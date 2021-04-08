«Северный поток - 2» готов на 95%, однако работы по его достройке сейчас приостановлены из-за штормов. При этом польские военные корабли и рыболовные суда регулярно нарушают охранную зону строительства

Штормы на Балтике приостановили укладку труб «Северного потока — 2»

Готовность «Северного потока — 2» (СП-2) в настоящее время составляет 95%, сообщили на минувшей неделе журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG. «На 31 марта уложено 2 тысячи 339 километров (из 2 тыс. 460 км), или 95% газопровода «Северный поток — 2». Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», — сказали в компании. Кроме того, в начале апреля в Германии ввели в эксплуатацию вторую очередь газопровода EUGAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока — 2». Пока второй балтийский газопровод не достроен, магистраль помогает первому «Северному потоку» избежать ограничений ЕС, и берёт на себя не менее четверти всех поставок российского газа по территории Германии. Козенко: «Северный поток — 2» — лишь повод для санкций © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом работы по достройке СП-2 на данный момент приостановлены из-за сильных штормов на Балтике. Третьи сутки российская баржа «Фортуна» не ведёт укладку труб «Северного потока — 2» в датских водах, а трубоукладчик «Академик Черский» ушёл с точки начала достройки второй нитки, и стоит к востоку от острова Борнхольм. По данным навигационного портала Marinetraffic, баржа «Фортуна» остановила укладку газопровода в датских водах со второй половины 4 апреля. По данным Шведского института гидрологии и метеорологии (SMHI), скорость ветра к югу и юго-западу от острова Борнхольм превышает 15 метров в секунду. В ближайшие дни на юге Балтийского моря ожидают дождь или мокрый снег, низкую видимость и скорость ветра до 13 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют, что нестабильная погода может продлиться до 10 апреля.

Как известно, «Фортуна» возобновила укладку «Северного потока — 2» в датских водах 6 февраля 2021 года, однако из-за штормов судно простояло без работы уже почти три недели. Всего за два месяца судно уложило около 31 километра газопровода — 63% незавершенного участка нитки в датских водах. При этом средняя скорость укладки с учетом простоев составляет 525 метров в сутки. Это даже больше, чем прогнозировал оператор проекта Nord Stream 2 AG: в обновленном графике работ, предоставленном Датскому энергетическому агентству, сказано, что с учетом простоев средняя скорость «Фортуны» составит 400 метров в сутки, и в датских водах баржа завершит работы в конце мая. Ещё 13,9 километра в немецких водах завершит до конца июня. Гриценко: США используют Украину или вторжение инопланетян, чтобы закрыть «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

С 31 марта на месте работ находится и российский трубоукладчик «Академик Черский», который будет достраивать незавершенный участок нитки А. Он самый протяженный — чуть более 68 километров. Из-за шторма судно так и не начало укладку и покинуло точку работ, укрывшись от шторма к востоку от острова Борнхольм.

Участились провокации со стороны Польши против достройки СП-2

Военные силы НАТО, а также польские рыболовные суда регулярно нарушают охранную зону строительства газопровода в полторы мили, ставя под вопрос безопасность судов и самой трубоукладки «Северного потока — 2». Как рассказал 1 апреля агентству «Интерфакс» директор филиала Nord Stream 2 AG в Кингисеппском районе Ленинградской области Андрей Минин, наблюдаются спланированные провокации: «Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории».

Минин привел конкретный пример: 28 марта 2021 года на расстоянии менее мили от баржи «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка. «С учетом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — сказал он. На следующий же день манёвры вокруг зоны работ проводил боевой корабль польских ВМС под номером 823 (военно-транспортный корабль и минозакладчик «Краков»). Аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

А ночью 30 марта команда «Спасателя Карева» по радару обнаружила у баржи «Фортуна» два объекта, один из которых шёл в сторону трубоукладчика и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Российское судно пошло пересекающимся курсом, после чего польская рыболовецкая шхуна свернула на юг. Второе судно покинуло район работ сразу после этого. По словам Андрея Минина, это не первая провокация рыболовецких судов под флагом Польши на месте работ по укладке СП-2. Замглавы МИД РФ объяснил усиление давления на «Северный поток – 2» со стороны США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так, 22 февраля судну снабжения «Владислав Стрижов» пришлось перекрыть путь польскому траулеру KOL-194 (SWI-106). «Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на «Владислава Стрижева». После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже «Фортуна». Через российское консульство по данному инциденту был заявлен морской протест», — рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG. Такая тактика не нова: как известно, «мирные китайские рыбаки» часто используются Пекином для удержания спорных территорий в Южно-Китайском море.

