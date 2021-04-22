Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока - 2», заявила Ангела Меркель. Канцлер подчеркнула, что российский газ, поступающий в Европу по разным маршрутам, ничем не отличается

Суда снабжения стягиваются к «Академику Черскому»

Российские суда снабжения подошли к трубоукладчику «Академик Черский», который будет вести укладку датского участка газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Так, в настоящее время в непосредственной близости от «Черского» в режиме ограниченной маневренности находятся суда снабжения «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери». Координаты самого «Академика Черского» соответствуют координатам первой точки укладки газопровода, утвержденным Морским управлением Дании.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к трубоукладочной барже «Фортуна» присоединится судно-трубоукладчик «Академик Черский». Вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области, «Черский» прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода «Северный поток — 2». Уже почти три недели «Академик Черский» ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода СП-2 в датских водах Балтийского моря. Как известно, «Черский» обладает системой динамического позиционирования, которой нет у «Фортуны», поэтому способен работать на больших глубинах. ФРГ поддержала «Северный поток — 2», хотя многие страны ЕС были против — Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сама же «Фортуна», по данным навигационных порталов, пока не возобновила укладку труб в связи с погодными условиями. Несмотря на вторую половину апреля, к юго-западу от Борнхольма, где идут работы, Шведский институт гидрологии и метеорологии прогнозирует мокрый снег и низкую видимость, а также ветер скоростью до 15 метров в секунду. Однако учитывая тот факт, что на момент приостановки укладки трубы в датской акватории «Фортуна» набрала скорость в 1,1 километра в сутки, её среднесуточная скорость составила удовлетворительные 480 метров.

При этом по состоянию на 21 апреля два немецких рыболовецких судна — Antares и Christin-Bettina — уже четвёртые сутки находятся у баржи «Фортуна». Вместо того чтобы указывать вид операций или точку назначения, суда сообщают, что контакт с ними осуществляется по «каналу-16», который предназначен для связи между судами в случае бедствия, срочной необходимости или по причинам безопасности судоходства. Судя по данным навигационного портала Marinetraffic, Antares и Christin-Bettina находятся с востока и запада к «Фортуне» и в течение последних четырех суток совершали постоянное маневрирование вдоль трубоукладочной баржи, сохраняя установленную Датским морским ведомством охранную зону в полторы мили.

Упомянутые суда базируются в Заснице, рядом с портом Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2». Возможно, Antares и Christin-Bettina привлекли к обеспечению охранной зоны строительства газопровода. По крайней мере, в декабре 2020-го Antares уже обеспечивал охранную зону строительства СП-2, когда «Фортуна» достраивала небольшой участок в немецких водах.

На минувшей неделе, 15 апреля, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага (парламента) ФРГ сказал, что Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна «Фортуна» как провокацию, но не более того. «Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство», — сказал он. При этом депутат Госдумы уверен, что Россия уже этим летом может достроить СП-2 и пустить первые объемы газа в сторону Германии. «Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — сказал Завальный. Ряд немецких политиков призвали закрыть «Северный поток – 2» © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Меркель поддержала проект на сессии ПАСЕ

Несмотря на недовольство других стран ЕС, СП-2 будет достроен. Вокруг проекта идет политическая борьба, ведь конфликт с Россией продолжается. Об этом 20 апреля заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в режиме видеоконференции. «Мы выступили за то, чтобы Украина оставалась страной-транзитёром российского газа, — сказала Меркель. — Я знаю, что есть разногласия по поводу «Северного потока — 2». Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2». Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе».

Меркель также отметила, что российский газ, поступающий в Европу по разным маршрутам, ничем не отличается. «Я знаю о противоречиях в связи с «Северным потоком — 2», знаю позицию многих стран-членов Совета Европы. Как ЕС, мы нашли общую позицию путем изменения газовой директивы для разрешения для этого трубопровода. Во всяком случае, хочу указать, что газ не «Северного потока — 2», который пока не прокачивается, а газ «Северного потока — 1» не хуже того, что идет транзитом через Украину или газ, который приходит из России через Турцию», — сказала канцлер Германии.

