Жители региона после Пасхи «штурмуют» не только кладбища в поминальные дни, но и границу со странами Евросоюза, куда западно-украинцы возвращаются на работу. В очередях приходится стоять больше 10 часов

Владимир Зеленский встретил Пасху в Карпатах

Президент Украины не обманул ожиданий жителей Прикарпатья: на Пасху он всё же появился в их области. Правда, ни в храмах, ни перед пикетчиками возле государственной резиденции «Синегора» Владимир Зеленский не показался, отдав предпочтение отдыху в других гуцульских местностях. Так, 1 мая сайт «Йо, новини Верховини» сообщил, что президентская пара посетила поселок Верховина в Ивано-Франковской области. Примечательно, что за несколько часов до этого Зеленский опубликовал в интернете видеообращение, в котором призвал украинцев встречать Воскресение Христово дома, да и самой поездке на Прикарпатье официально не сообщалось.

«Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых. Вместе с женой он побывал на экскурсии в доме-музее «Тени забытых предков», где проживал и творил Сергей Параджанов, провела для них экскурсию местная гуцулка Галина», — сообщил упомянутый сайт. А после экскурсии владелец музея, пан Мыкола, подарил Владимиру Зеленскому трембиту — сакральный музыкальный инструмент гуцулов. При этом Владимир и Елена Зеленские фотографировались со всеми желающими — которые, как и они, были без масок. Как заключил сайт, «местные жители приятно удивлены таким визитом, и благодарны, что Верховину не обошли, и в гости завернули». Зеленский: профессиональное валяние дурака как политическая хитрость © president.gov.ua

Киевский портал vesti.ua по поводу этой поездки Владимира Зеленского иронично заметил: «Вполне возможно, что в следующем своем видео президент будет не только говорить, но и покажет нам, как он играет на трембите». Правда, тут многое будет зависеть от размера инструмента, подаренного главе государства (его фото не было обнародовано). Дело в том, что оригинальная трембита может достигать в длину до 8 метров, и перевезти её из Верховины в Киев будет непростой задачей. Правда, местные жители не исключают, что трембита не покинет музей, а превратится в одну из его «фишек» — вплоть до продажи права подуть в «президентскую трембиту».

Светлая неделя: западно-украинцы «штурмуют» кладбища и границу

Если в Светлое Христово Воскресенье жители Западной Украины массово шли в храмы различных конфессий, чтобы освятить «паску и колбаску», то 8-9 мая с частью освящённой пищи они также массово отправятся на кладбища, чтобы помянуть своих покойных родственников. Эти дни в регионе так и называются: Проводная суббота и воскресенье (от слова «прóводы»).

Потому неудивительно, что чуть ли не главной новостью уходящей недели практически во всех областях Западной Украины стали рапорты местных властей об увеличении количества коммунального транспорта, курсирующего к кладбищам, графики его движения и т.п. Так, горсовет Тернополя подчеркнул, что ко всем трём городским кладбищам будет запущено больше троллейбусов и маршруток — правда, только 9 мая. Подобная ситуация в Луцке и Хмельницком, а вот в Ужгороде специальный график движения на аналогичных маршрутах будет введён с 8-го по 10 мая включительно. В Дрогобыче же 9 мая проезд к городскому кладбищу и вовсе будет бесплатным.

«Не в ногу» идут только в Ровно. Мэр Александр Третьяк 6 мая сообщил, что в поминальные дни не просто не будет увеличено количество единиц коммунального транспорта, следующего к самому большому в городе «Новому» кладбищу, но ещё и будут введены дополнительные ограничения. По словам градоначальника, будет ограничено движение частного автотранспорта на подъездах к кладбищам, и строго запрещён въезд на их территорию, за чем будут следить усиленные посты полиции.

Однако жители региона после Пасхи «штурмуют» не только кладбища, но и границу со странами Евросоюза, куда они возвращаются на работу. По сообщениям СМИ, хуже всего ситуация на пограничных переходах «Шегини» и «Краковец». Там с украинской стороны собрались более 200 машин на каждом из КПП, и время ожидания перехода границы составляет более 10 часов. По словам сотрудников пограничной службы Украины, такие огромные пробки регулярно создаются перед и после праздников. Ускорить же проезд автомобилей нельзя из-за карантинных ограничений. «Прогнозируем, что очереди к концу выходных должны исчезнуть», — заявила журналистам руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

В свою очередь, Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины фактически обвинило в проблемах Польшу. «Ситуационный рост пассажиропотока, который возникает именно после выходных и праздничных дней, а также проведение дополнительных проверочных мероприятий польской стороной обусловливают накопление пассажиров и транспорта на выезд из Украины. Напомним, что определёнными правительством Украины нормами не предусмотрено никаких дополнительных карантинных ограничений для лиц, выезжающих из страны. Вместе с тем, гражданам стоит заблаговременно ознакомиться с правилами пересечения границы с Польшей», — говорится в сообщении ведомства от 7 мая. Пограничники отметили, что за последние трое суток западную границу страны пересекли более 50 тысяч человек, из которых на выезд из Украины — в 2,5 раза больше, чем на въезд.

