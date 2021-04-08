Вот уже десять дней прошло с момента промежуточных выборов в 87-м округе (Ивано-Франковская область). Выборы ознаменовались чередой скандалов и нарушений, в которых многие эксперты увидели отработку подтасовок и на последующих выборах

Депутата там пока так и не избрали, так как ЦИК из-за многочисленных жалоб отложила оглашение имени победителя до получения результатов судебных разбирательств.

Однако 6 апреля Ивано-Франковский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Центральной избирательной комиссии с требованием признать выборы вообще недействительными. Депутаты требуют от властей отреагировать на нарушения, зафиксированные во время проведения выборов и подсчета голосов.

«Учитывая многочисленные нарушения, допущенные органами власти и их должностными и служебными лицами, мы как представители общины Ивано-Франковской области, как граждане Украины призываем вас иметь мужество взять на себя ответственность и выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания, обеспечив верховенство права, соблюдение прав и свобод избирателей», — говорится в заявлении облсовета. Кроме того, депутаты требуют расследовать факты кражи бюллетеней, оценить действия спецподразделений СБУ в ходе подсчета голосов. Депутаты за силача: «слуги народа» обкатали схемы манипуляции на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, что в этом округе за депутатский мандат сражались крупный бизнесмен Александр Шевченко, совладелец элитного курорта «Буковель», который шел от партии Игоря Коломойского «За будущее», силач и шоумен Василий Вирастюк от президентской партии, а также националист Руслан Кошулинский, замглавы ультраправой партии «Свобода».

Соцопросы и экзитпол пророчили победу Александру Шевченко, ставленнику Игоря Коломойского, у которого нынче конфликт с администрацией США. Подсчет голосов намеренно затягивался. Исчезали члены избирательной комиссии и бюллетени. В округ стянули СБУ и полицию. Начальника областной полиции сменили, как и многих членов избирательной комиссии. В округе уже в ходе многодневного подсчета голосов высадился десант из 28 «слуг народа» в поддержку их кандидата. Таким вот манером партия власти протаскивала своего кандидата, не гнушаясь никакими средствами.

Согласно итоговым данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 15 076 избирателей, что составило 31,25% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Второе место у Александра Шевченко с 29,69%, отставшего от Вирастюка на 749 голосов. Третьим пришел «свободовец» Руслан Кошулинский с результатом 28,86%, набравший 13 927 голосов.

Кошулинский и Шевченко не признают результатов выборов и намерены оспаривать результаты в судах. Примечательно, что в этом округе для противодействия президентскому кандидату и «слугам народа» фактически объединились вчерашние противники — Петр Порошенко и Игорь Коломойский. Кандидат от партии «Евросолидарность» Маруся Зверобой ранее сняла свою кандидатуру в пользу «свободовца» Кошулинского, а Александр Шевченко — из партии Коломойского «За будущее». Оба кандидата теперь объединили усилия в борьбе с кандидатом от партии Зеленского.

Украинский политолог Виталий Журавский, поддерживая обращение облсовета с требованием признать выборы недействительными, утверждает, что в случае навязывания президентского кандидата работать ему в этом округе просто не дадут.

«"Слугам" удалось добиться пересчета голосов на 5 участках, где победил Шевченко. Результаты голосования окружная избирательная комиссия аннулировала. И кандидат Вирастюк, таким образом, вырвался вперед и стал победителем. Шевченко считает, что выборы украли действующая власть и СБУ. Дело рассматривает суд. ЦИК без его решения не собирается признавать депутатом Вирастюка. Поэтому решение депутатов областного совета очень и очень своевременное. Нельзя так откровенно издеваться над избирателями. Победа должна быть честной, а не сфальсифицированной. Не рекомендовал бы прекрасному спортсмену Вирастюку заходить в большую политику с черного хода. Если ОП додавит и упомянутое лицо приведут к присяге, то это общественность оценит не иначе как пиррову победу. С таким депутатом никто в парламенте не станет считаться. На Ивано-Франковщине он превратится в персону нон грата. Работать там Вирастюку никто не даст», — пишет Журавский.

Тем не менее Telegram-канал «Картель» уверен, что Вирастюка всё равно протолкнут в Раду. «Выборы на 87-м округе никто отменять не будет, а Офису президента эта победа необходима как воздух. Вирастюк будет нардепом, и Банковой всё равно, что их критикует оппозиция за фальсификацию, как говорят функционеры, победителей не судят», — пишет «Картель». Быль о Большой Круглой Печати: как делают выборы на Украине © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В то же время авторы Telegram-канала «Легитимный» полагают, что у президента есть основания для тревоги, так как заявление Ивано-Франковского облсовета очень напоминает бунт западноукраинских регионов накануне Евромайдана.

«Бунт Ивано-Франковского облсовета против победы Вирастюка и фальсификаций на 87-м округе чем-то напоминает начало агонии режима Януковича. Тогда тоже именно франковские депутаты (правда, горсовета) проголосовали за отказ подчиняться президенту и центральной власти. Их поддержали коллеги из других западноукраинских советов, а потом открылся второй фронт в виде Майдана», — пишет «Легитимный».

«Легитимный» также отмечает формирование коалиций в регионах с целью общего противодействия Офису президента, причём не только на Западной Украине. «Власть и "слуги народа" оказались в "гордом одиночестве", а все остальные "вчерашние конкуренты" объединились против власти. Это плохой знак для власти. Ведь мы можем наблюдать, как на Западной Украине объединяются близкие по духу партии против власти, а на Юго-Востоке также близкие по духу партии начинают объединяться и поддерживать друг друга в борьбе против Офиса президента и СН», — считают авторы «Легитимного».

Таким образом, бесцеремонная попытка подтасовать результаты выборов и протолкнуть лишь одного своего кандидата (который не сыграет существенной роли в монобольшинстве) может не только подорвать легитимность партии власти, но и спровоцировать скоординированный бунт в регионах. В этом противостоянии Офис президента, похоже, готов полностью положиться на единственных оставшихся союзников, но это отнюдь не армия и флот, а посольство США и боевики «Нацкорпуса». Однако оба этих «союзника» очень уж переменчивы в настроениях, поскольку преследуют исключительно свои цели.