«Вокруг Булгакова»: подвальчик мастера

Со стороны Остоженки Мансуровский переулок сразу привлекает внимание удивительной архитектурой построенного в начале XX века доходного дома Лоськова. В котором сейчас находится посольство Сирии. А сделав ещё несколько шагов по переулку вы увидите небольшой деревянный домик, за забором которого скрывается легенда

«Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате.

- Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик, — совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен».

В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков описал именно это небольшой дом в Мансуровском переулке.

Сам Мансуровский переулок между Пречистенкой и Остоженской известен с XVIII века. Как это часто бывает, названия ему давались по известным домовладельцам. Как это крайне редко бывает, во времена Советской Власти название переулка не менялось.

Своё нынешнее название переулок получил по фамилии местной домовладелицы конца XVIII века — бригадирши Аграфены Мансуровой. До этого он был известен как Масальский и Талызинский.

Дом был построен в 1834 году для мещанки Прасковьи Емельяновой в неоклассическом стиле. Дом деревянный, на белокаменном подвале. Интерьер был спланирован по принципу кругового обхода. Парадные помещения — с лепным декором потолков и изразцовыми печами. В подвале выложен камин с чугунным прибором. В глубине же двора, справа и слева от дома, были построены деревянные сараи.

От Емельяновой усадьба перешла к поручику Ивану Полетаеву, а затем к купцу первой гильдии Сергею Топленинову и, по наследству, к его сыновьям Владимиру и Сергею.

Сергей Топленинов был женат на дочери архитектора Льва Кекушева, творившего в стиле модерна (его рука заметна на зданиях вокзалов многих подмосковных железнодорожных станций). Он был художником-декоратором, макетчиком-исполнителем Малого театра и МХАТа.

Владимир был актёром, в конце жизни работал в Театре транспорта и дружил с Луначарским, который поспособствовал тому, чтобы братьям вернули дом, реквизированный в 1918 году. Старший брат жил с семьёй наверху, а младший — в нижнем полуподвальном этаже.

Часть дома братья сдавали драматургу Сергею Александровичу Ермолинскому и его жене Марии (Марике) Артемьевне Чемишкиан.

В 1926-32 годах тут очень часто бывал Михаил Булгаков. Он дружил и с Топлениновыми (Сергея он знал по работе в МХАТе), и с Ермолинским, и с Чимишкиан (последние познакомились у Булгаковых).

Евгения Власова, жена Владимира Топленинова, рассказывала, что Булгаков часто ночевал в специально отведённой ему комнате с печкой (в правой части дома, если смотреть на фасад со стороны переулка). Тут же, в этом полуподвальчике, Булгаков работал над своим романом «Мастер и Маргарита».

Сергей Ермолинский: «В сухой зимний денек, особенно когда солнечно было, Михаил Афанасьевич появлялся у меня. Я жил недалеко, в Мансуровском переулке в небольшом деревянном доме. Перейдя Остоженку… можно было переулком спуститься к Москве-реке. Поэтому лыжи стояли у меня, и наша прогулка начиналась прямо из моего дома. Он оставлял свою зеленовато-серую доху до пят и из такого же американского медведя большую, налезавшую на уши ушанку, натягивал неизменный вязаный колпак, и мы, закрепивши лыжи уже во дворике дома, отправлялись в поход…».

По мнению большинства булгаковедов, именно в этом подвальчике Михаил Афанасьевич поселил мастера. Есть, правда, и другие версии — подвал в Плотниковом переулке, дом 10/28, где одно время жил друг Булгакова, Павел («Патя») Сергеевич Попов и дом № 45/26 по Сивцеву Вражку.

В 1980-х дом в Мансуровском реставрировался, жившим в то время в нем, художником В.А. Курским (1917-1985), и комната, в которой работал Михаил Афанасьевич, была сохранена именно как его писательский уголок. После смерти художника, начались многочисленные суды между наследниками. В 2013 году дом, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, был выставлен на продажу. Что там сейчас — непонятно.