Ивано-Франковск и Львов отметили дни города без массовых акций

В этом году на Светлую неделю пришлось празднование дней города в Ивано-Франковске и Львове, хотя оно состоялось в «камерном» режиме. Примечательно, что «день рождения» столицы Прикарпатья отмечают согласно «свидетельству о рождении»: именно 7 мая 1662 года польский магнат Анджей Потоцкий выдал документ о предоставлении магдебургского права жителям крепости, построенной его отцом, Станиславом Реверой Потоцким. Новый город Речи Посполитой получил название Станиславов, в советское время он стал сначала Станиславом, а потом Ивано-Франковском. И хотя полученное в 1962 году по указу Президиума Верховного Совета УССР имя в городе отменять не планируют, но советское прошлое тут ныне принято демонстративно ненавидеть. Так, одним из главных мероприятий Дня города в этом году в Ивано-Франковске стало открытие памятного знака бывшему воину дивизии СС «Галичина» Михаилу Мулыку.

Бронзовую табличку с его именем на городской аллее славы открывал лично мэр города Руслан Марцинкив, который отметил, что Мулык был почётным гражданином Ивано-Франковска, а этот знак будет напоминать жителям, что «за Украину стоит бороться». Напомню, недавний марш в честь эсэсовской дивизии, прошедший в Киеве, осудили дипломаты Германии и Израиля, после чего «сквозь зубы» это сделали и в Офисе президента Украины. Мэр Ивано-Франковска Марцинкив удивил украинцев необычным фото © Руслан Марцинкив/Facebook

Во Львове же день города традиционно отмечается 6 мая, в День Святого Георгия, которого на Галичине называют Святым Юрием. В этом году Львов отметил 765-ю годовщину со дня первого письменного упоминания о нём, но в связи с эпидемией коронавируса традиционных массовых мероприятий не было. Однако возле ратуши прошла церемония смены почётного караула в костюмах и латах XIV века. «Рыцари», роль которых исполняли действующие военные, участники боевых действий на Донбассе, передали мэру Андрею Садовому символический ключ от города. После этого вдоль фасада ратуши на лошадях проехала группа исторических реконструкторов, среди которых были также стилизованные король и королева. Акция была непродолжительной, а местные СМИ отметили, что 6 мая улицы и парки Львова были практически пусты.

Чья Победа?

В субботу, 8 мая, во Львове областные власти анонсировали проведение мероприятий ко Дню памяти и примирения. У памятного креста на месте бывшего нацистского концентрационного лагеря «Шталаг-328» должно пройти возложение цветов и лампад от представителей власти, общественности и дипломатического корпуса, а также экуменическая панихида и «общественное вече».

Придут ли на это вече люди с флагами СС «Галичина» — сказать сложно, а вот красные флаги на Львовщине держать опасно. 6 мая Львовское управление СБУ отчиталось о задержании в Золочевском районе мужчины во время продажи «флага коммунистического тоталитарного режима». При этом речь идёт о «Переходящем знамени за высокие показатели в соцсоревновании», которые ранее массово покупали западные туристы, — поэтому не исключена банальная провокация спецслужб.

Какие-либо акции во Львове 9 мая не анонсированы, однако, скорее всего, местные националисты устроят привычное для них «сафари на ветеранов», которые в День Победы традиционно пойдут на Холм Славы возлагать цветы к могилам павших за освобождение Львова от нацистов. При этом большая часть бывшего советского мемориала уже демонтирована, а на его месте планируется открыть мемориал «Борцам за Украину».

Первый шаг в подобном направлении 8 мая будет сделан и в Ужгороде: там на Холме Славы установят «колокол победы» с лозунгом ОУН* «Слава Украине! Героям слава!» Как отмечают организаторы акции, проект предусматривает установление четырех таких колоколов — в Ужгороде, Луганске, Донецке и Симферополе. Учитывая тот факт, что три последних города с 2014 года неподконтрольны Украине, акция выглядит как анонс потери контроля Киева над Закарпатьем…