На минувшей неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в правящей коалиции представляет социал-демократов, отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность. «Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная, — заявил Маас 15 апреля в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода. — Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным». Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине. «Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идет слишком долго», — добавил он.

Однако даже в партии Меркель, Христианско-демократическом союзе (ХДС), не все разделяют взвешенную позицию в отношении России. Так, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая ранее заявляла, что будущие объёмы транспортировки газа по СП-2 должны быть поставлены в зависимость от «поведения России», 20 апреля и вовсе под вопрос использование этого газопровода. В ходе организованных аналитическим центром IFRI и Фондом Конрада Аденауэра дебатов министр отметила, что ещё не решено, будет ли по нему поступать топливо и в каком объеме. «Насколько ей известно, сейчас этим вопросом занимаются юристы. С другой стороны, она не видит возможности остановить почти готовый проект», — уточнил немецкий телеканал ntv. На следующий день в Минобороны ФРГ подчеркнули, что это «политическая позиция» министра, и уточнили, что речь идет не столько о завершении строительства магистрали, сколько о подаче газа. «Не осушить украинскую трубу». Ищенко сказал, зачем именно нужен «Северный поток — 2» © РИА Новости, Нина Зотина

Как известно, ныне в Германии фактически полным ходом идёт предвыборная кампания, хотя выборы Бундестага состоятся только в сентябре. Возможные кандидаты на пост федерального канцлера от блока ХДС/ХСС, Армин Лашет и Маркус Зёдер, поддерживают достройку и запуск российско-немецкого газопровода. А вот кандидат на этот пост от ныне оппозиционной партии «Зелёные» Анналена Бэрбок заявила, что в отношениях с Россией ЕС следует проявлять жесткость, «оставаясь в диалоге», хотя прямо и не призвала к остановке СП-2. По её словам, ЕС проигрывает в вопросах, связанных с газопроводом «Северный поток — 2» и ситуацией на Украине, «без немецкого голоса».

Новые санкции США против России могут ударить по СП-2 в будущем

Вечером 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничения были введены в отношении 32 юридических и физических лиц из России, которые, как утверждает администрация американского президента, «осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства». США также запретили своим компаниям напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня 2021 года. Также санкции были введены в отношении восьми физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом, в том числе членов правительства республики.

Комментируя новые санкции, глава Белого дома сообщил, что администрация США до сих пор изучает возможность введения санкций против участников СП-2, но всё усложняется тем, что они нанесут урон интересам союзников Соединенных Штатов в Европе. «Северный поток — 2» — сложный вопрос, влияющий на наших союзников в Европе», — сказал Джо Байден на пресс-конференции. Он заметил, что давно выступает против проекта строительства второго балтийского газопровода из России в Германию. «Этот вопрос ещё в игре» — добавил он.

Однако даже нынешний пакет санкций может ударить по СП-2 в будущем. В указе Байдена речь идёт о том, что под блокирование собственности в юрисдикции США попадут любой гражданин и компания России, включая их иностранные дочерние предприятия, если они «прямо или косвенно участвовали или пытались прекратить или прервать поставки газа и энергоносителей в Европу, Азию или на Кавказ». Их вину определит госсекретарь в согласовании с Министерством финансов США.

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, во время действующего транзитного контракта с Украиной до 2024 года Вашингтону сложно будет ввести санкции против «Газпрома», даже если тот сократит физический транзит из-за запуска «Северного потока — 2», но будет оплачивать законтрактованные объемы. «Тем самым компания не нарушит договор. А вот проблемы с продлением транзитного контракта могут уже трактоваться именно как попытка повлиять на поставки газа в Европу», — считает эксперт. По мнению Марунича, новые санкции уже сейчас могут использовать как элемент давления на Россию.