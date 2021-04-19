Эта история началась не в субботу, 17 апреля, когда о ней рассказал президент Лукашенко, а затем представители КГБ Белоруссии и ФСБ России. Событиям предшествовала истерика в белорусских оппозиционных СМИ, которые сообщили об исчезновении в Москве двух белорусских оппозиционеров и участниках протестного движения 2020 года именуемого «Беломайдан»

Юрий Зенкович и Александр Федута перестали выходить на связь со своими близкими 11 апреля. Уже на следующий день об этом вещали змагарские инфоплощадки. Тем, кто в теме истории украинских майданов сразу же вспомнилась хоровая инфо-истерика сентября 2000 года, когда исчез оппозиционер Георгий Гонгадзе. Просто калька. Все бы шло хорошо, в соответствии с методичками покойного Джина Шарпа, но уже через неделю что-то пошло не так. Выяснилось, что власти полностью контролировали инфо-поле и спланировали игру по собственным правилам. С этого места по порядку.

Игра по правилам властей

Страсти кипели не шуточные. Оппозиционные СМИ раздували и нагнетали. Немного раньше Светлана Тихановская или ее райтеры писали, что «Лукашенко в мае уйдет». Почему он должен «уйти» никак не объяснялось.

Тогда мало, кто поверил в это, приняв подобные сообщения за надувательство и последние попытки эмигрантов остаться в центре внимания.

После «Дня воли» всем стало ясно, что протестное движение в Белоруссии полностью лишилось поддержки. Запад не помог, Россия напротив, помогла, власти сильны, как никогда, суды ежедневно выносят участникам прошлогодних событий приговоры с очень серьезными сроками, силовики максимально мотивированы, отмобилизованы и сплочены вокруг «Верховного».

Только безнадежные романтики могли поверить в то, что новая волна протестов, тем более победоносная, возможна. Но исчезновение двух видных змагаров дало такую надежду. Ее питало и молчание властей. Пронесся слух, что Федуту и Зинковича похитило КГБ Белоруссии прямо в Москве, под носом у ФСБ и при полном игнорировании российской спецслужбы.

Раздувалось, что мол Лукашенко совсем распоясался, его «охранка» чувствует себя в Москве, как дома, делает, что хочет и совершенно плюет на самые простые приличия. Этот тезис разгоняли те самые оппозиционные площадки, которые еще недавно агитировали за выход из Союзного государства, разрыв связей с Россией после «победы», раздували слухи о «российской оккупации» и прочие тезисы украинской пропаганды.

Власти РБ и РФ молчали целую неделю. А в субботу, когда по всей Белоруссии проходил субботник, пресса традиционно приехала к месту, где трудился Александр Лукашенко. Президент сажал деревья с двумя сыновьями. Он был в камуфлированной паре, в черной бейсболке с надписью «Беларусь», а на груди куртки имел место герб РБ. Отвлекшись от посадки, глава государства рассказал журналистам о том, что сажает не только деревья.

Шпионские страсти

Александр Григорьевич заговорил о шпионах и диверсантах. Об их планах по заданию ЦРУ и ФБР США. Шокировал журналистов тем, что его детей собирались посадить «на подвал», а его самого физически уничтожить. Выяснилось, что в Гомельской области уже готовился погреб, куда намеревались поместить Николая и Виктора Лукашенко. Фотографии входа в это узилище в тот же день обнародовали СМИ. Было рассказано о тайных складах оружия, таинственных «партизанах» в лесах.

Это было бы забавно, если бы не одно «но». Дело в том, что о «партизанах», не замолкая, вещают оппозиционные телеграмм-каналы и даже те, кто претендует на СМИ. Да-да! Сидящие за рубежом змагары, все эти «нехты» и ей подобные на полном серьезе информируют своих подписчиков/читателей о том, что на территории Белоруссии есть некое боевое крыло «мирного протеста». Степан Путило и другие пропагандисты именуют этих гипотетических людей вооруженными «белорусскими партизанами», которые готовы к действию. Признается, что «мирный протест» себя не оправдал, привел к поражению, так что теперь победить «без крови» невозможно.

