В ночь с 23 на 24 апреля Служба безопасности Украины с автоматчиками нагрянула с обыском в киевский бизнес-центр «Миллениум», в котором находится офис Игоря Коломойского. Обыск длился почти 6 часов. В процессе задействовали также оперативников Службы внешней разведки. Сам Коломойский, если верить украинским СМИ, был загодя предупреждён об обысках

СБУ прокомментировала обыски, связанные с Коломойским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Центрэнерго» — государственная энергетическая компания, занимающаяся производством и поставкой электроэнергии. Доля компании в общем объеме производимой в Украине электроэнергии составляет 8%. В состав компании входят три тепловые электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская.

В компании «Центрэнерго» в начале года сменился менеджмент. Из нее накануне планируемой приватизации стали убирать менеджмент, связанный с Коломойским, причем делали это показательно.

Однако аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что на самом деле олигарх уходит из госкомпании добровольно, переключившись на другие схемы.

«Коломойскому вряд ли интересна приватизация "Центрэнерго", тем более с шахтами. Он уже ее "поюзал" и получил, что можно. Да и дешевая электроэнергия "Центрэнерго" для него сейчас не критична — он крепко сел на электроэнергию "Энергоатома" и решает все потребности своих активов за счет этого источника. Вот если и оттуда его начнут вытеснять, действительно может быть "война"», — отмечает Корольчук.

Сам Коломойский заявил, что не в курсе, что происходит в «Миллениуме».

«Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость», — говорит украинский олигарх.

Издание «Украинская правда» полагает, что обыски могут быть связаны и с интересом к четырем депутатам, приемные которых тоже находятся в этом бизнес-центре.

«Генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски — по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты олигарха Игоря Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Василевской-Смаглюк», — сообщает издание.

Коломойский заранее знал об обыске в офисе — СМИ © скриншот видео "DW на русском" Владимир Бойко в 22:03, уточнив, что СБУ проводит обыск «при оперативном сопровождении Службы внешней разведки». Однако ранее, за несколько часов до обыска, Бойко уже заметил сотрудников СБУ и СВР, крутившихся возле «Миллениума», буквально привлекая к себе внимание.

«У меня просьба к главе Службы внешней разведки Валерию Кондратюку: Валерий Витальевич, ваша "наружка", которая окружила офис Коломойского в бизнес-центре "Миллениум" по улице Владимирская, 12, мешает нам снимать очередную серию "Кабаре у тётушки Фемиды". Вы своих архаровцев или научите работать, или снимите с объекта — толку от них все равно никакого», — писал Бойко.

Журналист Сергей Лещенко утверждает, что об обыске было давно известно, поэтому было достаточно времени все подчистить.

«Коломойский знал об этом — они готовились три недели, санкцию суд дал с 6-го или 8-го раза», — пишет Лещенко.

Telegram-канал «Картель» считает, что обыск в торговом центре был лишь показухой.

«Обыски в бизнес-центре Коломойского "Миллениум" являлись пустышкой и созданием иллюзии "работы" по Коломойскому. Западное лобби требует санкции против Игоря Валерьевича и его бизнес-активов, но в Офисе президента категорически против. СБУ ничего не нашли, а изъятая техника является просто банальной процедурой для галочки», — считает «Картель».

Украинский аналитик Александр Леонов из Центра прикладных политических исследований «Пента» уверен, что Коломойскому опасаться нечего.

«Я не очень верю, что у украинской власти есть некие серьезные намерения в отношении Коломойского. Никаких подозрений ему не предъявлено, хоть при желании — могли бы. Никаких санкций против него не вводят, хоть, как показывают последние заседания СНБО, могли бы. Но Коломойский контролирует часть фракции "Слуга народа", депутатскую группу "За будущее". Возможно, не только их. И в этом, наверное, кроется секрет его "неуязвимости" перед деолигархизацией, которую на словах исповедуют Зеленский и Ко», — отмечает эксперт.

СБУ нагрянула с обысками в здание, где находится офис Коломойского © скриншот видео "BIHUS info"

«Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского из-за его причастности к значительной коррупции», — сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Санкции были введены за его деятельность на посту губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, когда тот финансировал националистические батальоны и боролся с «российской агрессией».

Офис Зеленского моментально поблагодарил за это Госдеп США, рассказав, как президент Зеленский и сам «не щадя живота своего» борется с олигархами.

«Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма. Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути», — говорится в заявлении пресс-службы Зеленского.

В Офисе президента демонстративно взяли курс на так называемую «деолигархизацию». Однако одно дело — бороться с влиянием олигархов, другое дело — реально ее проводить.

Сам Владимир Зеленский ранее работал на телеканале Коломойского, который внес существенную лепту в продвижение актера-комика. Люди Коломойского стали депутатами президентской партии, где столкнулись со ставленниками других олигархов и западных структур.

Реальная борьба с олигархами достаточно опасна для президента. Вряд ли такой «тертый калач», как Игорь Коломойский, продвигал Владимира Зеленского, не имея на него рычагов давления и серьезного компромата. Однако и США всерьез вознамерились раскулачить украинских олигархов в угоду транснациональным корпорациям. В такой ситуации президенту необходимо услужить двум господам. И самый простой вариант — театральная имитация борьбы, демонстративные обыски у фигурантов дел, которые заранее предупреждены. Такая «борьба» с олигархами может длиться бесконечно, так как на Украине еще много мест, где на данный момент нет ни самого Коломойского, ни документации его предприятий.