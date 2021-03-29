Впервые с 2009-го президент США принял участие в саммите ЕС. Хотя на встрече не было анонсированной «стратегической дискуссии» об отношениях с Россией, Байден призвал к единству в противостоянии Москве

Саммит глав государств и правительств стран — членов Европейского союза, который состоялся 25-26 марта в формате видеоконференции, запомнится в первую очередь тем, что на нём выступил президент США Джо Байден. В последний раз глава Белого дома (тогда им был Барак Обама) встречался с лидерами ЕС в 2009 году — но то был специальный саммит ЕС-США в Праге. Нынешнее же мероприятие формально было посвящено в первую очередь борьбе с пандемией коронавируса в странах Евросоюза, однако выступление Джо Байдена превратило его в демонстрацию «трансатлантического единства».

Америка возвращается в Европу, чтобы бороться с Россией

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst Шарля Мишеля президент подтвердил своё стремление активизировать отношения между США и Европейским союзом», — говорится в заявлении Белого дома по результатам саммита.

Байден заявил, что сильный ЕС отвечает интересам США, отметив общие демократические ценности и крупнейшее в мире торгово-инвестиционное партнёрство. Байден отметил необходимость углубления американо-европейских экономических связей, а также совместных усилий, направленных на «обеспечение того, чтобы правила поведения устанавливались демократическими, а не автократическими режимами». Он особо подчеркнул важность совместной работы США и ЕС в сфере «общих внешнеполитических интересов, включая Китай и Россию».

Глава Евросовета Шарль Мишель, который формально пригласил американского лидера на саммит, был куда пафоснее. В ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита он отметил, что Евросоюз и США должны сохранить многолетний союз «во имя будущих поколений», а принимаемые совместно решения будут влиять «на наших детей и внуков».

«После Второй мировой войны миропорядок был под давлением Советского Союза, который пытался установить свой собственный порядок. И мы смогли убедиться, что демократия и верховенство закона побеждают. Но теперь наши ценности — демократия и верховенство закона — снова под угрозами: внутренними и внешними. И ЕС, и США более, чем когда-либо, несут ответственность за будущие поколения», — подчеркнул глава Евросовета.

При этом канцлер Германии, которая противостоит давлению США на российско-немецкий проект «Северный поток — 2», была более взвешенной в оценках. Ангела Меркель назвала состоявшееся «первое знакомство» очень важным, свидетельствующим о том, что стороны снова поддерживают более тесный контакт. По её словам, в ходе саммита Байден изложил своё видение трансатлантического сотрудничества, а представители ЕС, со своей стороны, обозначили, «в чём заключаются европейские интересы».

«Есть множество общих интересов, будь то сотрудничество в вопросах защиты климата, будь то прекращение торговых разногласий, будь то отношения с Китаем, Россией, но также с Турцией», — сказала канцлер.

Россия незримо присутствовала на саммите ЕС

Украина и Польша попросили Байдена остановить «Северный поток - 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Владимиром Путиным 22 марта.

По итогам этого разговора глава Евросовета написал лидерам стран — членов ЕС: «Что касается отношений с Россией, я предлагаю пункт для обсуждения, чтобы поделиться с вами результатами моих последних контактов с Владимиром Путиным — перед более стратегическим обсуждением этого вопроса на следующей встрече Евросовета, которая состоится физически».

То есть вопрос отложен как минимум до конца июня. Кстати, сам звонок Шарля Мишеля в Кремль поначалу описывался в европейских СМИ как информирование Владимира Путина о жёстких решениях грядущего саммита ЕС в отношении России, но что-то явно пошло не так.

Причём США явно до последнего пытались вернуть вопрос об отношениях между ЕС и Россией в повестку саммита. Так, 24 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Брюсселе, на которой договорились и дальше координировать действия ЕС и США для совместного противодействия вызовам, которые создаёт Российская Федерация.

«Высокий представитель ЕС и госсекретарь Блинкен заявили о том, что и в дальнейшем будут скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая её продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии, гибридные угрозы, такие как дезинформация, вмешательство в выборы, злонамеренная кибердеятельность и демонстрация военной силы», — было отмечено в коммюнике по результатам встречи.

