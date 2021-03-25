Существование Украины в прежних границах под большим вопросом, реален сценарий раскола на территориальные экономические комплексы. И это в случае, если не будут реализованы более катастрофические сценарии

Избежать этого можно только при условии полной смены элит, считают эксперты.

«Витрины не получилось»

Нынешняя украинская элита находится в растерянности и не знает, что делать, поскольку она уже сегодня не нужна Америке, считает венгерский политолог Ласло Кемени. Зачем местный управляющий класс, если в стране вполне свободно распоряжаются американские службы?

При этом Украина сама по себе не представляет ценности для Америки и для Запада в целом, отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, «Украина была интересна, когда была иллюзия, что Запад строит витрину, которая будет работать на Белоруссию, Россию и другие постсоветские государства как результат западного вмешательства в украинские дела».

«Но никакой витрины не получилось, Украина — недееспособное государство. То, что Украина идет к кризису и ликвидации, было понятно еще в апреле 2014 года, когда она вступила на путь конфронтации и войны с собственным народом», — указал Зубец в интервью изданию Украина.ру.

Он также отметил, что на Украине интересы США и Европы прямо противоположны: если угроза войны — американская стратегия, то «для Евросоюза Украина — это головная боль, которая может привести к дестабилизации Европы». Зубец сказал, в обмен на что Зеленский стал марионеткой США © president.gov.ua

По мнению эксперта, нынешняя система власти на Украине не в состоянии спасти внутреннюю экономическую ситуацию, — «на Западе это тоже видят, поэтому они хотят избавиться от Украины с выгодой для себя».

Но каким образом избавиться? Зубец отметил, что есть несколько сценариев.

«Первый — это военный, к сожалению, он становится более актуальным в последнее время. А второй — это раздел сфер влияния между Россией и Европой, чтобы стабилизировать эту проблему и закрыть ее», — сказал экономист, добавив, что «военное решение для Украины будет полной катастрофой».

«Нужна огромная встряска»

Хорошо знающий Украину польский журналист Мачей Вишнёвский рассказал в интервью изданию Украина.ру, что после посещения страны в 2011 году написал большую статью, в которой сделал определённые выводы.

«Уже тогда мне было очевидно, что Украина ментально так и не построила своей независимости, не смогла вырастить политические элиты, которые занялись бы созданием национальной и государственной идентичности, обеспечением для своего государства гарантий благосостояния и добрососедских отношений со всеми соседними странами», — сказал журналист.

По его словам, «реальные украинские элиты, наоборот, продемонстрировали, что не заслуживают независимости».

«Мне уже в 2011 году было очевидно, что Украина проиграла свой суверенитет. Произошедшее после 2014-го является лишь следствием того пути, который Украина прошла, начиная с 1991 года», — отметил Вишнёвский.

При этом он подчеркнул, что украинский народ имеет огромный потенциал. Но главная проблема Украины, по словам польского журналиста, «состоит в том, что её элиты оказались, образно говоря, не настоящими». Мачей Вишнёвский: Украине необходима абсолютная, безусловная и безжалостная смена элит © Facebook, Maciej Wiśniowski

«Требуется огромная встряска — не хотел бы сейчас углубляться в то, какой могла бы быть форма этой встряски, — чтобы на Украине произошла реальная смена элит», — сказал собеседник издания.

Вишнёвский подчеркнул, что Украина не может изменить своего географического местоположения в Европе, потому должна жить в мире со всеми своими соседями.

«Если она это сделает и будет становиться богаче, развивая свой интеллектуальный и экономический потенциал, то всё получится, — продолжил он. — Но, чтобы всё это осуществить, на Украине необходима не просто абсолютная, но ещё и безусловная и безжалостная смена элит. К власти должны прийти люди, для которых интересы общества и государства будут действительно выше личных. К сожалению, пока что для Украины это нереально».

Страна к распаду готова

А что реально? Сегодня Украина движется к возможному расколу на территориальные экономические комплексы во главе с мэрами крупных городов и с региональными элитами, которые в этих городах сосредоточены. Об этом ранее рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, в стране сложилось несколько крупных центров (Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Киев) таких потенциальных территориальных объединений. Причем эти объединения не могут охватывать всю территорию Украины, потому что многие убыточные сельскохозяйственные регионы им просто не нужны, пояснил эксперт.

По мнению Ищенко, альтернатива этому сценарию в виде жесткой нацистской диктатуры уже практически отсутствует — «потому что за это время нацисты не смогли создать централизованное движение». Как «богатеют» олигархи Украины © РИА Новости,

«Наоборот, они в значительной степени приписаны к этим региональным структурам. То есть каждый нанял свою армию из этих самых нацистов, — рассказал политолог. — Даже если они состоят в централизованных организациях, то значительная часть из них на местах предпочитает подчиняться местным властям, а не партийным лидерам из центра».

Альтернатива в виде полицейской диктатуры тоже под вопросом: полиция в силу ряда экономических причин уже начала «расползаться по региональным квартирам».

В общем, по словам Ищенко, украинцы в 1991 году хотели получить улучшенную версию СССР, а фактически получили удельные феодальные княжества.