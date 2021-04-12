Вот в подтверждение этого тезиса краткая история изменения рейтинга партии Порошенко «Европейская солидарность» за последние два года:
— июнь 2019 г. — 8,7%
— июль 2019 г. — 8,1% (внеочередные выборы)
— январь 2020 г. — 10,1%
— июнь 2020 г. — 12%
— январь 2021 г. — 15,6%
— апрель 2021 — 16,1%
Налицо динамика роста рейтинга Порошенко и его политической силы. Удивительно, что это происходит в то время, когда Петр Алексеевич, по меньшей мере, год, как должен был находиться за решеткой по обещанному Зеленским приговору.
Но нет, именно при президенте Зеленском экс-президент Порошенко, наоборот, хорошеет, похудел и начинает активно набирать электоральные вес.
И это не случайно, потому что для роста рейтинга созданы все условия.
Октябрь 2019 года, тогда начались события, на которых Петр Алексеевич и его соратники по партии получили возможность для своего пиара, выступая в защиту униженных и оскорбленных Зе-властью героев АТО, волонтеров и прочих медсестер.
Тогда же партия "Европейская солидарность" назвала "политически мотивированным" решение Печерского райсуда Киева взять под стражу на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского в деле о стрельбе. История с требованиями прекратить репрессии против патриотов затянулась на пару месяцев.
Напомню, в октябре нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына и волонтер Маруся «Зверобой» разместили скандальное видео с угрозами в адрес Зеленского после его визита в Золотое.
Потом не один месяц крутили шоу о «подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке». Всё это время «Европейская солидарность» Порошенко много и шумно отстаивала интересы мужественных женщин, активно привлекая к себе внимание потенциального электората из сочувствующих войне.
По делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк её отец Виктор Гандзюк заявлял, что заказчиками нападения на его дочь были также бывший глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук — представители партии экс-президента Порошенко.
И тут представители «ЕС» не молчали, обвиняя Зе-власть в политических преследованиях патриотов.
В декабре нам представили новое шоу. На совместной пресс-конференции главы Нацполиции Игоря Клименко, генпрокурора Руслана Рябошапки и президента Владимира Зеленского министр МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета: медсестры 25-го батальона воздушно-десантных войск Яны Дугарь, детского врача, кардиохирурга Юлии Кузьменко и добровольца и музыканта Андрея Антоненко (известного как Riffmaster).
Тут Петр Алексеевич и его команда развернулись во всей красе. Мобилизация электората и сочувствующих пошла полным ходом — СМИ, митинги, драки, ток-шоу с очередными обвинениями в адрес Зеленского.
В итоге на начало 2020 года +2% к рейтингу — неплохое подспорье к приближающимся осенним местным выборам.
Дела против самого Порошенко — это отдельная программа «борьбы оппозиционера» с режимом.
В мае 2020 г. Генпрокурора Украины начала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после публикации записей, предположительно, его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Всего с середины 2019 года был заведен ряд подобных дел. В том числе дело про обоснованность введения военного положения после захвата судна в Керченском проливе, попытку захвата государственной власти и дело о возможном предательстве национальных интересов при подписании Минских соглашений и т.д и т.п.
В сентябре 2020 года адвокат бывшего президента Петра Порошенко Илья Новиков утверждал, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел. И всё это активно муссировалось в СМИ, подогревалось регулярными выступлениями самого Порошенко и его верных соратников при поддержке массовки с партийной атрибутикой.
Дел действительно было заведено много. А результат — нулевой, если не считать уже закрытых дел и новых добавленных процентов к рейтингу партии «ЕС» Порошенко, — уже 13,2% ко дню местных выборов.
Как итог: результаты местных выборов для «Европейской солидарности» следует считать очень хорошими — представители партии вошли во все облсоветы. А западные области находятся практически под контролем «ЕС» Петра Порошенко.
С начала 2021 года Зе-команда предприняла ряд шагов в отношении представителей праворадикальных националистических организаций. Это дало повод Порошенко и его партии «Европейская солидарность» снова заявить о себе и обвинить власть Зеленского в репрессиях, напомнить о гонениях на патриотов из проевропейской оппозиции, что в совокупности с критикой проваленной вакцинации и зрады на всех фронтах дало возможность поднять рейтинг до 16,1% доверия граждан.
Видимо, началась подготовка к новым выборам.
Вырисовывается эдакий сработанный политический тандем «Зеленский — Порошенко», замешанный на взаимных обвинениях и шоу с преследованием. Иначе сложно объяснить отсутствие обещанного приговора на фоне многочисленных коррупционных скандалов, связанных с пятым президентом, закрытых уголовных дел и растущего рейтинга.
P.S. И вишенка на шоколадном торте. На днях журнал Forbes опубликовал список богатейших людей мира по итогам 2020 года. 1931-е место (шестое по Украине) в нем занял владелец Roshen, которого не упоминали в списке с 2015 года, Петр Порошенко. Пять лет, бедняга, по слепым трастам скитался… Ну, теперь-то всё в порядке.