Боррель и Блинкен также заявили о совместной реакции на ухудшение ситуации со свободой слова, медиа, нарушениями прав человека и верховенства права в РФ.

Примечательно, что по результатам разговора главы Европейского совета и президента РФ позиция Брюсселя была более сдержанной.

«Президент Мишель высказал мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС по пяти руководящим принципам, основанным на основных ценностях ЕС. В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам», — было сказано в заявлении на сайте Евросовета 22 марта.

Эйфория в Украине и вежливое внимание в Европе. Бондаренко о реакции на речь Байдена © РИА Новости, Нина Зотина

В свою очередь, сайт Кремля тогда сообщил, что «Владимир Путин дал оценку неудовлетворительного состояния связей России и ЕС, сложившегося из-за неконструктивных, порой конфронтационных линий партнёров», а в ходе разговора среди прочего «поднимались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины "Спутник V"».

Лидеры ЕС: больше вакцин и «ковид-паспортов»

Именно вопрос увеличения производства вакцин от COVID-19 на территории Европейского союза был одним из главных на саммите ЕС. «Ускорение производства, поставок и распределения вакцин остаётся ключевым и неотложным заданием для того, чтобы преодолеть этот кризис. Поэтому эти усилия должны быть ещё большими», — сказано в тексте коммюнике по его итогам. Лидеры ЕС также подчеркнули важность прозрачности в вопросе поставок вакцин, а также использования механизма контроля за экспортом.

«Мы признаём важность глобальных цепочек поставок и подтверждаем, что компании обязаны обеспечить прогнозируемость своего производства и соблюдать сроки, прописанные в контрактах», — завуалированно пожаловались они на срыв поставок вакцин по заказу ЕС американскими компаниями Pfizer и Moderna, а также британской AstraZeneca.

Хотя проблема отсутствия «вакцинного суверенитета» ЕС особенно ярко проявилась в отношениях Брюсселя с Вашингтоном и Брюсселем, однако критические стрелы европейские лидеры привычно метают в адрес Москвы и Пекина. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита 26 марта, что ситуация в сфере производства вакцин от коронавируса является «мировой войной» нового типа, а для того, чтобы выстоять, Европа должна добиться суверенитета в этой сфере и противостоять влиянию Китая и России.

Кроме увеличения производства вакцин, лидеры стран — членов ЕС договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки, но при этом начать подготовку к их постепенному ослаблению. «Должны начаться приготовления для общего подхода к постепенному ослаблению ограничений — чтобы обеспечить, что усилия стран будут скоординированными, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры. Юридическая и техническая работа над взаимосовместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами, на основе предложения Еврокомиссии, должна рассматриваться как неотложный вопрос», — отмечено в коммюнике по итогам саммита.

Руслан Бортник: Россия и Запад будут повышать ставки, пока не наступит угроза реальной войны © Facebook, Ruslan Bortnik Тьерри Бретон продемонстрировал образец такого документа. По словам еврокомиссара, сертификат будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, информацию о том, болел ли человек коронавирусом, и о наличии антител. Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года. Как ожидается, наличие этого «ковид-паспорта» будет обязательным для авиаперелётов, посещения массовых мероприятий и даже ресторанов.

Фактически в Брюсселе уже готовятся к продаже таких сертификатов гражданам третьих стран.

«Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли», — сказал 29 марта спикер ЕК на брифинге в Брюсселе.

После этого, по его словам, страны — члены ЕС должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зелёный сертификат. Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС, таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.

Очевидно, что признание соответствующих российских документов в ЕС будет непростым. Так, Литва уже выступила категорически против включения не санкционированных регулятором ЕС в области лекарственных средств вакцин, таких как российский «Спутник V», в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас, сообщил 29 марта портал Politico. Регистрация «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) ожидается не раньше июня, другие российские вакцины от COVID-19 пока не поданы на рассмотрение ЕМА.