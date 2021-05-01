Если медики озабочены телесным здоровьем верующих, а священники - духовным, то для местных властей Западной Украины Пасха является возможностью потратить бюджетные деньги на украшение своих городов

Священники заманивают прихожан в храмы, медики призывают праздновать дома

На Западной Украине Воскресение Христово традиционно является одним из самых любимых в народе праздников. Как шутят местные жители, на Пасху с традиционной корзинкой в храмах появляются даже те, кто на протяжении предыдущих 364 дней не вспоминал к ним дорогу. Потому уже с предыдущей недели местные СМИ публикуют подробную информацию о времени освящения куличей в храмах разных конфессий, дополнительных маршрутах транспорта и т.п. С другой стороны, даже в тех областях, которые вышли из «красной» карантинной зоны (к примеру, Львовщина покинула её 26 апреля) медики призывают верующих встретить Пасхальные праздники дома.

Так, 30 апреля и. о. генерального директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины, эксперт по эпидемиологии департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА) Наталья Иванченко во время брифинга во Львове заявила: «Стоит остаться дома и слушать богослужение онлайн. Это наиболее действенный способ уберечься от коронавируса». Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие

Тех, кто всё-таки испытывает потребность побывать в храме, Наталья Иванченко призывает не забывать о социальной дистанцию, масочный режим, а так же гигиену рук. При этом она подчеркнула, что безопаснее слушать праздничное богослужение на улице. «Чем больше у человека букет хронических заболеваний, в частности, сахарный диабет, болезни сердца и дыхательной системы — тем больше просьба оставаться праздновать Пасху дома. Будем надеяться, что в следующем году ситуация изменится и все будет по-другому, но сейчас задача — остаться живыми и здоровыми. Поэтому следует придерживаться всех рекомендаций, чтобы уберечь не только себя, но и близких», — отметила эксперт.

При этом христианские церкви, отмечающие Воскресение Христово по юлианскому календарю, уже в Страстную пятницу, 30 апреля, провели специальные богослужения — вынесение плащаницы Спасителя и Крестную дорогу, во время которой вспоминаются мучения Иисуса Креста по дороге на Голгофу. Однако богослужения в Великую пятницу и субботу привлекают куда меньше прихожан, чем воскресное — с освящением корзин с куличами, потому священники ищут нетрадиционные способы привлечения прихожан. К примеру, Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) провела Крестную дорогу в своём Мариинском духовном центре «Зарваница» в Тернопольской области в виде театрализованной акции.

Роль Иисуса исполнил семинарист Высшей духовной семинарии. Он в измазанном красной краской рубище нёс на плечах деревянный крест, а после прохождения всех 14 станций Крестной дороги парня положили в гробницу. Священники УГКЦ не сообщили, планируется ли содержать там молодого человека до воскресенья, а лишь пожаловались, что в связи с эпидемией коронавируса в акции приняло участие лишь около 200 людей, — что в несколько раз меньше, чем в доковидные годы. Впервые такую театрализованную акцию в Страстную пятницу в Зарванице провели 20 лет назад.

Города региона меряются уличными писанками

Если медики озабочены телесным здоровьем верующих, а священники — духовным, то для местных властей Западной Украины Пасха является очередной возможностью потратить бюджетные деньги на праздничное декорирование вверенных им городов. Так, улицы Тернополя украсят сплетённые из лозы огромные плетёные корзины — их высота составит один метр (вместе с ручкой — два), длина — полтора метра, а ширина — метр. Корзины изготовила народная мастерица из города Чертков Лариса Бойчун.

В городе Самбор Львовской области в Страстную пятницу рядом с ратушей установили пасхальную корзину и вовсе гигантских размеров: её высота превышает три метра, ширина — два, а длина — четыре метра. В корзине размещены три соответствующего размера писанки с традиционными орнаментами и рушник размером с ковёр. Всю композицию изготовили воспитатели и педагогический коллектив Самборской школы декоративно-прикладного искусства. Пасха онлайн: Минздрав Украины назвал карантинные рекомендации © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В Черновцах же на корзинку не тратились, ограничившись несколькими большими писанками: три из них примерно такого же размера, как в Самборе, а одна имеет высоту более трёх метров. Пресс-служба Черновицкого горсовета напомнила, что впервые «Чудо-писанку» из стекловолокна, размеры которой составляют 3,50 на 2,60 метра, представили на Центральной площади города 8 апреля 2012 года в рамках Всеукраинской акции. А с 2013 года местные кузнецы выковали специальный металлический каркас в форме огромного яйца, который каждый год наряжают новая команда декораторов. В 2021-м это были флористы Наталья Васечко и Светлана Шеремет.

А вот в городе Галич на Прикарпатье на уличных писанках явно сэкономили. Хотя их размер также почти два метра, это обычные каркасы из толстой фанеры, раскрашенные в красный и жёлтый цвета, в центре которых размещена ещё одна плоская фанерная «писанка» с примитивным орнаментом. Правда, одно из деревьев в центре Галича украсили несколькими десятками выточенных их дерева писанок с росписью в традиционном стиле.

