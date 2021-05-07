Над продовольственной безопасностью Украины нависла серьезная угроза. Сельхозпроизводство падает, по некоторым видам агропродукции Украина превращается в чистого импортера. Из-за неконтролируемого импорта и неравных конкурентных условий украинские производители продовольствия оказались на грани исчезновения

Как в России?

В 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции из России впервые в новой истории превысил импорт. В последние годы производство продукции АПК стабильно растет, в частности, в прошлом году Россия собрала 133,465 млн т зерна — второй по объему урожай после рекорда 2017 года. Также выросли объемы производства масличных культур, мяса и птицы, молока, овощей.

Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. За годы санкционной войны в сельском хозяйстве России произошла настоящая революция. Почти семь лет назад Москва ответила на экономические санкции Запада введением продовольственного эмбарго на ряд европейских товаров. Контрсанкции всерьез задели европейских сельхозпроизводителей и создали условия для укрепления продовольственной безопасности России. Зеленский захотел вдохнуть жизнь в украинское село © president.gov.ua

Стоит напомнить, что Россия входила в санкции практически без своего молока и мяса. Сейчас производство молока продолжает показывать рост, а доля российского молока в ресурсах приближается к 80% (целевая самообеспеченность по Доктрине продовольственной безопасности РФ — 90%). Импорт снижается с ростом внутреннего производства. Аналогичная ситуация с экспортными поставками, которые также растут благодаря росту производства.

В 2020 году РФ снизила импорт мяса почти на 30%. Рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и прежде всего в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность. В прошлом году Россия вошла в топ-5 мировых производителей свинины с объемом 4,276 млн т в убойном весе. Это значит, что российское свиноводство, современная история которого насчитывает всего-то 15 лет, поднялось на ступеньку в мировой табели о рангах.

По данным Минсельхоза, производство картофеля в РФ достаточно для покрытия внутреннего спроса. Более того, у России есть все возможности для того, чтобы войти в тройку ведущих картофелеводческих стран мира.

На этом фоне в Украине

На Украине экспорт сельхозпродукции традиционно превышает импорт. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45%, или $22,2 млрд. Примечательно, что за год в денежном выражении экспорт не изменился. В 2019 году Украина экспортировала агропродукции на те же $22,2 млрд, но тогда это была рекордная цифра, поскольку экспорт за год вырос на 19%.

В 2020 году больше всего выросли поставки на экспорт жиров и растительного масла — на 22%, до $5,8 млрд. При этом зафиксированы крупнейшие в истории Украины объемы экспорта подсолнечного масла — 6,9 млн т. Мясо птицы в прошлом году также побило рекорд — 431 тыс. т было продано на экспорт. Но в целом поставки продукции животноводства сократились на 7% и составили $1,2 млрд. Экспорт продукции растениеводства уменьшился на 8% — до $11,9 млрд. Поставки готовой продукции увеличились на 4%. Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Среди товаров, которые не относятся к наиболее весомым в перечне экспортных поставок, по итогам 2020 г., было достигнуто максимальные количественные значение в экспорте меда (81 тыс. т), замороженных плодов и ягод (55 тыс. т), макаронных изделий (30 тыс. т) и консервированных томатов (66 тыс. т).

По оценкам ученых Института аграрной экономики, решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в прошлом году стало увеличение объемов поставок в Азию, которое достигло своего наибольшего значения за период независимости Украины. При этом стоимость поставок в три других региона — Европейский Союз, Африку и СНГ — синхронно снизилась.

Вместе с тем импорт агропродукции на Украину в прошлом году вырос на 13% и достиг $6,5 млрд. В товарной структуре импорта произошло наращивание закупок по всем категориям. Продукции животноводства ввезли на общую сумму в $1,3 млрд (+ 17%); растениеводства — почти на $2 млрд (+ 11%); жиров и растительного масла — на $280 млн (+ 11%); готовой продукции импортировали почти на $3 млрд (+ 13%).

Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции в 2020 году составил $15,7 млрд, хотя годом ранее эта цифра была на миллиард больше.

Битва за урожай

Прошлый год стал годом испытаний для украинских аграриев — сельскохозяйственное производство на Украине упало на 11,5%, хотя еще годом ранее оно демонстрировало незначительный рост. Два глобальных негативных фактора — жесткий весенний карантин из-за коронавируса и погода — усугубили накопившиеся проблемы в украинском сельском хозяйстве.

Закрытие на карантин оптовых и местных рынков выбило почву из-под ног многих фермеров — они потеряли места основного сбыта продукции. Это привело к громадным убыткам. Особенно пострадали хозяйства, которые занимались выращиванием ранних овощей и зелени. Их затраты по обогреву и освещению теплиц, поливу не были компенсированы.

