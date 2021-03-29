На Украине активисты и члены самых разнообразных общественных организаций и партий активно освоили криминальный заработок. Без них не обходится ни один митинг, акции поддержки, рейдерский захват, торговля наркотиками. Сегодня активисты могут даже дать уроки по относительно честному отъему денег криминалитету

Всего в Украине осуществляют свою деятельность около 700 общественных объединений. Из них из государственного бюджета ежегодно финансируются до 25 организаций, которые имеют всеукраинский статус. Остальные ищут пути финансирования сами. Кому-то везет, и они получают иностранные гранты и процветают. Кто-то еще выплывает на волне благотворительности. Хотя если раньше миллионы собирались «для фронта, для победы» и карманы благотворителей были забиты деньгами, то сегодня активисты срочно перестраиваются и ищут другие способы заработать.

Дело Маньки Облигации

Так, волонтер и общественный деятель Маруся Зверобой, в миру Самбул Елена, недавно прославившаяся и даже привлекавшаяся к ответственности за ролик с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского, зарабатывала на войне. Об этом рассказывают бойцы-добровольцы, которых она обдирала. «Правый сектор»* засветился в рейдерском скандале вокруг рынка «Столичный» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Маруся Зверобой, или Манька Облигация, как мы ее называли в 2014 году, появилась на совещании добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор"* в Киеве. И сразу все последующее время мы все должны были искать и сбрасывать средства на какой-то мифический полигон, где тренируют наши основные силы. Рассказы Зверобой о том, как она тренировала бойцов добробатов — так называемых "медведей", — ложь. Она "пробивала" удостоверения участников боевых действий для детей топовых политиков — Луценко, Порошенко и Турчинова. А также собирала деньги на гуманитарную помощь, которой никто не видел», — высказался о ней бывший боец ДУК ПС*.

Позже, уже при президенте Зеленском, Маруся прославилась оскорблениями в адрес главы государства, а потому снова оказалась в выигрыше: ее заметили богатые оппоненты власти. Более того, «Европейская солидарность» Петра Порошенко решила ей помочь на выборах и даже выдвинула своим кандидатом на досрочных мажоритарных выборах в Раду, которые состоялись 28 марта 2021 года по 87-му округу (Ивано-Франковщина). Но в последний момент большие политические дяди договорились, и Манька Облигация снялась с выборов в пользу другого националистического кандидата. Что, собственно, скорее всего значительно улучшило материальное состояние национально-политической бездельницы. Иначе зачем бы она незадолго до выборов снималась с них? «Правый сектор»* засветился в рейдерском скандале вокруг рынка «Столичный» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

От рейдерства до наркотиков

Война между спецслужбами, СБУ и МВД, позволила узнать и о других националистических проходимцах. Осенью пришлого года СБУ нагрянула к сотне бойцов одной из националистических организаций. Как сказано в сообщении, они «под видом спортивного объединения членов организации по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, участвовали в митингах и протестных акциях».

Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансированием этой структуры осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией. Отдельные массмедиа, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждали, что речь идет о членах партии «Национальный корпус» и движения «Азов». Причем вся операция проходила втайне от министра МВД Арсена Авакова.

В СБУ также утверждают, что участники объединения «контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы», причем в рамках начатого уголовного производства силовики даже задокументировали факт сбыта двух партий амфетамина.

С учетом того, что боевое крыло «Нацкорпуса» и «Азова» прошло фронт и вернулось оттуда с боевыми навыками и припрятанным оружием, они и в мирной жизни стали искать пути постоянного заработка. К их услугам прибегали многие бизнесмены, которым они помогали в отжиме бизнеса. И даже обычные граждане. За тысячу-две долларов на всех они могли сорваться и поехать в любой уголок страны «наводить там порядок». За мелкие заказы брали минимум 500 долларов. И это реальный заработок, который приносит намного больше денег, нежели продавать побратимам оружие, а поклонникам — кружки или футболки с эмблемами партии.

Почти все радикальные организации во всех регионах давно превратились в полумафиозные группировки, прикрывающиеся патриотическими лозунгами, они крышуют наркоторговлю. В Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове наркодилеры платят дань за «спокойствие» активистам из «патриотических» организаций, иначе те будут мешать им распространять дурь. Число рейдерских атак на Украине за пять лет возросло в 2,5 раза © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но самый жирный заработок — это «кошмарить» застройщиков: протестовать против стройки или же, наоборот, наниматься к застройщику в охрану от протестующих против застройки территории граждан.

Активист, работающий на свой карман

Шантаж и вымогательство — любимый способ заработка разношерстных активистов-одиночек. Киевский районный суд Полтавы вынес приговор председателю общественной организации «Общественный контроль Полтавщины» за вымогательство 17 тыс. долларов у директора строительной компании «Полтаватрансбуд» за непрепятствование строительству жилого дома.

Как рассказал работник «Полтавтрансбуда», активист неоднократно появлялся на стройплощадке и указывал на незаконность строительства, вызывал полицию, создавал конфликтные ситуации. В интернете были размещены видеоролики о незаконной застройке. При личной встрече с застройщиком активист сообщил, что по его обращению их будут проверять и остановят стройку, но можно с ним договориться и это прекратить. Но стоит это будет 17 тыс. долларов. Глава фирмы согласился, но после передачи денег активиста задержала полиция.

В суде обвиняемый в вымогательстве свою вину не признал. Утверждал, что обнаружил грубые нарушения законодательства со стороны «Полтавтрансбуда» во время строительства: согласно паспорту объекта, должен строиться индивидуальный дом, а строился многоквартирный. Он обратился в правоохранительные органы и в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

С представителем компании разговор о средствах велся, но не как о вознаграждении за невмешательство в деятельность предприятия, а как о средствах для строительства детской площадки и гаражей, которые потом можно было продать и вернуть предприятию вложенные средства. Действительно, активист получил деньги, но настаивает на том, что брал их для реализации вышеупомянутых проектов, а не как вознаграждение за невмешательство в деятельность компании. Руководство нацпарка в Одесской области отбило рейдерский захват при помощи неонацистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бывшая жена активиста рассказала, что они познакомились в Киеве в 2014 году на Майдане. И, решив на добровольной основе помогать людям, зарегистрировали ОО «Общественный контроль Полтавщины». Через некоторое время женщина отошла от дел и развелась с новоиспеченным мужем. Позже узнала, что ее уже бывший муж под видом деятельности ОО «Общественный контроль Полтавщины» получал от людей деньги на благотворительность, но ничего не делал, а сам на эти деньги жил. Оказалось, что председатель ОО «Общественный контроль Полтавщины» уже был осужден на 3 месяца ареста за нанесение легких телесных повреждений. В феврале 2019 года он пришел в офис своей бывшей тещи, местного нотариуса, и фотографировал его, фиксируя отсутствие нотариуса в рабочее время. Там он встретил своего бывшего тестя и, поконфликтовав, ударил его кулаком в голову, отчего тот упал. На время вынесения приговора потерпевший скончался (удар кулаком не считался причиной смерти).

Однако теперь, когда он вымогал 17 тыс. долларов, за вымогательство активиста приговорили к 3 годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в общественных объединениях сроком на 2 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

Но можно не сомневаться, что, приобретя привычку жить за счет общества и сердобольных украинцев, «активист» после освобождения продолжит зарабатывать на волонтерстве и благотворительности.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