В Коломые же, где много лет работает «Музей писанки», в этом году не будет фольклорного фестиваля «Писанка-2021» — по крайне мере, 8-9 мая, когда он планировался. Решение об отмене фестиваля депутаты Коломыйского горсовета приняли как раз в Страстную пятницу по настоятельной рекомендации городской комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Правда, мэр города Богдан Стаиславский заявил, что фестиваль не отменили, а перенесли — но о новых сроках его проведения ничего не известно.

Приехал ли Зеленский на Прикарпатье святить яйца?

Владимир Зеленский, как и все предыдущие президенты Украины, очень любит приезжать в государственную резиденцию «Синегора» в селе Гута на Прикарпатье накануне больших церковных праздников. В Ивано-Франковской области все были уверены, что и нынешнюю Пасху глава государства проведёт у них в гостях. Более того, на 29 апреля чиновники Ивано-Франковской ОГА пригласили журналистов — чтобы вместе поехать на объекты «Большого строительства» в области, которые должен был проверить президент. Речь шла о дорогах и больницах, но о каких именно — чиновники держали в секрете. В конце концов, на ревизию дорог чиновники поехали сами, а сам факт приезда Владимира Зеленского в область официально никто не подтвердил.

Очевидно, это связано с тем, что 29 апреля у забора резиденции в селе Гута собралось несколько десятков пикетчиков с плакатами-обращениями к президенту. Их воодушевил звук приземляющегося вертолёта, но даже если Зеленский и прибыл в «Синегору», то решил не портить себе пасхальные праздники среди карпатских пейзажей. Кстати, именно частый отдых президента был одной из претензий пикетчиков. «Когда восьмой год война в стране, когда у нас оккупированные территории, когда у нас гибнут наши воины — президент находит себе время на отдых. Хочется понять просто, как можно отдыхать, когда столько проблем в государстве», — заявил журналистам активист общественной организации «Дело общин» Олег Федянин.

Стоит отметить, что участников акции охрана не пустила за ограждение и не сообщила, прилетел ли глава государства на Прикарпатье. Поэтому активисты оставили свои вопросы (среди которых война на Донбассе, задержанные ветераны, нечестный подсчет голосов в 87-м округе в Надворной) на заборе государственной резиденции. Они надеются, что президент их прочитает, если решится выйти на экскурсию по территории «Синегоры». Украина: COVID и Пасха. Политические странности вакцинации

Первый авиарейс Киев-Ужгород не долетел до места назначения

Закарпатская область является одной из немногих на Западной Украине, где партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (СН) контролирует областной совет. Правда, на Закарпатье скептически отнеслись к назначению председателем областной организации СН депутата Верховной Рады. Он ведь не просто печально прославился публичным нарушением карантинных ограничений, но и практически не имеет ничего общего с областью.

Потому неудивительно, что Тищенко пытается доказать, что он много делает для Закарпатья, и добился восстановления регулярного авиационного сообщения между Киевом и Ужгородом. Ещё 14 апреля политик заявил, что такого сообщения «не было последние 10 лет» (хотя ещё в 2016-м из Киева в Ужгород и обратно регулярно летал самолёт авиакомпании «Мотор-Сич»). Теперь же, по словам Тищенко, он договорился с директором авиакомпании WINDROSE Владимиром Каменчуком о 3-х регулярных рейсах в Ужгород в неделю, и первые пассажиры смогут вылететь из Киева уже 1 июня.

А 30 апреля Николай Тищенко и его соратники по фракции Михаил Лаба и Анатолий Костюх, а также руководство Госавиаслужбы, которые явно собрались отдохнуть на Закарпатье на протяжении «длинных выходных», объявили, что вылетают презентационным рейсом авиакомпании WINDROSE из Киева в Ужгород. Кстати, теперь Тищенко написал в Facebook, что это первый за 15 лет рейс. В аэропорту «Боисполь» «слуги народа» устроили красочную фотосессию — возле табло, в самом самолёте ATR 72 и возле него — и поднялись в воздух.

Однако меньше чем через час самолёт отклонился от запланированного маршрута и приземлился во Львове — поскольку аэропорт в Ужгороде не мог принять его в связи с погодными условиями. Тищенко сотоварищи всё же удалось добраться до столицы Закарпатья — сначала на автомобилях, а потом на поезде — а вот регулярный авиарейс Киев-Ужгород по-прежнему остаётся под вопросом.

Дело в том, что в начале апреля WINDROSE официально анонсировала открытие в июне трех рейсов из Киева: в Черновцы, Ужгород и Кривой Рог (родной город Владимира Зеленского). На данный момент эта авиакомпания продает билеты только на маршрут в Черновцы, первый рейс в этот город состоялся как раз 14 апреля. При этом авиаперевозчик ещё не опубликовал график полетов и цены на билеты в остальные два города. Поэтому сейчас аэропорты в Ужгороде и Кривом Роге не имеют регулярных рейсов в своем расписании.