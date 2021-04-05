Главная проблема Украины в том, что из-за переизбытка центров влияния и полнейшего игнорирования законов любой вопрос там намеренно политизируется. При этом в соседней Белоруссии, где проблем с пандемией на порядок меньше, во всю идет вакцинация без всякой политики и громких заявлений

Вот и с понедельника, 5 апреля, в Украине объявлен локдаун с безумными правилами: запретом на проезд на общественном транспорте, какими-то спецпропусками в общественные места, закрытием заведений общественного питания и тому подобным.

В этом был бы смысл, если бы государство принимало меры еще и по охране здоровья населения. К примеру, проводили бы вакцинацию как можно масштабнее и как можно скорее. Самым дешевым и доступным средством является российская вакцина Спутник V. Стоит протянуть руку. Но официальный Киев разумеется политизировал этот вопрос, а Спутник V объявили вражеским. Фактически народ Украины намеренно лишили доступной вакцины. Буквально рядом находится Белоруссия. Ее власти изначально отказались от ограничений. Зато первыми разрешили у себя Спутник V и наладили его производство.

Только факты

Борьба с COVID-19: Более 75% всех вакцин в мире заказали всего 10 стран, Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию «Спутника V» в ЕС Сергея Беляева, ее можно будет использовать для проведения вакцинации населения уже в конце апреля — после получения результатов контроля качества. Как ожидается, объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

«В течение ближайших трех недель будут проводиться мероприятия по контролю качества данной вакцины. Все эти мероприятия будут проводиться в институте-разработчике — Институте имени Гамалеи. Первая партия составит до 100 тысяч вакцинных доз» — заявил господин Беляев. Прививать добровольцев «Спутником V» начали еще в октябре 2020-го. Массовую вакцинацию в Белоруссии планируют начать в апреле. Привить планируют более 5,5 миллионов человек. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко, промышленное производство российской вакцины планировали запустить 30-31 марта. Начался разлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт».

Известный белорусский инфекционист Никита Соловей обращает внимание, что в настоящий момент речь не идет о полном цикле производства, а лишь о запуске разлива вакцины, изготовленной в России. «Это тоже хороший вариант для быстрого обеспечения вакциной большого количества нуждающихся. Другие страны также используют такой метод, как правило, под непосредственным контролем компании-владельца оригинального компонента», — поясняет врач.

Много или мало?

Говоря о запланированных объемах выпуска вакцины, генеральный директор «Белмедпрепараты» Сергей Беляев рассказал, что первая партия российской вакцины составит до 100 тысяч доз, а в дальнейшем — до 500 тысяч доз препарата ежемесячно. По его словам, "Спутник V" будет доступен всему населению, а для граждан Белоруссии вакцинация будет бесплатной. Ожидается, что использовать препарат начнут с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

Никита Соловей отмечает, что выпуск вакцины ограничен производственными мощностями фармацевтических предприятий. «Конечно, каждой стране хотелось бы выпускать как можно больше доз вакцины. В целом вакцинация даже 250 тысяч человек в месяц — это уже весомый вклад в борьбу с пандемией», — сказал инфекционист. Вакцина Спутник V двухкомпонентная. Вакцинировать нужно 50% взрослого населения Белоруссии. По подсчетам, это, в условиях нынешних цифр может занять год.

В настоящее время вакцинацию в РБ прошли 40 тысяч человек, а полный курс (две дозы) 26 тысяч. Началась вакцинация, как это объявили, 29 декабря 2020 года, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Первыми в стране сделали прививки медицинским работникам, педагогам и тем специалистам, которым по работе приходится много контактировать с людьми. Минздрав сообщает, что прививают в добровольном порядке. Также в Белоруссии используют препарат Sinopharm китайского производства. В феврале в страну доставили 100 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи. В планах Минздрава — охватить прививками не менее 60% населения страны. Массовую вакцинацию планируют начать в апреле — вместе с началом промышленного производства препарата «Спутник V».

Собственные возможности

COVID-19 на Украине: всё плохо, а будет ещё хуже © REUTERS, Gleb Garanich Александр Лукашенко поставил Минздраву амбициозную задачу — разработать собственную вакцину от COVID-19. «Отечественная вакцина — дело чести Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Много кто уже производит эти вакцины. Если получится надежная, качественная — 98-99% гарантии — это будет прорыв. К хорошему надо стремиться», — заявил президент Белоруссии на совещании с министром здравоохранения 26 марта. Об отечественной вакцине Лукашенко говорил и раньше, в декабре 2020-го. Тогда он заявлял, что на ее разработку понадобятся «около 5 миллионов рублей». В белорусской Академии наук, тогда отмечали, что на разработку белорусской вакцины уйдет не менее трех лет. Впрочем, это не точно. Ныне существующие вакцины разрабатывались в течение года и не все доказали свою эффективность. В любом случае ковид никуда не денется, будет мутировать, так что разработка эффективных вакцин затянется на годы.

Но есть и хорошие новости. Технологию, которая позволяет в течение двух дней модернизировать вакцину от коронавируса в случае мутаций, разработали в российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как сообщил директор центра Александр Гинцбург, сейчас разрабатываются фактически две технологии, Одна из них уже готова. Теперь решается вопрос о том, нужно ли проходить все ступени испытаний нового препарата. Он напомнил, что в мировой практике бывали случаи, когда вакцину проверяли на ограниченной выборке до 100 человек. «Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

Справка

Первые мутации коронавируса в мире официально были выявлены в минувшем году. Самые известные: «британская», «южноафриканская», «бразильская» и «японская». Наиболее заразной признана британская — ученые пришли к выводу, что она распространяется значительно быстрее исходника и более смертоносна.

Новые штаммы появляются постоянно. В частности, в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили о новом варианте SARS-CoV-2, которые может нести в себе до 40 мутаций. Ученые исследуют его, сообщается, что данный вариант дает повод для беспокойства, так как нет сведений об эффективности против него имеющихся вакцин. Как ранее сообщала Всемирная организация здравоохранения, в мире число случаев заражения коронавирусом и смертей от него становится все меньше, но при этом география распространения мутаций постоянно расширяется. В частности, о выявлении британского штамма уже заявили власти более 100 стран. Недавно также стало известно, что британскую мутацию нашли и в Белоруссии. Так или иначе, но на сегодня первая в мире вакцина от коронавируса Спутник V была зарегистрирована в России. Она создана на платформе аденовирусных векторов человека, показала свою безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Кроме Спутника V, в РФ созданы несколько вакцин от коронавируса — "ЭпиВакКорона" (центр «Вектор» Роспотребнадзора), «КовиВак» (центр имени Чумакова РАН) и «Спутник Лайт» (НИЦЭМ имени Гамалеи).

Их нравы

Готовьтесь умирать дома: Голубовская высказалась о ситуации с COVID-19 на Украине © Голубовская/Фейсбук Максим Степанов в ходе выступления в Раде.

«Ни при каких ситуациях российская вакцина Спутник V не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать. У других стран Россия не отбирала территории», — сказал человек, который отвечает за здравоохранение в этой стране. При этом не уточнив как политика связана с здоровьем народа Украины. Но это цветочки. А вот ягодки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором». А президент Украины Владимир Зеленский что-то говорил о том, что эффективность вакцины Спутник V «не доказана», а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Хотя на самом деле еще 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний Спутника V. Эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира.

Вывод только один: во главе Украины правительство политизированных вредителей.