Украина остается площадкой для больших геополитических игр. Сохраняется угроза, что внутренний конфликт в стране может перерасти в нечто куда более масштабное

Летальная помощь от Америки

Комитет по иностранным делам Сената США принял законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act), предусматривающий увеличение ежегодной помощи Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в своем аккаунте Facebook.

По ее словам, законопроект поддержали все члены комитета. Теперь его должны одобрить конгрессмены. Согласно документу, Киев получит от США в виде помощи также летальное оружие.

По мнению посла, «этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму». Кулеба прокомментировал принятый США законопроект о военной помощи Украине © Facebook, Dmytro Kuleba

Еще в феврале в МИД Украины сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

В Москве в связи с этим отмечали, что это решение Вашингтона не способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе и может привести к обострению ситуации.

Но именно на поддержку Запада нынешняя украинская власть возлагает большие надежды.

«Мы не боимся, потому что у нас есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, — на нашей стороне», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении относительно ситуации с безопасностью в государстве.

Опасность сохраняется

В зоне конфликта в Донбассе продолжаются обстрелы, стороны несут потери. От пуль и мин гибнут и совершенно мирные люди. В Киеве тем временем продолжаются разговоры о возможном «наступлении войск РФ». Впрочем, Дмитрий Кулеба в интервью Reuters сообщил, что не располагает информацией, позволяющей утверждать, что решение о начале военной операции против Украины в России уже принято.

Что касается возможности украинского наступления на непризнанные республики Донбасса, то ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» заявила, что силовой вариант решения проблемы исключается: «Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми». На Украину прибыли три тяжелых транспортника ВВС США, Британии и Канады © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Но это слова, а что с делами? На деле Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета».

В частности, этот закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Как сообщает президентская пресс-служба, «это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».

«Красные линии»

В Киеве не оставили без внимания слова президента РФ Владимира Путина о «красных линиях», прозвучавшие в ежегодном послании.

«Я прочитал послание президента Путина следующим образом: "Мы будем пересекать ваши красные линии, но вам не разрешено пересекать наши красные линии, и мы будем определять, где наши красные линии"», — сказал Кулеба, слова которого приводит Корреспондент.net.

Накануне в ежегодном послании Путин заявил, что, если кто-то перейдет красные линии — а где они, эти линии, Россия будет определять сама, — то ответ будет быстрым, асимметричным и жестким, и организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности РФ, «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели». Почему Путин не хочет говорить с Зеленским © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «красные линии» России связаны с национальными интересами. И, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и к отношениям с международными объединениями».

Песков также в очередной раз подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. По его словам, «именно Украина должна его решать, а Россия вместе со странами — участницами Минского формата готова и дальше делать все возможное, все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт».

Но есть на международной арене игроки, которым выгодно обострение украинского конфликта. При этом судьба Украины их мало волнует. Ранее политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру отметил, что для США Украина является геополитическим инструментом для выяснения отношений с РФ. По словам эксперта, «что произойдет с этим геополитическим инструментом — сломается он, рассыплется на части, Соединенные Штаты волнует в гораздо меньшей степени».