В среду, 14 апреля, на Украине разгорелся очередной политический скандал, который может сильно ударить по репутации президента Зеленского. Или даже стать поводом для импичмента

Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный грозит президенту разоблачением, утверждая, что у Зеленского есть второе гражданство. По словам Нескоромного, информацией с ним поделились бывшие коллеги по службе безопасности.

«Новые друзья — это всегда новый опыт, новые возможности и иногда новая, неожиданная информация. Коллеги поделились интересными документами о гражданстве нашего президента», — написал в своем телеграм-канале Нескоромный, заявив о готовности поделиться документами с «патриотическими силами».

Telegram-канал «Шептун» достаточно скептически оценивает шансы общественности увидеть эти документы.

«Возможно, такие документы действительно существуют. Однако чутье подсказывает, что за отказ их публиковать Офис президента будет готов заплатить много. Это убьёт двух зайцев: Нескоромного будут считать фейкометом, и компромат никто не увидит», — пишет «Шептун».

О каком именно гражданстве идет речь, Нескоромный не уточнил. Однако известно, что у Зеленских есть вилла в Италии на берегу Адриатики, где предпочитает отдыхать и бессменный глава МВД Арсен Аваков. Правда, оформлена вилла на «Квартал 95». Экс-замглавы СБУ готов поделиться «интересными документами» о гражданстве Зеленского © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo

Супруга президента Украины имеет также квартиру в Лондоне. И недавно Сергей Аксёнов заявил, что у Зеленских есть недвижимость в Крыму, за которую регулярно платят по услугам ЖКХ.

Гражданство европейских стран будет воспринято негативно лишь наиболее радикальной частью националистов (на Украине национализм далеко не всегда национализм в традиционном смысле). Однако информация о предполагаемом российском гражданстве или гражданстве Израиля до глубины души возмутит всех националистов, которые в массе своей не только русофобы, но и антисемиты.

Тем не менее, информация о российском гражданстве президента Украины, скорее всего, исходила бы не от коллег Нескоромного, а от российских властей.

Битва «агентов РФ»

К заявлениям Нескоромного следует относиться с определенной долей осторожности, так как ранее он уже обещал сенсационные разоблачения, которых в итоге не было. На Украине против Дмитрия Нескоромного возбуждено дело по обвинению в подготовке убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В конце января задержали полковника СБУ Юрия Расюка из Антитеррористического отдела. Его подозревают в подготовке убийства Наумова, а заказчиком следствие считает Дмитрия Нескоромного. «Гнать в шею»: Саакашвили предложил Зеленскому закрыть СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сначала сообщалось и о якобы задержании Нескоромного, который каким-то образом смог сбежать от группы захвата СБУ прямо в наручниках. Как потом пояснил сам Нескоромный, весь этот «боевик с побегом» был выдуман следователями. Его же просто предупредили о намечающемся задержании заранее, и он предусмотрительно скрылся. СБУ заявляла, что Нескоромный якобы сбежал в Россию, но сам он выложил фотографии, свидетельствующие о том, что находится в Германии.

Затем в середине февраля он обещал дать пресс-конференцию в Брюсселе, на которой грозил раскрыть имена «российских шпионов» в СБУ. Пресс-конференции так до сих пор и не было.

Вскоре Нескоромный обвинил главу СБУ Ивана Баканова в том, что его дама сердца якобы проживает в России, а через нее и сам он оказался «под контролем ФСБ».

Параллельно «Украинская правда» опубликовала записи разговоров Нескоромного, где он якобы поздравляет собеседника с Новым годом по российскому времени, называет Владимира Путина «красавчиком» и передает приветы некой «московской нашей семье».

В ответ Нескоромный из Брюсселя заявил, что у него есть доказательства работы главы Офиса президента Андрея Ермака на РФ. Доказательства он обещал представить, но спустя два месяца так и не представил.

Украинские СМИ называли Нескоромного креатурой бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, а весь скандал в СБУ — выяснением отношений между Богданом и Ермаком.

В конце марта Нескоромный также угрожал из Брюсселя бывшим коллегам по так называемому «делу вагнеровцев» (граждан республик Донбасса и РФ, задержанных в Белоруссии в прошлом году). Нескоромный сообщал, что его якобы привлекли к расследованию британского агентства Bellingcat по делу о вагнеровцах, советуя неким «пацанам паковать чемоданы».

Гордон сказал, почему фильм про «ЧВК Вагнера» не выйдет 15 марта © Facebook, Дмитрий Гордон Дмитрий Гордон, но никто их так и не дождался.

Как мы видим, в украинской Службе безопасности идет отчаянная война одних "агентов РФ" с другими "агентами РФ". Если же суммировать все взаимные обвинения украинских политиков и чиновников, то получается, что на Украине вообще никого нет, кроме агентов РФ.

Русофобия, взятая на вооружение властями Украины, рикошетом бьет по ним самим.

В чьих интересах работают украинские политики

Тем не менее, подобные обвинения в двойном гражданстве будоражат общество (вне зависимости от их правдивости), которое давно подозревает, что власть имущие Украины действуют в интересах других государств.

Слепое следование любым рекомендациям посольства США или миссии МВФ, даже в ущерб собственным национальным интересам, наводит многих на мысль, что страной управляют люди, работающие на какую-то другую страну.

Эксперт объяснил, почему Коломойский не сможет всерьез угрожать Зеленскому © скриншот видео "DW на русском" Игорь Коломойский даже открыто заявлял о своем израильском гражданстве. Еще десять лет назад украинский политолог Юрий Романенко утверждал, что 70-80% депутатов Украины имеют двойное гражданство.

«Из опыта личного общения с партийными функционерами, народными избранниками и чиновниками могу сказать, что около 70-80% депутатов Верховной Рады, многие сотрудники Кабмина и Секретариата президента имеют второе гражданство», — утверждал Романенко.

Информацию о популярности двойного гражданства среди руководства Украины и бизнесменов тогда же подтверждал Алексей Резников, адвокат юридической компании Magisters, который консультировал по вопросам оформления второго гражданства не одного украинского политика. По данным Резникова, наиболее популярны паспорта США, Израиля, стран Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону.

После Майдана должности на Украине получили многие ставленники США с американским, канадским, литовским или грузинским гражданством: Ульяна Супрун и Наталья Яресько, Михаил Саакашвили и Айварас Абромавичус. При этом от первого гражданства они не отказывались, что является нарушением законов Украины.

В 2018 году появилась информация, что российское гражданство имеет депутат Киевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Вячеслав Соболев. Украинские СМИ тогда писали, что миграционная служба России и МВД подтвердили эту информацию.

В 2019 году в наличии румынского гражданства обвиняли соратника Петра Порошенко депутата Александра Грановского. В тот же период председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль требовал лишить депутатской неприкосновенности депутата Виктора Балогу на основании информации о его австрийском гражданстве.

Паспорта РФ для украинцев: российское гражданство как гарантия безопасности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк — заявлял Москаль.

Все эти скандалы порядком надоели «месье», «синьорам» и «сэрам» из Винницы и Кременчуга. И в марте текущего года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство.

«Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС и странами, которые являются для нас дружественными: список этих стран будет зависеть от некоторых критериев», — говорил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Таким образом, вскоре, вероятно, на всех мало-мальски значимых должностях Украины будут работать исключительно граждане США, Великобритании, Кипра и Панамы, «защищающие украинскую независимость» от украинцев, недовольных тарифами и ценами.