Андрей Минин также добавил, что во второй половине марта увеличилось количество пролетов в районе работ иностранных самолетов, а его облеты регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi. Ранее сообщалось, что в районе строительства СП-2 появлялись патрульное судно «Диана» (P520) ВМС Дании, а также самолёты-разведчики — Gulfstream IV GIV-SP шведских ВВС и Rivet Joint ВВС Великобритании. В свою очередь, оперативное командование вооруженных сил Польши подтвердило, что корабли и самолеты ВМС Польши действительно регулярно патрулируют этот район Балтики. Но обвинения в намеренных провокациях поляки категорически отвергли, подчеркнув, что действуют в соответствии с нормами Международного морского права.

При этом власти Польши пытаются убедить своих союзников по НАТО в том, что российско-немецкий газопровод может быть использован Москвой для ведения разведывательной деятельности. Так, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарынь написал в американском специализированном издании DefenceNews: «Существует риск того, что инфраструктура, используемая для прокладки российского трубопровода по дну Балтийского моря, может позволить Кремлю разместить устройства наблюдения». Он также полагает, что Россия может развернуть свои военно-морские силы вдоль маршрута трубопровода под предлогом обеспечения национальной безопасности, э это «сделает большую часть Балтийского моря несудоходной, в том числе для танкеров со сжиженным природным газом, грузовых судов и кораблей сил НАТО».

Естественно, никаких российских военных судов в районе строительства СП-2 не было и нет, хотя согласно ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву, здесь все государства, как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю, пользуются свободой судоходства и полетов. Охрану строительства трубопровода вынуждены были взять на себя суда снабжения проекта, количество которых ныне увеличилось до двенадцати. Ранее охранную зону «Северного потока — 2» обеспечивали иностранные суда. Так, в шведских водах, например, это делал норвежский буксир Thor, а в немецких — Krebs Geo. Однако после введения США расширенных санкций против СП-2 в январе 2021 года иностранные суда больше не участвуют в проекте. «Северный поток» подвергается опасным атакам © РИА Новости, Дмитрий Лельчук | Перейти в фотобанк

Судя по маршрутам следования судов снабжения «Северного потока — 2», они вынуждены были сами взять на себя обеспечение охранной зоны. Так, к барже «Фортуна» в конце марта из Мурманска прибыл «Спасатель Карев» — и всё, чем занимается судно последнее время, это маневрирование вдоль южной границы охранной зоны баржи «Фортуна». А за безопасностью трубоукладчика «Академик Черский» следят суда, которые по очереди доставляют на его борт трубы и материалы — в последние дни этим занимаются «Иван Сидоренко» и Vengery.

Немецким экологам не удалось остановить достройку СП-2

В минувший четверг, 1 апреля, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) отказало экологическим активистам в попытке оспорить разрешение на строительство «Северного потока — 2» в немецких водах. Таким образом, регулятор открыл возможность завершить проект в экономической зоне ФРГ в Балтийском море. «Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня после подробной проверки отклонило протесты «Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и «Германской помощи окружающей среде» (Deutsche Umwelthilfe, DUH)», — сообщили в ведомстве.

В BSH уточнили, что организации оспаривали разрешение на достройку участков двух ниток газопровода — 13,9 и 16,5 километра — в период до мая 2021 года. «После оценки и повторного изучения законодательства об охране окружающей среды и природы предоставленное разрешение по-прежнему остается законным», — заявил немецкий регулятор. «Никакого существенного влияния на морскую среду или на цели сохранения заповедника птиц не будет, если судно проведет работы с использованием якорей в указанный период времени», — пояснила президент BSH Карин Камман-Клипштейн. В ведомстве объяснили, что газопровод пройдет по краю птичьего заповедника, а из-за глубины моря в 20 метров эта территория имеет низкое значение для птиц. С другой стороны, 10 км трубопровода пройдут через зону разъединения движения, где мало шума из-за отсутствия интенсивного судоходства.

«Кроме того, при оценке окружающей среды необходимо учитывать низкую скорость трубоукладчиков. Таким образом, эффект от вмешательства территориально ограничен. А поправка, ограничивающая строительные работы тридцатью днями, соблюдается, так как между достройкой двух ниток установлен перерыв не менее, чем в 14 дней», — говорится в сообщении BSH. Немецкие экоактивисты сразу же заявили в ответ, что опять идут в суд и будут требовать остановки разрешения регулятора, однако пока информации о судебных решениях по этому поводу нет.