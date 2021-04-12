Политическая борьба с командой Зеленского и уголовные преследования положительно сказались на имидже и даже внешнем облике пятого президента Украины Петра Порошенко. Внешне он похудел и, в тоже время, на фоне стагнирующего рейтинга Зеленского и "слуг народа" сильно прибавил в политическом весе на Украине

Вот в подтверждение этого тезиса краткая история изменения рейтинга партии Порошенко «Европейская солидарность» за последние два года:

— июнь 2019 г. — 8,7%

— июль 2019 г. — 8,1% (внеочередные выборы)

— январь 2020 г. — 10,1%

— июнь 2020 г. — 12%

— январь 2021 г. — 15,6%

— апрель 2021 — 16,1%

Царев объяснил, почему Зеленский пошел по пути Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но нет, именно при президенте Зеленском экс-президент Порошенко, наоборот, хорошеет, похудел и начинает активно набирать электоральные вес.

И это не случайно, потому что для роста рейтинга созданы все условия.

Октябрь 2019 года, тогда начались события, на которых Петр Алексеевич и его соратники по партии получили возможность для своего пиара, выступая в защиту униженных и оскорбленных Зе-властью героев АТО, волонтеров и прочих медсестер.

Тогда же партия "Европейская солидарность" назвала "политически мотивированным" решение Печерского райсуда Киева взять под стражу на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе. История с требованиями прекратить репрессии против патриотов затянулась на пару месяцев.

Напомню, в октябре нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына и волонтер Маруся «Зверобой» разместили скандальное видео с угрозами в адрес Зеленского после его визита в Золотое.

Потом не один месяц крутили шоу о «подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке». Всё это время «Европейская солидарность» Порошенко много и шумно отстаивала интересы мужественных женщин, активно привлекая к себе внимание потенциального электората из сочувствующих войне.

Западная Украина с 22 по 26 марта: Порошенко и Садовый дерибанят Львов, Зеленский агитирует за Вирастюка Екатерины Гандзюк её отец Виктор Гандзюк заявлял, что заказчиками нападения на его дочь были также бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук — представители партии экс-президента Порошенко.

И тут представители «ЕС» не молчали, обвиняя Зе-власть в политических преследованиях патриотов.

В декабре нам представили новое шоу. На совместной пресс-конференции главы Нацполиции Игоря Клименко, генпрокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского министр МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета: медсестры 25-го батальона воздушно-десантных войск Яны Дугарь, детского врача, кардиохирурга Юлии Кузьменко и добровольца и музыканта Андрея Антоненко (известного как Riffmaster).

Тут Петр Алексеевич и его команда развернулись во всей красе. Мобилизация электората и сочувствующих пошла полным ходом — СМИ, митинги, драки, ток-шоу с очередными обвинениями в адрес Зеленского.

В итоге на начало 2020 года +2% к рейтингу — неплохое подспорье к приближающимся осенним местным выборам.



Дела против самого Порошенко — это отдельная программа «борьбы оппозиционера» с режимом.

В мае 2020 г. Генпрокурора Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после публикации записей, предположительно, его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

Всего с середины 2019 года был заведен ряд подобных дел. В том числе дело про обоснованность введения военного положения после захвата судна в Керченском проливе, попытку захвата государственной власти и дело о возможном предательстве национальных интересов при подписании Минских соглашений и т.д и т.п.

В сентябре 2020 года адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждал, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. И всё это активно муссировалось в СМИ, подогревалось регулярными выступлениями самого Порошенко и его верных соратников при поддержке массовки с партийной атрибутикой.

Дел действительно было заведено много. А результат — нулевой, если не считать уже закрытых дел и новых добавленных процентов к рейтингу партии «ЕС» Порошенко, — уже 13,2% ко дню местных выборов.

Как итог: результаты местных выборов для «Европейской солидарности» следует считать очень хорошими — представители партии вошли во все облсоветы. А западные области находятся практически под контролем «ЕС» Петра Порошенко.

Зеленский прибавил 2% в новом президентском рейтинге — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Видимо, началась подготовка к новым выборам.

Вырисовывается эдакий сработанный политический тандем «Зеленский — Порошенко», замешанный на взаимных обвинениях и шоу с преследованием. Иначе сложно объяснить отсутствие обещанного приговора на фоне многочисленных коррупционных скандалов, связанных с пятым президентом, закрытых уголовных дел и растущего рейтинга.

P.S. И вишенка на шоколадном торте. На днях журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира по итогам 2020 года. 1931-е место (шестое по Украине) в нем занял владелец Roshen, которого не упоминали в списке с 2015 года, Петр Порошенко. Пять лет, бедняга, по слепым трастам скитался… Ну, теперь-то всё в порядке.