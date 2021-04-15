В середине апреля 2021 года украинский комедийный сериал «Папик» производства «Студии Квартал 95» вошёл в пятёрку самых популярных программ, показываемых на российском телевидении. Об этом свидетельствуют данные исследования Mediascope

И это несмотря на то, что с мая 2020 года телеканал СТС, транслирующий «Папика», был включён в санкционный список СНБО, а одним из основателей студии был сам президент Украины Владимир Зеленский.

О чём сериал

Идея создания «Папика» появилась у «Студии Квартал 95» ещё в 2017 году, однако к его созданию приступили зимой 2019 года — уже после того, как Владимир Зеленский сменил род деятельности и занял пост президента.

По сюжету у главного героя сериала, пенсионера и бывшего актёра Александра Николаевича Меркулова, отбирают квартиру за долги. Мужчина решается на отчаянный шаг, но попрощаться с жизнью хочет красиво.

Собрав последние сбережения, Меркулов идёт в барбершоп, приводит в порядок внешний вид и отправляется в ночной клуб, где встречает эффектную девушку Лизу, принявшую его за престарелого миллионера.

Правительственный квартал. Как друзья Зеленского укрепились во власти © commons.wikimedia.org, Vadim Chuprina

Роль пенсионера исполнил украинский актёр театра и кино Станислав Боклан, народный артист Украины, известный по роли премьер-министра Украины Юрия Чуйко в сериале «Слуга народа». В последние годы Боклан в основном снимается в сериалах, хотя есть в его коллекции и полнометражные работы. Одна из них — «Битва за Севастополь», снятая российским режиссёром, выходцем из Украины Сергеем Мокрицким.

Гламурную красотку Лизу, которую герой Боклана встречает в клубе, сыграла 29-летняя украинская актриса Дарья Петрожицкая. Большую известность Петрожицкая получила как раз благодаря «Папику».

В эпизодических ролях «Папика» можно заметить актёров, которые появлялись и в других проектах «Квартала» — это Анна Кошмал («Сваты»), Екатерина Кистень («Сваты», «Слуга народа») и другие.

«Папик» в России

В 2019 году российский телеканал СТС приобрёл права на показ «Папика». Правда, не напрямую у «Квартала», а у дистрибьютора, которому создатели примерно в это же время продали права на своё творение, — шведской компании Eccho Rights.

В СТС о продуктах «Студии Квартал 95» отзываются очень положительно и считают их сериалы «лучшим юмористическим контентом на русском языке».

При этом на Украине тщательно открещиваются от связей с россиянами. В Офисе президента утверждают, что Зеленский, который, даже будучи президентом, получает роялти от использования принадлежащих ему торговых марок, никак не зарабатывает на «Папике», так как права на этот бренд ему не принадлежат.

Стоит отметить, что самые крупные выплаты роялти в 2019-2020 годах глава государства получил за использование торговых марок «Вечернего квартала», «Рассмеши комика» и «Женского квартала».

Показ сериала «Папик» — не первый скандал, связанный с трансляцией контента студии Зеленского в России.

«Сваты» — всё? Судьба популярного сериала оказалась под вопросом © сериал «Сваты»

Ещё один скандал был связан с продажей телеканалу СТС прав на шоу «Квартала» «Лига смеха» — заявка на регистрацию товарного знака в России была подана ещё в 2019 году, но после резонанса в СМИ проект свернули.

Одним из самых популярных и самых успешных проектов «Квартала» на территории РФ стал сериал «Сваты», который транслировали такие телеканалы, как «Россия 1» и «Дом кино».

В 2017 году сериал запретили к показу на Украине из-за участия в нём российского актёра Фёдора Добронравова, который не единожды бывал в Крыму и поддерживал присоединение полуострова к РФ. Запрет был снят только при Зеленском, который, ещё будучи продюсером проекта, был очень возмущён происходящим.

В настоящее время готово шесть сезонов сериала, производство седьмого затянулось из-за политически нестабильной ситуации на Украине, а затем — из-за пандемии коронавируса. Съёмки завершаются на территории Белоруссии, но точные даты выхода серий пока неизвестны.