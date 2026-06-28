https://ukraina.ru/20260628/byl-prichasten-k-podgotovke-terakta-na-ukraine-likvidirovan-polkovnik-gur-1080725694.html

"Был причастен к подготовке теракта": на Украине ликвидирован полковник ГУР

"Был причастен к подготовке теракта": на Украине ликвидирован полковник ГУР - 28.06.2026 Украина.ру

"Был причастен к подготовке теракта": на Украине ликвидирован полковник ГУР

Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к подготовке теракта в Крыму. Об этом 28 июня сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на силовые структуры

2026-06-28T09:01

2026-06-28T09:01

2026-06-28T09:01

украина

фсб

крым

россия

сво

спецоперация

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На Украине ликвидирован полковник украинской военной разведки Рустем Саитхалилович Фахриев*. Инцидент произошёл 18 мая 2026 года."18 мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — сообщили в силовых структурах.По данным источника, Фахриев* был причастен как минимум к одному из терактов в Крыму, который был предотвращён сотрудниками ФСБ в декабре 2025 года. Подробности обстоятельств ликвидации и другие детали на данный момент не раскрываются.Известно, что Рустем Фахриев* являлся активистом "Меджлиса крымскотатарского народа**", участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", а позднее — в батальоне "Донбасс — Украина".*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.**организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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украина, фсб, крым, россия, сво, спецоперация