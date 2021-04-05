Премьеры Венгрии и Польши, а также бывший вице-премьер Италии объявили о намерениях создать новую правую силу, которая будет защищать традиционные ценности и бороться за «ренессанс Европы»

На минувшей неделе произошло событие, которое в перспективе может ощутимо изменить расклад политических сил в Европе, причём как в Европейском парламенте, так и в странах-членах ЕС, в том числе граничащих с Украиной.

В четверг, 1 апреля, в Будапеште состоялась встреча премьер-министров Венгрии и Польши, Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого, а также бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, которого за пару дней до того глава венгерского правительства назвал «будущим премьером Италии».

Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY Ярослав Качиньский, но Моравецкий считается его преемником).

Орбан, Моравецкий и Сальвини анонсировали создание на базе этих партий новой группировки в Европейском парламенте, которая фактически будет противостоять нынешнему курсу евробюрократии. Символом этого стали слова премьера Венгрии, сказанные им на совместной пресс-конференции по итогам встречи: «Мы говорим «нет» империи со столицей в Брюсселе!»

Каждый правый имеет право…

Виктор Орбан начал своё выступление с критики в адрес Еврокомиссии — мол, её чиновники должны приложить больше усилий в деле снабжения стран-членов ЕС вакцинами от COVID-19, — однако отметил, что хоть этот важный вопрос и обсуждался на встрече, но не он был главным.

«Мы встретились, чтобы обсудить наше будущее. Мы согласились с тем, что для нас важны такие ценности, как достоинство, свобода, христианство и семья. Мы согласились, что хотим возрождения, хотим ренессанса по всей Европе. Мы будем работать вместе над этой идеей», — сказал премьер Венгрии.

Он также объявил о разработке совместной программы трёх партий, которая будет представлена на Конференции «Будущее Европы».

«Наши ценности и наша позиция ясны. Мы хотим положить конец этой странной политической геометрии, в которой нас убеждают, что правые — это экстремисты, а левые — это, собственно, центристы», — сказал Орбан.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что все участники встречи поддерживают углубление европейской интеграции, но только в тех областях, которые необходимы, и с уважением национального суверенитета и свободы личности. Он отметил, что, по мнению всех трех лидеров, ключевую роль играют «настоящие европейские ценности, такие как семья, личное достоинство, христианство, защита этих ценностей от различных других культур, которые как извне Европы, так и изнутри Европы пытаются их атаковать».

Маттео Сальвини, в свою очередь, заявил, что ЕС отверг христианские основы Европы в договорах о создании Европейского Союза, что, по его мнению, стало «огромной ошибкой».

«Не может быть такого, чтобы только левые определяли будущее. Мы можем предложить альтернативу постулатам левых, которые бросают вызов нашим корням», — сказал он.

Вице-премьер Италии в 2018-2019 годах в Будапеште не скрывал далеко идущих амбиций в отношении возможного нового альянса и его потенциала на европейской арене.

«Нас не удовлетворит, если мы будем второй или третьей силой. Мы должны быть первыми, мы должны быть большинством, которое будет наслаждаться свободной Европой без каких-либо ограничений», — подчеркнул он.

По словам лидера «Лиги», «свобода должна быть фундаментальным правом каждой страны ЕС, и каждая страна должна идти своим собственным путем, и никто не должен диктовать ей, что такое демократия, а что нет».

Европарламент может быть переформатирован

Сальвини в Польше. Зима «героев европейской весны» © Twitter, Prawo i Sprawiedliwość ‏

«Европа, которая будет создана с июня (очередные выборы в Европейский парламент прошли с 23 по 26 мая 2019 года. — Прим.), поведёт нас всех в другом ритме и в другом направлении, нежели Европа, которой сегодня управляют чиновники», — сказал тогда вице-премьер Италии.

Однако европейские правые в нынешнем созыве Европарламента (ЕП) оказались традиционно раздробленными. Часть из них, как ФИДЕС Виктора Орбана, остались в рядах «номенклатурной» Европейской народной партии, которая имеет в ЕП больше всего депутатов.В ПиС Качиньского-Моравецкого решили не покидать фракцию консерваторов и реформистов даже после Brexit, когда депутаты от британской Консервативной партии лишились членства в Европарламенте.

«Настоящие правые» типа «Лиги» Маттео Сальвини, «Национального объединения» Марин Ле Пен или «Альтернативы для Германии» создали четвёртую по численности фракцию в ЕП «Идентичность и демократия», но фактически она была отодвинута от распределения постов в этой европейской институции.

