дождем, на морозе, выдерживая даже давление и удары. Взрывались они только в огненной топке паровоза. Тротил извлекался из боеприпасов, размягчался в котле с водой, затем вязкой массе придавали форму угля, красили в черный цвет. И закидывали в тендеры стоящих составов. Лопата ничего не подозревающего машиниста кидала бомбу в топку.

Мини-взрыв выводил из строя весь локомотив на какое-то время. Что и требовалось. Нельзя утверждать, что Заслонов сорвал снабжение группы «Центр» в решающий час наступления на Москву. Но именно группа Заслонова с помощью угольных мин вывела из строя или задержала 150-200 стратегических эшелонов. Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава партизанской республики

Белоруссия в Великой Отечественной войне прозвучала самым мощным партизанским движением в истории. Официальный первый партизан — Василий Захарович Корж. Он был профессиональный военный, специалист-диверсант. Из тех, о ком точно можно сказать «был незаконно репрессирован». Верно и то, что не все, кого брали, шли под расстрел. В случае с Коржом НКВД разобралось, и в начале войны он во главе отряда добровольцев 26 июня 1941 года вяжет немецких парашютистов. А 28 июня у деревни Посеничи его бойцы атакуют бронеколонну вермахта.

Этот бой официально признан первым в ходе партизанского движения в СССР. В 1942-м Корж возвращается в Белоруссию и формирует первое партизанское соединение. К концу года возглавляет шесть отрядов численностью в две тысячи бойцов. На Пинщине организовал работу 11 подпольных райкомов партии, а в Пинске — горком. Затем «товарищ Комаров» ведет своих партизан в наступление. К началу 1943 года соединение Коржа восстановило советскую власть в восьми районах Пинской области. С Большой землей наладили авиасообщение через партизанские аэродромы. Отряд Комарова контролировал огромный участок железной дороги Брест — Гомель, парализовал Днепро-Бугский канал.

Успешно отбивался от вермахта, а в феврале, прорвав кольцо окружения, ушел от врага с обозом и беженцами. 16 сентября 1943 года Василию Коржу было присвоено звание генерал-майора, а в 1944-м — звание Героя Советского Союза.

Открытие партизана Старинова

«Рельсовую войну», как наиболее важный вклад советских партизан в дело общей Победы, сегодня изучают в российских и белорусских школах. Но в плане изначально была допущена погрешность, которая могла сорвать дело. Белорусские партизаны вовремя исправили ошибку благодаря лишь одному человеку. Илья Григорьевич Старинов в 18 лет взял в руки оружие и пошел на защиту революции. После Гражданской он становится военспецом по «линии Д» партизанско-диверсионной службы РККА в секретной школе Кочегарова в Киеве.

В 36 лет он впервые применил свои боевые навыки на практике, в Испании, пустив под откос эшелон с итальянскими летчиками и их штабом. А в 37-м уничтожил состав марокканских солдат, «регуларес». Наработанный по «линии Д» и в испанской командировке опыт сделал капитана Старинова одним из лучших диверсантов СССР и мира.

С началом Великой Отечественной он сражается на Западном и Юго-Западном фронтах. После уничтожения генералов Вайнекера и фон Брауна Старинов повышен до замначальника инженерных войск СССР. А в 42-м назначен заместителем начальника штаба партизанского движения, генерала Пономаренко. Летом 1943-го в преддверии Курской битвы, идеи Старинова, весь его опыт наконец оказались востребованными. Однако были внесены некоторые коррективы, которые, как отмечал в воспоминаниях Илья Григорьевич, он воспринял негативно.

Так, в ходе организации диверсий на железнодорожных путях было решено сделать акцент на уничтожении рельсов, в то время как сам Старинов считал, что в первую очередь следует пускать под откос поезда противника и взрывать мосты. В июне 1943 года ЦК Компартии Белоруссии принял постановление «О разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом рельсовой войны». В документе предлагалось нанести по врагу массированный диверсионный удар. 14 июля Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о проведении операции «Рельсовая война», и 3 августа Центральный штаб партизанского движения приступил к её реализации.

К участию в операции было привлечено 167 партизанских бригад и отдельных отрядов общей численностью около 100 000 бойцов. Она проводилась на территории БССР, УССР и РСФСР. Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych

В приказе 0042 от 14 июля 1943 года предписывалось уничтожать рельсы. Штаб исходил из ошибочного убеждения, что немцы испытывают недостаток рельсов. Но разведка просчиталась: у противника был излишек. Немцы сваривали их по ночам и заменяли днем, а потом придумали 80-сантиметровый «мостик» и стали пропускать поезда по нему. «Рельсовая война» не давала желаемых результатов. Неприятным сюрпризом стало то, что переключение основных усилий партизан на подрыв рельсов при недостатке взрывчатки привело к сокращению крушений поездов.

Партизаны израсходовали около 50 тонн взрывчатки, но этого оказалось недостаточно, чтобы пустить под откос 1500 поездов. Именно этот аргумент и предъявил Илья Старинов Пантелеймону Пономаренко, ссылаясь на опыт в Испании.

