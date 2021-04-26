Миллиарды от туризма и животные из Красной Книги. Что сегодня происходит в Чернобыле

26 апреля исполнилось 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас около 80% территории зоны отчуждения занимает заповедник, а остальное — зона специального промышленного использования

На промышленной площадке ЧАЭС сосредоточены высокотехнологичных объектов, обеспечивающих безопасное хранение и обращение отработавшим ядерным топливом и с радиоактивными отходами

«Арка» или Новый безопасный конфаймент

Пиджак, сирень и мигалка: воспоминания о 26 апреля 1986 года © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Позже срок его эксплуатации был продлен до 2023 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95% облученного ядерного топлива из разрушенного реактора, в том числе около 180 т урана-235, а также порядка 70 тыс. т радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли общей активностью более 2 млн кюри.

Поэтому ключевым объектом ЧАЭС является арка, которая накрыла "Укрытие". В июле 2019 года над старым саркофагом был возведен "Новый безопасны конфайнмент" (НБК). Строительство НБК над четвертым блоком ЧАЭС началось в 2012 году. На его возведение международное сообщество собрало 1,5 миллиарда евро.

Для финансирования строительства НБК и других работ был образован Чернобыльский фонд "Укрытие", управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Фонд наполнялся за счет периодических или единовременных взносов более чем 40 стран. Опытно-исследовательская эксплуатация НБК началась в июле 2020 года. На текущем этапе осуществляется трехмерное сканирование состояния находящихся под «Аркой» конструкций и сооружений.

Однако НБК не станет окончательным решением проблемы — он всего лишь должен обеспечить защиту аварийного блока минимум еще на 100 лет. В дальнейшем планируется извлечение из объекта "Укрытие" радиоактивных материалов и "перевод их в контролируемое состояние", то есть обеспечение безопасного хранения. Под потолком арки смонтированы направляющие для дистанционно управляемых подвесных кранов. С их помощью планируется демонтировать конструкции старого "Укрытия". Сейчас разрабатываются методы извлечения радиоактивного топлива.

Эти проблемы Украине предстоит решать уже без финансовой поддержки стран-доноров. Работы по демонтажу нестабильных конструкций над четвертым энергоблоком ЧАЭС необходимо завершить до истечения проектного срока безопасной эксплуатации старого саркофага. Главное же предназначение НБК — это предотвращение распространения радиоактивных веществ за пределы укрытия даже при самом неблагоприятном развитии событий, поэтому в Европе уже могут особо и не волноваться.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Процесс перемещения топливных сборок из «мокрого» хранилища в «сухое» будет длиться около 10 лет. ХОЯТ-2 позволит безопасно хранить отработавшее ядерное топливо в течение следующих 100 лет.

На комплексе производств «Вектор» построено высокотехнологичное роботизированное хранилище для опасных радиоактивных отходов. Сейчас идет работа по проектированию складских помещений для второй очереди.

На производственной площадке ЧАЭС также был завершен первый этап строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое будет принимать облученные сборки с действующих украинских АЭС страны (кроме Запорожской АЭС, у которой есть собственное пристанционное хранилище).

Весной нынешнего года начинаются тендерные процедуры по строительству в зоне ЧАЭС хранилища остеклованных радиоактивных отходов, в виде которых из РФ на Украину будут возвращаться вывезенные ранее в Россию облученные сборки АЭС страны.

Вблизи промплощадки станции с 2018 года действует первая построенная здесь солнечная электростанция (СЭС) Solar Chernobyl. Ее мощность изначально составила 1 МВт, в планах инвесторов довести мощность до 100 МВт, а также осваивать новые площадки под СЭС.

В зоне отчуждения на сегодня реализуется 16 проектов международной технической помощи по выводу из эксплуатации ЧАЭС и совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами.

На объект «Укрытие» и снятие с эксплуатации ЧАЭС украинский Кабмин в этом году выделил 1,4 миллиарда гривен (2,7 млрд руб.).

Природа

2,6 тыс. кв. км вокруг станции по-прежнему остаются непригодными для жизни людей. В апреле 2016 года в зоне отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Он занимает две трети всей территории зоны отчуждения.

Зона буквально превратилась в исследовательский полигон для ученых, интересующихся тем, как радиация повлияла на флору и фауну на этой территории, и в каком состоянии сейчас находится экосистема украинского Полесья.

Ученые зафиксировали не только рост численности типичной для местности флоры и фауны, но и возвращение редкостных краснокнижных видов. По данным Минприроды Украины, здесь обитают 300 видов животных, из которых 75 — краснокнижные, растет 1,2 тыс. видов растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.

Однако масштабные лесные пожары, произошедшие в 2020 году в зоне отчуждения, изменили ее облик. По официальным данным, тогда огнем было уничтожено не менее 12,7 тыс. га лесов и других территорий. Серьезный урон был нанесен всей экосистеме и животным.

Полностью сгорело также 12 сел, жители которых были эвакуированы еще в 1986 году, огнем был уничтожен бывший советский молодежный лагерь "Изумрудное", в котором жили первые ликвидаторы чернобыльской катастрофы. По предварительным оценкам, также было повреждено около 30% объектов, которые в последние годы использовались в туристических целях.

Туризм

Из места крупнейшей трагедии в истории человечества Чернобыльская зона превращается в туристический магнит. Одиночные туристы в Чернобыль начали ездить в конце 90-х. В 2010 году туризм в зону официально разрешили.

Особую популярность туризм в зону отчуждения приобрел после выхода британско-американского сериала, который посмотрел чуть ли не весь мир. Настоящий туристический бум в зоне был в 2019 году после сериала Чернобыль. Тогда зону посетили 124 тыс. человек. 80% — это из них иностранные туристы, 20% — украинцы. По разным причинам жители Украины боятся посещать зону отчуждения.

В 2020 году ожидали до 200 тыс. туристов, но из-за пандемии коронавируса зону посетили лишь 36 тыс. Гиды ожидают, что в 2021 году благодаря вакцинации туристов будет больше.

Возят людей в зону отчуждения почти 30 туристических компаний. И только по определенным маршрутам — за 11 лет официального туризма их более двадцати. Есть туры на каяках по реке Припять, велосипедные и на вездеходах. Над зоной можно так же полетать на вертолете.

На состояние зданий в Припяти туроператоры жалуются последние несколько лет — два десятка ключевых сооружений нужно немедленно консервировать, иначе скоро будет нечего показывать туристам.

В 2019 году чернобыльский туризм принес государству 3 млрд грн (8 млрд руб.). Но на сохранение Припяти или инфраструктуру деньги так и не вернулись. Несмотря на то, что развитие туризма в Чернобыле закрепили на государственном уровне.

Недавно правительство внесло расположенную в зоне отчуждения советскую загоризонтную РЛС "Дуга" в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Чиновники намерены определить и иные объекты, чтобы внести их в этот реестр.

В феврале 2021 года было отремонтировано Колесо обозрения в Припяти с целью, как было заявлено, "не допустить его разрушения".

В 2020 году компания "Укравтодор" взяла на баланс порядка 200 км дорог в зоне отчуждения, чтобы привести их в надлежащее состояние в рамках программы «Большое строительство. К 35-й годовщине отремонтировали первые 40 км — между КПП "Дитятки" и КПП "Припять", а также подъезд к ЧАЭС. В течение следующих трех лет там планируется восстановить основные трассы, обеспечив доступ экологам, ученым, энергетикам и предпринимателям.

В Минкульте считают, что чернобыльская зона в будущем может быть внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.