Теперь же всё может измениться. Ведь встреча Орбана, Моравецкого и Сальвини произошла через две недели после того, как партия ФИДЕС, имеющая 11 евродепутатов, объявила о выходе из состава Европейской народной партии (ЕНП). Фактически речь шла об исключении венгерской партии из ЕНП — за это высказались 84% евродепутатов от этой политической силы, — но Орбану позволили «сохранить лицо». Причём позволили, несмотря на то что провластные СМИ Венгрии не первый год пишут, мол, ЕНП «захватили либералы, левые и адепты Сороса».

Учитывая характер премьера Венгрии, вряд ли стоит прогнозировать вступление его однопартийцев в какую-либо из существующих фракций ЕП. А вот их участие в создании новой фракции — совместно с депутатами от «Лиги» (28) и ПиС (24) — имеет высокую вероятность. Ведь даже этих трёх партий достаточно, чтобы «наступить на пятки» тройке лидеров Европарламента — ЕНП, социал-демократам и либералам.

Конечно, для создания новой фракции ЕП нужно не просто больше 25 евродепутатов, но и представительство не менее семи стран ЕС, но с этим явно проблем не будет.

Украина останется между молотом и наковальней

Если в отношении будущего Евросоюза ФИДЕС, ПиС и «Лига» декларируют полное единство, то во внешней политике между ними есть существенные разногласия. К примеру, Виктор Орбан и Маттео Сальвини в Брюсселе считаются чуть ли не «агентами Путина», тогда как Матеуш Моравецкий и Ярослав Качиньский регулярно делают антироссийские заявления. Орбан регулярно критикует Киев за дискриминацию венгерского меньшинства, а вот Моравецкий никаких проблем с правами человека на Украине не видит. При этом премьеру Польши досталось от оппозиции и либеральных СМИ за сам визит в Будапешт, который назвали «выполнением плана Путина».

«Когда наш друг истекает кровью, мы жмём руки его врагов», — пафосно написал журналист портала Onet Марцин Вырвал, утверждая, что Варшава должна любой ценой поддерживать Украину, «естественный барьер, защищающий нас от России».

Однако насколько для формирующейся политической силы будут важны её соседи на Востоке вообще и Украина в частности? Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру политолог Святослав Вышинский, для Киева подобное объединение может иметь двойственные последствия.

«С одной стороны, радикализация консервативного фланга внутри Европы предполагает игру на эмоциях и национальном ресентименте. В случае украинско-польских и украинско-венгерских отношений это повлечёт за собой новые схватки на поле интерпретации истории и защиты прав национальных меньшинств в приграничных с Европой украинских регионах», — говорит Вышинский.

«Как следствие, отношения между государствами ещё не один раз будут испорчены провокациями и демаршами с обеих сторон. Не исключено, что из «адвокатов» Киева в Евросоюзе Варшава и Будапешт превратятся в последовательных противников украинской евроинтеграции. Ведь восточноевропейским игрокам в ЕС вовсе не нужен конкурент в борьбе за брюссельские финансовые потоки, а тем более послушный союзник евробюрократии в усиливающемся противостоянии Брюсселя и восточных членов Евросоюза», — считает эксперт.

Венгрия и Украина договорились провести переговоры по языку © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«С другой стороны, консерваторы очень ясно дифференцируют рабочую силу по ее происхождению, мотивам и цвету кожи. Для условного польского националиста всё-таки есть разница между получающими государственную помощь африканскими беженцами и украинцами, желающими платить налоги и легально работать в Евросоюзе. Потому в отношениях с евроконсерваторами в итоге многое будет зависеть от самой Украины, от готовности украинских политиков, в том числе правых, выстраивать конструктивный диалог с соседями. Однако пока что для этого нет никаких предпосылок. По всей видимости, Киев снова окажется между молотом и наковальней», — уверен политолог.

Следующая встреча лидеров ФИДЕС, «Права и Справедливости» и «Лиги» должна пройти в мае этого года в Варшаве, куда пригласил своих коллег премьер Польши. Не исключено, что она состоится «на полях» торжеств по случаю 230-й годовщины Конституции Польши, запланированных на 3 мая 2021 года.

Ожидается, что в этих мероприятиях примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, вот только вряд ли его как реального лидера партии «Слуга народа» пригласят на встречу Орбана, Моравецкого и Сальвини. Ведь создаваемая ими политическая сила, по словам премьера Венгрии, будет базироваться на идеях христианской демократии. А «Слуга народа» ныне декларирует своей идеологией невнятный «украинский центризм», причём движение Украины в Европу в партийной программе обусловлено отнюдь не ценностями, а «повышением благополучия граждан».