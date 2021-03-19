Высказывание президента США Джо Байдена относительно президента России Владимира Путина, конечно, не будет способствовать разрешению накопившихся в отношениях двух стран проблем. Проблемы будут множиться, а серьёзно пострадать из-за этого может Украина

Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал венгерский политолог Ласло Кемени.

- Ласло, что скажете об очередном обострении в отношениях между США и Россией, произошедшем в связи с высказываниями американского президента Байдена? На ваш взгляд, могут ли эти отношения улучшиться в обозримом будущем, если Россия не пойдёт на политические и экономические уступки? Или эта конфронтация надолго?

— Что случилось (с этим высказыванием Байдена. — Ред.)? Как будто бы страшный гром прогремел, хотя, как говорят, с чистого неба гром не гремит. Хотя лучше сказать пословицей, есть такая: гром гремит не из тучи, а из навозной кучи. В Америке — в политической жизни — этих навозных куч действительно навалом. И они хотят их свалить на кого-то, особенно на Россию.

То есть речь идёт не о России, не о Путине, а о том, что творится в Америке. Если посмотреть с такой точки зрения, то легко ответить на вопрос, улучшатся ли отношения между РФ и США. Ответ очевиден: к сожалению, нет.

Пойдёт ли Россия на уступки Америке в таких вопросах, как Крым, или в таком вопросе, как «Северный поток-2»? Тут ответ тоже отрицательный. Никаких уступок не будет. Если посмотреть, как вёл себя на протяжении последних 20 лет президент РФ Владимир Путин, то увидим, что такого понятия, как «уступки», для него не бывает. Он же не Горбачев, это мы видим. Байден вывел отношения с РФ на самый низкий уровень со времен холодной войны — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

И его (Путина. — Ред.) ответ Байдену можно прочесть однозначно: вы (США. — Ред.) должны считаться с интересами России. Нравится это вам или не нравится, а должны считаться. Переговоры, отношения, всё, что касается сосуществования держав в мире, могут быть только на равных, на таком основании, что мы считаемся с вами, а вы считайтесь с нами.

Поэтому, я так полагаю, проблем в отношениях между США и Россией будет ещё много. Но основу для их разрешения сегодня обосновал президент России Путин.

Но что здесь ещё интересно. Думаю, что Байден готовится к своему выступлению по случаю ста дней (на посту президента США. — Ред.). В Америке это очень важное событие, президент должен рассказать, что в первые сто дней сделано. Но… Нечего сказать Байдену.

Образно говоря, навозная куча остаётся на месте — ни внутренние проблемы не решаются, ни внешние. И он сам (Байден. — Ред.) просто несостоятелен как президент. Это его выступление ещё раз показывает, что он нелегитимный президент. Это человек, который стал президентом только потому, что старая гвардия выдвинула его на это место. С журналистами он уже не встречается, нет у него и других контактов, которые показывали бы, что да, это действующий президент. Нужно ожидать, что в скором времени вместо него там появится Камала Харрис… Или кто-нибудь другой.

- Значит, улучшения в отношениях США и России пока ожидать не приходится, напротив, они могут ухудшиться. Но до какой стадии?

— Всё, что было сказано, означает, что идёт идеологическая, даже психологическая война. США перешли к этой форме войны, потому что понимают: в настоящей войне они либо проигрывают, либо вообще ничего не останется в мире, потому что здесь уступок нет. Поэтому противостояние они хотят перенести на психологическую основу.

Если посмотрим на этот процесс внимательно, то увидим, что они бьют Россию по всем направлениям — и не только саму страну, а в первую очередь россиян. Психологически стараются ударить. Что это такое, что российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, со своим гимном? Просто делают так, чтобы даже само название — Россия — не существовало, когда они выступают. Это психологическая игра. Путин предложил Байдену подискутировать в прямом эфире © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Если посмотреть на то, что натворили через Навального, — это опять же удар по первому лицу в России. Хотят показать народу России, что во главе государства будто бы находится не тот человек. И сейчас вот это выступление Байдена показывает, что перешли уже в прямую атаку.

- Есть у них шанс на успех?

— Я думаю, у них ничего из этого не выйдет. И это очень интересное явление, что Путин сразу выступил и очень спокойно и выдержанно сказал о том, что нужно (России и США) работать и действовать совместно, потому что мир требует такого спокойствия.

- Но пока идёт обострение. Как думаете, могут ли США в процессе этого обострения использовать Украину для давления на Россию, использовать как инструмент?

— Если рассматривать в этом контексте Украину, то здесь я тоже вижу очень интересное явление. В первую очередь вижу, что сразу же выскочил экс-президент Петр Порошенко. И что он сказал? Что те слова, которые произнес Байден (о Путине как «убийце». — Ред.), это его слова. Он же (Порошенко. — Ред.) в 2014 году уже высказался таким образом.

Но давайте вспомним, при каких обстоятельствах он так высказался. Тогда появился на горизонте некий Аркадий Бабченко, инсценировали его убийство. Он лежал на полу, весь в крови… И сказали (украинские власти. — Ред.), что это, видимо, рука Кремля. А Порошенко тогда сказал, что Путин — убийца. «На вес золота»: Порошенко поблагодарил Байдена за его выпад в адрес Путина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но оказалось, что нет. На следующий день Бабченко объявился живым и здоровым, сказал: не радуйтесь, я ещё жив. На самом деле убийства не было, была инсценировка (СБУ-Ред.). А сейчас Порошенко выскочил и, собственно, помог, помог в кавычках, Байдену напоминанием о том, что он это про Путина в 2014-м уже сказал.



Можно в связи с этим посоветовать Байдену: пусть лучше тебя будет защищать Порошенко. Так люди быстрее поймут, что и как.

- Но Украиной сейчас правит другой президент…

— Что до самой Украины, то, думаю, это высказывание Байдена ситуацию в стране не улучшает и не ухудшает, там свои проблемы, и эти проблемы нужно безотлагательно решать. Тем более что столько времени уже прошло с того момента, как народ выгнал Порошенко и выбрал Владимира Зеленского. Я сам присутствовал на этих выборах и могу сказать, что действительно, это была радость народа.

А то, что случилось со страной с тех пор, — это не рука Москвы, а рука Америки. То, что Зеленского заставили свернуть с того пути, который народ выбрал, это показывает, что да, это сильная рука. Но то, что они натворили на Украине, ни к чему хорошему не ведёт. Прилепин: Мы навязали Донбасс России в качестве ее части © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- В связи с обострением в отношениях между США и Россией может ли конфликт на востоке Украины приобрести более серьёзные формы, чем сейчас, возможно ли вооруженное столкновение Украины с Россией?

— Трудно сказать. Это зависит от украинской элиты. В настоящее время украинская элита не знает, что делать. Не знает, потому что уже сейчас она не нужна Америке. Там (на Украине. — Ред.) действуют непосредственно американские власти. Причём даже не президентская власть действует, а действуют разные службы, которые считают, что на Украине можно творить такое, что будет очень больно для России.

Поэтому, думаю, что очень аккуратно надо будет России отвечать на вопросы, возникающие относительно Украины. Очень аккуратно, но вместе с тем очень решительно. Потому что уже очень много времени длится там кровопролитие. И это страшно.