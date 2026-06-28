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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 - 28.06.2026 Украина.ру

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400

Число погибших в результате двух мощных землетрясений у побережья Венесуэлы достигло 1430 человек, более трёх тысяч пострадавших получили медпомощь. Об этом в ходе брифинга, показанного по национальному телевидению, заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес

2026-06-28T08:24

2026-06-28T08:24

2026-06-28T08:24

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Разрушительные землетрясения в Венесуэле унесли жизни 1430 человек, заявил в субботу спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес."На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестёр, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования — их семьям и близким", — сказал Родригес.По его словам, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Власти также зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах. Медики провели свыше 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия, а в пунктах первичного осмотра помощь получили более пяти тысяч человек.К спасательным работам присоединились новые иностранные группы, общее число зарубежных спасателей достигло 2242 человек.24 июня два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у северного побережья страны с интервалом менее минуты. Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и столице Каракасе. В стране введён режим чрезвычайного положения, поисково-спасательные работы продолжаются. Подробнее в материале "Дома рассыпались на глазах". Венесуэла пострадала от сильнейшего землетрясенияВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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