Неблагоприятные погодные условия, по мнению экспертов, нанесли аграриям больший урон, чем жесткий карантин. Украинские зерновые рекорды последних 5 лет во многом держались на благоприятных погодных условиях. В 2019 году на Украине собрали рекордный урожай в 75 млн тонн зерна. Но 2020 год показал, что из-за климатических изменений и технологических ошибок аграрии потеряли значительную часть посевов, и в дальнейшем отвоевывать урожай будет еще сложнее. В 2020 году на Украине намолотили лишь 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сельское хозяйство Украины может прокормить лишь треть жителей страны - экономист © Youtube / Алексей Зубец

Примечательно, что на фоне пандемии Covid-19 и экономического кризиса потребность украинцев в доступных продовольственных товарах стала острее, однако зерно стали вывозить из портов интенсивнее. И сейчас на Украине наблюдается определенный дисбаланс между игроками агрорынка. Зернотрейдеры ориентированы на максимальный вывоз зерновых на экспорт, животноводы и мукомолы — чтобы зерно оставалось в стране. По мнению экспертов, Украина сейчас стоит на пороге системных проблем, которые могут угрожать продовольственной безопасности, и соответственно требуют системных решений.

Дефицит «второго хлеба»

Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время из-за внутреннего дефицита этого продукта является одним из наибольших импортеров картофеля, причем закупает его у России. В течение всего одного сезона 2019/20 (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) в страну ввезли почти полмиллиона тонн свежего картофеля для нужд потребления. Сейчас Украина испытывает огромный дефицит отечественного картофеля — еще в начале декабря прошлого года хранилища оказались фактически пусты. Без государственной поддержки картофелеводства страна окажется в ситуации Молдовы, где производство картофеля умерло вообще.

Импортируют на Украину не только картофель, но и его производные. В прошлом году доля импортного крахмала на Украине достигла 50%. Еще хуже ситуация в сегменте сушеных картофельных хлопьев (пюре), так как все три линии по производству картофельного пюре прекратили работу. Сто процентов этой продукции Украина импортирует из России.

Скотину — под нож

Помимо проблем со сбором урожая, на Украине усугубилась тенденция к упадку животноводства — в стране продолжает сокращаться поголовье птицы и скота. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране уменьшилось во всех типах хозяйств. Всего на Украине содержится почти 2,9 млн голов КРС, что на 192 тыс., или 6,2%, меньше, чем было в начале января 2020 года. Уменьшилось и поголовье коз и овец. Сейчас во всех типах хозяйств содержат 1,144 млн голов овец и коз, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Поголовье домашней птицы в стране за 2020 год сократилось на 9,3% — до 199,9 млн голов: на предприятиях оно упало за год на 14,7%, в хозяйствах населения — на 2%. При этом экспорт мяса птицы из Украины постоянно растет.

Общая численность свиней за год чуть превысила прошлогоднюю. Так, по данным Госстата, на 1 января 2021 года во всех видах хозяйств содержалось 5,84 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату 2020 г. При этом эксперты в области свиноводства констатируют: начался «кризисный период», сейчас время проверки на устойчивость, которое, к сожалению, переживут не все игроки рынка.

Кроме стремительной потери поголовья коров и сокращения производства страна скатилась к статусу нетто-импортера «молочки». Традиционная для украинского села отрасль, имеющая многовековую историю и связанная с жизнями тысяч сельских семей, оказалась на грани банкротства. Выращивать и содержать домашней рогатую кормилицу на Украине сейчас невыгодно.

Массированный импорт молочных продуктов из Европы довел «до ручки» украинских производителей молочной продукции. Полтора десятка крупных украинских компаний направили в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства просьбу расследовать бесконтрольный импорт, который лишает отечественную отрасль прибыли и рабочих мест.

В 2020 году импорт молочных продуктов всех категорий вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Украина закупила за границей 90 тыс. тонн молочных продуктов на сумму более $300 млн. Украинская власть резко повысила цену воды для орошения, и это убивает сельское хозяйство - фермер © РИА Новости, Иосиф Будневич / Перейти в фотобанк

Доля импорта на украинском рынке по некоторым категориям продуктов выросла до небывалых размеров: к примеру, заграничные сыры занимают 40% всего ассортимента сыров в стране. К слову, около трети всего объема «молочки» Украина закупила у Польши, которая создала своим молочникам благоприятные условия для производства и переработки молока, чего не скажешь про Украину.

Производство молока на Украине падает уже несколько лет подряд. Дефицит компенсируется расширением импорта. По итогам 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молока: импорт вырос на 113%, что эквивалентно 1 млн тонн молока-сырья. Дешевый импорт без серьезной государственной поддержки отечественного производителя приведет к постепенному исчезновению украинской молочной отрасли.

Слабое место в продовольственной безопасности

Недавно украинские СМИ с гордостью сообщили, что Украина в 2020 году поднялась в Глобальном индексе продовольственной безопасности и заняла 54-позицию. Но еще три года назад, в 2018 году, страна в этом рейтинге занимала 63-е место.

В соответствии с региональным отчетом EIU, за исключением Украины, все европейские страны имеют мощные государственные программы по обеспечению пищевой безопасности, которые оказались под серьезным давлением из-за кризиса Covid-19. Показатель наличия государственных программ для Украины является умеренным, однако отсутствие обязательств по продовольственной безопасности и доступу к еде является одним из самых слабых мест.