Белорусским змагарам вторят добровольные союзники. Например, публицист Александр Невзоров, который в прямом эфире, на минувшей неделе буквально слово в слово повторил все вышенаписанное. Имея все это в виду, выходит, что на то, что сказал Александр Лукашенко нельзя смотреть иронически. Выходит, в Москве были задержаны реальные заговорщики. Лукашенко озвучил фамилии Федуты и Зинковича. В США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко © president.gov.by

Дальше совсем сенсация: ФСБ России на своем официальном сайте сообщила, что оба были взяты «под белы руци» не КГБ, а российской стороной. Спецоперация была совместной, называлась «Тишина». А тем, кто и теперь сомневается, выложили в сеть скрытую камеру на которой Зинкович, Федута и их собеседники обсуждают убийство Александра Лукашенко, «интернирование» ближайшего его окружения, а также люстрации и 5-летнюю диктатуру «демократических сил» при участии Федуты и Зинковича в роли главных люстраторов.

Потому что «выборы» по их словам не нужны: они приведут к власти «нового Лукашенко». После этого сомневаться в словах президента Белоруссии о наличии заговора, шпионов и диверсантов, просто неудобно. Тем более зная, что Федута и Зинкович трусы, которые перепугались и теперь рассказывают следователям КГБ все, что знают.

Боевой филолог

Важным информационным маркером белорусских событий добровольно (хотя и за вознаграждение) стал уже упомянутый российский публицист, Александр Глебович Невзоров.

Он много месяцев, еженедельно выступает в поддержку Беломайдана, иллюминируя свою студию БЧБ-флагом, гербом «Пагоня», а завершает вещание лозунгом «Жыве Беларусь».

Именно он на минувшей неделе, с сожалением констатировал, что протестное движение умерло по причине того, что избрало мирный путь. Для Невзорова-публициста, который претендует на формирование смыслов, данное признание равносильно личной капитуляции.

Но игнорировать события он не мог. В воскресном выпуске еженедельной реплики «Наповал» он комментировал происшедшее скупо, ибо выдвинуть контрверсию физически не мог. Единственный аргумент, который был представлен его слушателям основан на ничтожности задержанных личностей. Александр Федута, по словам Невзорова трусливый гуманитарий, филолог, который всю жизнь изучает творчество русского поэта Пушкина.

О втором заговорщике Александр Глебович умолчал. И не зря. Дело в том, что прав он был только в оценке личной храбрости фигурантов первого в истории Белоруссии уголовного дела по части первой статьи 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Но, что касается безобидности, то там ей и не пахнет. Зинкович и Федута — профессиональные змагары.

В данном деле фигурирует не двое, а целых семь человек, которые планировали покушение на Лукашенко и госпереворот. Это не только Александр Федута и Юрий Зенкович. Но также Григорий Костусев, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Дмитрий Щигельский и Игорь Макар. Все они уже давно знакомы с КГБ. Федута, конечно пушкинист, но также и автор книги «Лукашенко. Политическая биография» — первая политическая биография Александра Лукашенко, написанная членом его первого предвыборного штаба, кем был в 1994 году нынешний заговорщик.

В 2010-м Федута сидел в СИЗО КГБ «Американка» за тогдашнюю попытку свержения Лукашенко с участием улицы. 10 лет назад Федута тоже прятался за словом «филолог». Что сработало: филологи России и других стран обратились к президенту и правительству РФ в защиту своего коллеги. Под другим обращением подписались деятели искусства, журналисты, учёные, музыкант Юрий Шевчук, телеведущий Александр Архангельский, литературовед Николай Богомолов, поэты Михаил Айзенберг, Наталья Горбаневская и Тимур Кибиров и другие работники гуманитарной сферы. Федуту признали «узником совести», его выпустили под подписку о невыезде, и он получил условный срок. Теперь это усугубит его нынешнее наказание.

Американско-подданный

В деле фигурирует гражданин США «Юрась Зянковіч», он же Юрий Зенкович.

