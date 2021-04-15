После состоявшегося по инициативе Вашингтона телефонного разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина многие наблюдатели заговорили об открывшейся возможности нормализации отношений между двумя странами. Но последние события заставляют усомниться в обоснованности даже робкого оптимизма

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты собираются отправить на родину российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка. Сообщается, что у них будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну.

По данным агентства «Блумберг», Вашингтон намерен внести в черный список 12 россиян и 20 российских организаций, а также выслать десять российских дипломатов. В качестве причины назывались приписываемые Москве кибератаки на правительственные учреждения США и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. В России не раз отвергали эти обвинения.

Кроме того, рассматриваются варианты введения санкций против близких президенту РФ Владимиру Путину людей и некоторых органов власти, передаёт «Блумберг» со ссылкой на свои источники. Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина

И это не всё. Издание Wall Street Jornal сообщает со ссылкой на компетентные источники, что президент Байден издаст указ, запретив с 14 июня финансовым учреждениям США покупать госдолг напрямую у Центробанка и Минфина России, а также у Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом издание отмечает смягчающие факторы, одним из которых является то, что учреждения США могут по-прежнему торговать облигациями на вторичном рынке. Это сохранит некоторые важные для российской экономики иностранные инвестиции.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. В случае такой акции, как высылка дипломатов, Россия ответит зеркально. Об этом сказал РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если будут высланы наши дипломаты, то с нашей стороны тоже будет высылка по соответствующим позициям», — заявил Джабаров.

Что касается возможных враждебных действий против российского суверенного долга, то ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва уже разрабатывает на этот случай «выверенные и адекватные» меры. По его словам, возможные новые санкции против российских гособлигаций навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов. США собираются ввести новые санкции против РФ и выслать российских дипломатов — СМИ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

РИА Новости со ссылкой на источник в российском МИД сообщает также, что посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента РФ Юрию Ушакову и проинформировали, что Москва в случае новых ограничений отреагирует решительно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «дыма без огня не бывает», и, скорее всего, речь идёт о «сливах» в американские газеты.

«Пока, конечно же, не будем ничего комментировать по газетным сообщениям», — сказал Песков журналистам, добавив, что следует дождаться, будут ли какие-то конкретные решения объявлены Вашингтоном официально.

Что касается санкций, то он отметил, что Москва осуждает любые санкционные устремления, считая их незаконными.

«И в любом случае действует принцип взаимности в этом деле», — напомнил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Понятно, что в случае реализации описанных мер переговорный процесс между США и Россией на высшем уровне будет крайне затруднён, а то и вовсе поставлен под вопрос. Скажется это и на проблеме Украины, которую без такого диалога, возможно, не разрешить.

Напомним, Байден позвонил Путину 13 апреля и помимо прочего предложил в течение двух-трёх месяцев провести личную встречу двух президентов на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что встреча президентов может состояться летом.