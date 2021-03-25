Жители европейского континента устали от карантина, длящегося уже целый год, и хотят вернуться к полноценной жизни, и своё право они отстаивают на протестных акциях. Они проходят в Нидерландах, Германии, Польше, Финляндии, Швеции, не осталась в стороне и Украина

Около Офиса президента Украины прошла акция под названием «Нет смертельной вакцинации». Собравшиеся требовали от главы государства Владимира Зеленского наложить вето на закон №5247, принятый Верховной Радой 19 марта, который освобождает производителей и поставщиков вакцин, владельцев регистрационного удостоверения, включая медицинских работников, от ответственности в случае возникновения побочных эффектов. Как объяснили депутаты, это необходимо для получения препаратов от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Кроме того, протестующие настаивали на отмене тотального масочного режима в регионах «красной зоны».

Вакцина не лечит, а калечит

Ровно месяц назад, 24 февраля, на Украине началась прививочная кампания от COVID-19, однако продвигается она крайне низкими темпами, к тому же CoviShield — единственной доступной в стране вакцине — доверяют, согласно опросам, всего 3% населения. Не помог даже укол Зеленского на камеру прям на передовой в Донбассе. ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк

Впрочем, такое негативное отношение более чем обосновано. Большой резонанс в украинском обществе вызвала произошедшая накануне история — в посёлке городского типа Одесской области умерла военнослужащая ВСУ Инна Нарожная, которой двумя днями ранее сделали прививку от коронавируса. Как сообщила областная администрация, 23 марта женщина потеряла сознание на улице и скончалась до прибытия «скорой помощи», вызванной прохожими, медики констатировали смерть. По предварительной информации, причиной стал оторвавшийся тромб. Вскоре произошедшее прокомментировало Министерство здравоохранения Украины: Нарожная скончалась вследствие острых расстройств кровообращения — у неё имелись хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни, но аллергии, которая служит главным противопоказанием к прививке, не было. Ведомство не увидело связи между этим смертельным случаем и прививкой CoviShield, напомнив, что сердечно-сосудистые заболевания — это причина 67% смертей на Украине, каждые 10 минут один человек умирает от инсульта.

Как бы то ни было, положительно на имидже вакцины это не сказывается. Кроме того, за месяц побочные эффекты от вакцины зафиксированы у 495 человек (0,5% от общего количества привившихся — 111 тысяч), сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. К тому же есть случаи заболевания коронавирусом после введения первой дозы вакцины, как, например, врач в Черновцах (в департаменте здравоохранения областной администрации предположили, что на момент укола она уже была носителем COVID-19, а симптомы проявились позже) или главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Возможно, темпы вакцинации ускорятся после появления альтернативного варианта — 25 марта прибудет первая партия вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Тем временем эпидемиологическая обстановка в стране стремительно ухудшается. Киев и 8 областей (Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Львовская) находятся в «красной зона», а завтра, 25 марта, в неё могут включить Николаевскую и Черкасскую, где высокие показатели госпитализации, а также загруженности коек с кислородом в больницах для пациентов с коронавирусом — в первой и выявления новых случаев — во второй. В таком случае в этой категории окажутся 11 регионов, а если их число достигнет 13, власти введут общенациональный локдаун, обещал ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По прогнозу Национальной академии наук Украины, лучше в ближайшее время не станет. Исходя из того, что количество новых случаев заболевания увеличивается вдвое каждые три недели, учёные седлали вывод, что к началу апреля ежедневный прирост может достичь 20 тысяч. Самая сложная ситуация, по их мнению, ожидается в Киеве и Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Европа в протестной агонии

Протесты, так или иначе связанные с коронавирусной тематикой, захлестнули многие европейские страны: Швецию, Финляндию, Бельгию, Австрию, Германию, Польшу, Хорватию, Великобританию и другие. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

После новости об отмене послабления карантинных мер в немецком городе Кассель на протестный марш вместо 6000 человек вышли более 20 тысяч, они вели себя агрессивно, бросали в полицейских бутылки, в результате произошла потасовка, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, дубинки, водомёты и задержать нескольких активистов.

В Амстердаме всё проходило более мирно. Несколько сотен человек вышли на Музейную площадь с требованием смягчить ограничительные меры, они скандировали «Любовь, свобода, нет диктатуре!», держали плакаты с надписью «Сертификат о вакцинации = апартеид». Полиция попыталась разогнать несанкционированную акцию при помощи водомётов, но люди предусмотрительно взяли с собой зонты и дождевики. В Нидерландах из 17 млн жителей COVID-19 заболели 1,2 млн.

В маленьком швейцарском городке Листаль на протестную акцию против частичного локдауна, который действует с середины января, вышла почти половина населения.

В Варшаве несколько сотен человек принесли на «Марш свободы» плакаты с лозунгами «Моя Польша — моя свобода», «Не убивайте нас и наш бизнес», «Стоп фальшивой пандемии», они говорили, что лишились доходов из-за остановки работы туристической, гастрономической, гостиничной и других отраслей. Полиция предупреждала протестующих о том, что в период эпидемии запрещены собрания более пяти человек, а также пытались установить личности нарушителей действующих ограничений для последующего привлечения их к ответственности. Меркель допустила, что Германия закупит «Спутник V» © AP, Martin Meissner

В Хельсинки около 400 человек, требующих отмены карантинных мер, с импровизированной сцены, оборудованной колонками и микрофоном, критиковали власти и призывали следовать указаниям медиков. Они принесли плакаты с лозунгами «Жить или бояться?», «Снять ограничения, открыть бары», «Не бойся меня, обнимемся», «Мы за права человека», «Требуем работы». Полицейские находились рядом, но не вмешивались в ситуацию.

Вот так Украина встроилась в общеевропейскую антиковидную протестную струю, и проблема у всех этих стран одна — рост заболеваемости и отсутствие необходимого объёма вакцины для скорейшей выработки коллективного иммунитета, без достижения которого говорить об отмене ограничений и конце масочного режима не приходится.