Его семья приехала из Украины, там же подследственный учился. С Киевом Зинковича связывает очень многое, в том числе его борьба. По окончании Украинской академии банковского дела в 2007 году он эмигрировал в США. История умалчивает на каком основании, потому что Североамериканские соединенные штаты больше не принимают всех, кому вздумается туда уехать. Но Зинкович не просто уехал, а еще и стал гражданином (что он скрыл от властей РБ), а также получил лицензию адвоката.

Но и от гражданства РБ не отказывался, что сейчас сыграло против него — по закону он белорусский гражданин, которого можно посадить за преступления.

С адвокатской практикой у Зенковича в США не заладилось сразу в двух штатах. Работал он в основном с эмигрантами, работал плохо, не возвращал авансы клиентам. В результате лицензию ему приостановили через суды в двух штатах. Логично, что Зинкович объявился в Белоруссии и начал участие в протестных движениях. Именно он на видеофиксации ФСБ артикулирует тезисы о «ликвидации» Александра Лукашенко и интернировании «на подвал» его ближайшего окружения, включая сыновей.

В ходе переворота Зенкович готовил себе роль творца смыслов во главе новой сети СМИ. Происходило это всё еще до августа 2020-го, он вербовал людей, которые составят костяк «революционной прессы» после государственного переворота. Продумывалась даже предварительная сетка вещания, которая должна была запустится сразу после получения контроля над телевидением и радио. «Страшная резня»: Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей © president.gov.by

После провала августовского переворота и затухания уличных протестов Зенкович взялся за тему «путча», совершенно не подозревая, что КГБ уже ведет его разработку. Так что теперь он сидит в СИЗО КГБ «Американка» и дает показания на других участников заговора. США и Польша от него открестились, заявив, что не имеют к этому человеку никакого отношения.

На сегодняшний день Юрию Зинковичу и Александру Федуте грозит 12 лет тюрьмы. Не поможет и посол США. Его все еще нет и скорее всего уже не будет. Вр всяком случае, в ближайшие годы. Утвержденная Трампом и Сенатом Джули Фишер заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы. После совместных фотографий со Светланой Тихановской под БЧБ-флагом визы и не будет. Зато будет самая короткая карьера посла США в Белоруссии прецедент для книги рекордов Гиннесса — возможно, первый посол в новейшей истории, так и не занявший своего места в посольстве…

Эпилог

Зинковича и Федуту взяли в Москве спецы ФСБ. Спецслужба передала их белорусскому КГБ. Оба и правда готовили покушение. Им и правда покровительствовали США, чьи специалисты давали инструкции.

Их запасными площадками были территории Польши и Украины. В этом заинтересованы США, поскольку их задача — дестабилизировать обстановку вокруг России.

Мы видим, как намеренно нагнетается градус конфликтов в поясе марионеточных государств: Украина, Молдавия, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия. Стоит просто почитать заголовки последнего времени. Антироссийские заявления, выступления против русских и русскоязычных, аресты, закрытие СМИ и так далее.

В этой ситуации нужна была жертва, которая полностью дестабилизирует всю ситуацию. Логично, что ей мог бы стать Александр Лукашенко, убийство которого по замыслу заокеанских стратегов могло привести к хаосу в Белоруссии, а, возможно, и в России.

ФСБ сработала качественно, но очевидно, что филологи-путчисты — это только начало. Вокруг Украины нагнетается реально предвоенная истерия, достаточно искры, чтобы рвануло. Покушение на Лукашенко было бы подарком: сместило бы акцент с Украины на Белоруссию. Если кто-нибудь предположил бы, что в ближайшее время возможны аналогичные инфо-поводы в Киргизии, Казахстане или Узбекистане, он вряд ли ошибется. Демократы, которые напрямую ответственны за госпереворот на Украине в 2014-м снова в игре. Но что-то у них уже идет не так. В Минске, Могилеве, Бресте, Гомеле все спокойно, народ хоть и встревожен ситуацией, но живет обычной жизнью. А Лукашенко в субботу анонсировал важное решение о Союзном государстве. Ждем.