Всего в Украине осуществляют свою деятельность около 700 общественных объединений. Из них из государственного бюджета ежегодно финансируются до 25 организаций, которые имеют всеукраинский статус. Остальные ищут пути финансирования сами. Кому-то везет, и они получают иностранные гранты и процветают. Кто-то еще выплывает на волне благотворительности. Хотя если раньше миллионы собирались «для фронта, для победы» и карманы благотворителей были забиты деньгами, то сегодня активисты срочно перестраиваются и ищут другие способы заработать.
Дело Маньки Облигации
Так, волонтер и общественный деятель Маруся Зверобой, в миру Самбул Елена, недавно прославившаяся и даже привлекавшаяся к ответственности за ролик с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского, зарабатывала на войне. Об этом рассказывают бойцы-добровольцы, которых она обдирала.
«Маруся Зверобой, или Манька Облигация, как мы ее называли в 2014 году, появилась на совещании добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор"* в Киеве. И сразу все последующее время мы все должны были искать и сбрасывать средства на какой-то мифический полигон, где тренируют наши основные силы. Рассказы Зверобой о том, как она тренировала бойцов добробатов — так называемых "медведей", — ложь. Она "пробивала" удостоверения участников боевых действий для детей топовых политиков — Луценко, Порошенко и Турчинова. А также собирала деньги на гуманитарную помощь, которой никто не видел», — высказался о ней бывший боец ДУК ПС*.
Позже, уже при президенте Зеленском, Маруся прославилась оскорблениями в адрес главы государства, а потому снова оказалась в выигрыше: ее заметили богатые оппоненты власти. Более того, «Европейская солидарность» Петра Порошенко решила ей помочь на выборах и даже выдвинула своим кандидатом на досрочных мажоритарных выборах в Раду, которые состоялись 28 марта 2021 года по 87-му округу (Ивано-Франковщина). Но в последний момент большие политические дяди договорились, и Манька Облигация снялась с выборов в пользу другого националистического кандидата. Что, собственно, скорее всего значительно улучшило материальное состояние национально-политической бездельницы. Иначе зачем бы она незадолго до выборов снималась с них?
От рейдерства до наркотиков
Война между спецслужбами, СБУ и МВД, позволила узнать и о других националистических проходимцах. Осенью пришлого года СБУ нагрянула к сотне бойцов одной из националистических организаций. Как сказано в сообщении, они «под видом спортивного объединения членов организации по заказу руководства партии привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, участвовали в митингах и протестных акциях».
Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансированием этой структуры осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией. Отдельные массмедиа, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, утверждали, что речь идет о членах партии «Национальный корпус» и движения «Азов». Причем вся операция проходила втайне от министра МВД Арсена Авакова.
В СБУ также утверждают, что участники объединения «контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы», причем в рамках начатого уголовного производства силовики даже задокументировали факт сбыта двух партий амфетамина.
С учетом того, что боевое крыло «Нацкорпуса» и «Азова» прошло фронт и вернулось оттуда с боевыми навыками и припрятанным оружием, они и в мирной жизни стали искать пути постоянного заработка. К их услугам прибегали многие бизнесмены, которым они помогали в отжиме бизнеса. И даже обычные граждане. За тысячу-две долларов на всех они могли сорваться и поехать в любой уголок страны «наводить там порядок». За мелкие заказы брали минимум 500 долларов. И это реальный заработок, который приносит намного больше денег, нежели продавать побратимам оружие, а поклонникам — кружки или футболки с эмблемами партии.
Почти все радикальные организации во всех регионах давно превратились в полумафиозные группировки, прикрывающиеся патриотическими лозунгами, они крышуют наркоторговлю. В Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове наркодилеры платят дань за «спокойствие» активистам из «патриотических» организаций, иначе те будут мешать им распространять дурь.
Но самый жирный заработок — это «кошмарить» застройщиков: протестовать против стройки или же, наоборот, наниматься к застройщику в охрану от протестующих против застройки территории граждан.
Активист, работающий на свой карман
Шантаж и вымогательство — любимый способ заработка разношерстных активистов-одиночек. Киевский районный суд Полтавы вынес приговор председателю общественной организации «Общественный контроль Полтавщины» за вымогательство 17 тыс. долларов у директора строительной компании «Полтаватрансбуд» за непрепятствование строительству жилого дома.
Как рассказал работник «Полтавтрансбуда», активист неоднократно появлялся на стройплощадке и указывал на незаконность строительства, вызывал полицию, создавал конфликтные ситуации. В интернете были размещены видеоролики о незаконной застройке. При личной встрече с застройщиком активист сообщил, что по его обращению их будут проверять и остановят стройку, но можно с ним договориться и это прекратить. Но стоит это будет 17 тыс. долларов. Глава фирмы согласился, но после передачи денег активиста задержала полиция.
В суде обвиняемый в вымогательстве свою вину не признал. Утверждал, что обнаружил грубые нарушения законодательства со стороны «Полтавтрансбуда» во время строительства: согласно паспорту объекта, должен строиться индивидуальный дом, а строился многоквартирный. Он обратился в правоохранительные органы и в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.
С представителем компании разговор о средствах велся, но не как о вознаграждении за невмешательство в деятельность предприятия, а как о средствах для строительства детской площадки и гаражей, которые потом можно было продать и вернуть предприятию вложенные средства. Действительно, активист получил деньги, но настаивает на том, что брал их для реализации вышеупомянутых проектов, а не как вознаграждение за невмешательство в деятельность компании.
Бывшая жена активиста рассказала, что они познакомились в Киеве в 2014 году на Майдане. И, решив на добровольной основе помогать людям, зарегистрировали ОО «Общественный контроль Полтавщины». Через некоторое время женщина отошла от дел и развелась с новоиспеченным мужем. Позже узнала, что ее уже бывший муж под видом деятельности ОО «Общественный контроль Полтавщины» получал от людей деньги на благотворительность, но ничего не делал, а сам на эти деньги жил. Оказалось, что председатель ОО «Общественный контроль Полтавщины» уже был осужден на 3 месяца ареста за нанесение легких телесных повреждений. В феврале 2019 года он пришел в офис своей бывшей тещи, местного нотариуса, и фотографировал его, фиксируя отсутствие нотариуса в рабочее время. Там он встретил своего бывшего тестя и, поконфликтовав, ударил его кулаком в голову, отчего тот упал. На время вынесения приговора потерпевший скончался (удар кулаком не считался причиной смерти).
Однако теперь, когда он вымогал 17 тыс. долларов, за вымогательство активиста приговорили к 3 годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в общественных объединениях сроком на 2 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.
Но можно не сомневаться, что, приобретя привычку жить за счет общества и сердобольных украинцев, «активист» после освобождения продолжит зарабатывать на волонтерстве и благотворительности.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.