Вторая стадия операции «Рельсовая война» планировалась уже под руководством Старинова и получила название «Концерт». В ней участвовало 193 партизанских подразделения, насчитывавшие порядка 120 000 бойцов. Рельсовый «Концерт» начался 25 сентября. Он охватил практически весь западный фронт, за исключением Карелии и Крыма. Партизаны стремились обеспечить советским войскам условия для наступления на Киев. В Белоруссии они пустили под откос свыше тысячи поездов. Лишь к зиме сокрушительный удар с тыла по врагу был остановлен командованием: иссякли запасы взрывчатки. Но Киев был освобожден.

«Рельсовая война» на сегодня является первой и единственной партизанской стратегической операцией в масштабах нескольких фронтов. Ничего подобного не проводилось ни одной армией мира, ни на одной войне. Советский рекорд убедителен еще и потому, что действия партизан не были разрозненными. Это было строго централизованная операция вертикального подчинения, аналогичная фронтовой, только в тылу врага. Успех был обеспечен даже не столько гением командования, сколько идеальной организацией дела.

Командующий партизанской армией

Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко был украинец. Выдвинулся по партийной линии в годы Большой чистки и работал в Белоруссии. Кто знает, выделился бы он из ряда таких же функционеров в мирной обстановке? Но война сделала его членом Ставки Верховного Главнокомандования. Его должность была уникальной — начальник Центрального штаба партизанского движения.

Подобного штаба не было ни в одной стране мира. В подчинении у Пономаренко с 1941 по 1944 год было 6200 партизанских отрядов и соединений, численностью в миллион ополченцев, солдат и офицеров. Например, Сидор Артемович Ковпак. Знаменитая «рельсовая война» в тылу оккупантов — тоже заслуга Пономаренко. Партизаны не только наносили удары по врагу из леса. Они освобождали населенные пункты, образовывая целые партизанские края. После войны свыше 184 000 партизан и подпольщиков были награждены орденами и медалями, 249 стали Героями Советского Союза.

В знак особой чести и уважения к партизанам в освобожденном Минске прошел первый в истории Партизанский парад. Это была высшая точка в военной карьере Пономаренко — он его принимал. Блеск и нищета Лукашенко © AP, Sergei Grits

Триумф белорусских партизан

6 июня 1944 года союзники СССР наконец открыли Второй фронт. «День Д» горячо приветствовали. Чтобы поддержать долгожданных союзников, 22 июня 1944 года, в день нападения Рейха на СССР, Красная армия начала операцию «Багратион» с целью освободить Советскую Белоруссию. По своим масштабам эта операция была куда большей, чем высадка союзников в Нормандии. За месяц была очищена от врага территория в 207 000 квадратных километров. Восточный фронт вермахта был буквально растерзан и выброшен из Белоруссии в Польшу. Группа армий «Центр» фактически прекратила свое существование.

Сигнала к началу операции «Багратион» в тылу у немцев ждала целая партизанская армия. 194 708 народных мстителей начали наступление, первыми проведя только на центральном участке фронта 10 500 подрывов железнодорожного полотна. Подступы к Минску обороняла 4-я армия вермахта, но ее командование понимало всю безнадежность своего положения. Враг очутился на месте Красной армии в 1941 году. Без вооружений, авиации, танков и даже карт. К тому же, урок 41 года был хорошо выучен: РККА загнала 4-ю армию в котел восточнее Минска.

Столица Белорусской ССР была очищена от врага раньше, чем сдались немцы. И несмотря на это, отдавая честь партизанскому движению, Ставка приказала 3-му Белорусскому фронту провести в разрушенном городе партизанский парад. 4 июля 1944 года, в 7 часов утра, в Минск прибыл штаб партизанского движения и четыре партизанские бригады. 25 000 вооруженных ополченцев вошли в столицу.

К вечеру 15 июля в Минске было уже 30 бригад. Тридцать тысяч одетых в ватники в середине лета, бородатых, страшноватых на вид, увешанных оружием гражданских лиц. 16 июля 1944 года, в девять часов утра, в районе улицы Красноармейской собралось около ста тысяч военных, партизан и жителей Минска. Принимал командующий партизанским движением СССР, председатель Совнаркома БССР, 1-й секретарь ЦК КП(б) Пантелеймон Пономаренко. Право открыть парад досталось бригаде «Народные мстители», носившей имя Василия Трофимовича Воронянского из знаменитой украинской Диканьки.

Этот партизанский командир, создавший в 1941-м «отряд дяди Васи», а потом и «Мстителей», погиб в 1943 году в авиакатастрофе. За его бригадой шли в полном «лесном» вооружении бригады им. Щорса, Чапаева, Чкалова, «Беларусь», «Буревестник». Всего тридцать бригад. Участник парада из отряда «Коммунар» Василий Морохович вспоминал: «Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестренная ещё оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Они шагали гордо с наградами на груди! Они были победителями!»

Союзники СССР, открывшие Второй фронт, усомнились в грандиозных победах Красной армии в Белоруссии, которые намного превосходили их собственные скромные успехи. Для убедительности на следующий день после партизанского парада в Минске, 17 июля 1944 года, по улицам столицы СССР провели еще один «парад», вошедший в историю как марш пленных немцев. 57 000 солдат и офицеров вермахта, попавших в плен в ходе операции «Багратион», увидели Москву воочию. Еще через месяц военнопленные прошли и улицами Киева.

В наши дни в США и ЕС об этом не вспоминают. Зато ежегодно широко отмечают день памяти о высадке союзников в Нормандии.