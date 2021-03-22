Маляр с цепью. О тех, кто атаковал Офис президента Украины

События, произошедшие вечером в субботу, 20 марта, у Офиса президента Украины резко повысили градус уличных акций в Украине. Такого точно не было с 2014–2015 годов. Кто же эти люди, организовавшие эту акцию и участвовавшие в ней?

Хотя термин «погром» в отношении произошедшего выглядит все же избыточным. В сухом остатке — мусор, намалеванные граффити, несколько разбитых стекол и поджог фаером косяка одной из дверей. Эту дверь на следующий день пришлось заменить (фоторепортаж о работе коммунальщиков и ремонтников опубликовало в воскресенье интернет-издание «Буквы»). Как-то слабовато для погрома.

Что самое интересное, организаторы субботней акции не скрываются, наоборот, словно кричат всем: да вот же мы, не сомневайтесь!

Как «Родичи» с района встали «за Серегу»

Обращение с призывом прийти на акцию опубликовало 19 марта движение «Гонор», представляющее собой небольшую группировку молодых правых фанатов ФК «Динамо» (Киев). Соответствующее видеообращение было размещено вечером в пятницу на YouTube-канале «Гонора», собрав около 3,8 тыс. просмотров, а ссылка на него — в Telegram-канале «Гонора», где пост просмотрели около 3,9 тыс. подписчиков. На этот раз другие ресурсы призыв не поддерживали, так что он остался локальным.

Зачитал обращение лидер движения (по крайней мере, он так представлен на видео, в реальности у «Гонора» руководство скорее коллегиального типа) Сергей Филимонов, широко известный среди фанатов как Филя, а в соцсетях зарегистрированный как Сын Перуна. Сравнительно молодой человек — 1994 года рождения.

Филимонов известен тем, что, наряду с прочими ультрасами «Динамо», участвовал в боях 1 декабря 2013 года. Об этом он и его друг Игорь Поташенков, известный под кличкой Маляр, подробно рассказали в интервью, опубликованном 19 декабря 2019 года интернет-изданием The Бабель (сейчас уже просто «Бабель»).

«Я был на Майдане, еще когда он начался на Европейской площади, — говорит Филимонов. — Мы выступали против законов, которые собирались принять… Андрей Портнов (заместитель главы Администрации президента. — Авт.) предложил ряд законопроектов, часть из которых были антифанатскими. Например, проход на стадионы по паспортам. Нам было важно не допустить, чтобы эти законы были приняты. Но объединяющим стало именно 1 декабря… Мы захватили Дом профсоюзов параллельно с дракой на Банковой. Мы закрепились там, сделали штаб и пошли сносить памятник Ленину. Там мы впервые хорошо подрались с "беркутами", они от нас убегали».

В свою очередь, Маляр принял в тот же день участие в боях у Администрации президента, а его фотография с цепью в руках стала одним из символов тех событий: «С Майдана часть людей пошла на Банковую, и нам сказали, что там движ, там трактор, будут прорываться к Администрации президента. Мы пошли с фанатами "Днепра" и "Динамо" — человек 15… После нескольких стычек с милицией я увидел огромную цепь у них под ногами. И когда мы в очередной раз пытались пробить кордон, я поднял ее и подумал, что это будет отличное оружие… Я взял цепь и начал ею размахивать, это было тяжело, она весила килограммов двадцать. Я завязал по краям узлы, она укоротилась раза в четыре — стало удобнее».

Как следует из того же интервью, 20 мая 2014 года Филимонов, Маляр и Назарий Кравченко вместе отправились добровольцами на фронт, как и многие ультрас киевского «Динамо», вступив там в ряды батальона (затем полка) «Азов». В аккаунтах в соцсетях летом — осенью 2014-го они активно публиковали свои фотографии с автоматами в руках и символикой части. Демобилизовавшись, Филимонов возглавил созданное в августе 2015 года Киевское городское отделение Гражданского корпуса (ГК) «Азов», который на тот момент и состоял в столице большей частью из его соратников по фанатскому объединению «Родичи». Еще один член «Родичей», упомянутый Назарий Кравченко, стал первым заместителем главы сначала ГК «Азов», а затем созданной в 2016 году на его основе политической партии «Национальный корпус» и был активистом этих организаций.

Тогда же, в 2015-м, появляется первая информация о «Гоноре», существующем как одна самостоятельная, но сателлитная «азовскому» движению небольшая ультраправая молодежная организация. У этой организации есть своя символика, которую Филимонов носил и в бытность главой киевского «Нацкорпуса», — три кисти, сжимающие поднятые вверх кинжалы, оформленные в виде трезубца (символика, типичная для националистов).

В начале 2019 года «Гонор» порвал с «азовцами», Филимонов и Кравченко ушли со своих постов в «Нацкорпусе». Причины публично не назывались, да и о самом конфликте все узнали лишь post factum, когда главой киевского «Нацкорпуса» 10 июня 2019 года был назначен новый человек — Сергей Тамарин. Сам Филимонов в интервью The Бабелю в декабре 2019 года говорил, что «уже год, как мы вышли из "Нацкорпуса"». При этом, как мы отмечали 20 декабря 2019 года в «Украине.ру», 17 мая 2019 года Филимонов последний раз подчеркивал в соцсетях свою принадлежность к «азовцам», так что разрыв произошел скорее всего где-то в конце мая — начале июня 2019 года.

Весной 2020 года «Гонор» стал силовым блоком движения в поддержку Сергея Стерненко. Это приветствовалось либерально-правозащитной общественностью, чьи начинания ранее были «беззубыми» — без крепких парней с набитыми кулаками. Так, координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова писала 11 мая 2020 года в Facebook: «В какой-то момент я поняла, что сколько бы мы ни говорили о том, что происходит в аваковских частных армиях, нам ничего не удастся сделать, пока процесс очищения не начнется изнутри. Поэтому у меня появился очень осторожный оптимизм, когда часть не последних людей из "Национального корпуса" отошли от Билецкого, создали свою цивилизованную ГО (общественную организацию. — Авт.), начали сотрудничать со здоровыми силами гражданского общества. Фактически Назарий Кравченко, Сергей Филимонов, Игорь Маляр и весь "Гонор" стали "службой безопасности" во время мирных акций, в которых участвовали все: правые, левые, правозащитники, ветераны».

Это привело к открытому конфликту с «Нацкорпусом», в котором Стерненко уже тогда справедливо рассматривали как фронтмена, вокруг которого при поддержке либералов собирается конкурирующий с «азовцами» за молодежь политический проект. Дошло до «воспитательных бесед», в ходе одной из которых Филимонова, Кравченко и Поташенкова зверски избили. Бил «отступников» авторитетный фанат «Динамо» Роман Боровик по кличке Рома Сатана.

С другой стороны, следствием перехода «Гонора» в стан либералов, не одобряемого их вчерашними соратниками по «Азову», стало удаление расследования 2015 года в издании «Буквы», посвященного участию нескольких близких соратников Филимонова и Кравченко в избиении темнокожих болельщиков на трибунах киевского стадиона «Динамо». Сейчас репутация «гоноровцев», скорее всего, усиленно «отмывается», как и Стерненко.

Тут нужно выделить принципиальный момент. Источники автора в правом движении Украины описывали в мае 2020 года «гоноровцев» так: «Они не очень боны (нацисты. — Авт.). Киевские пацаны со своими материальными приоритетами». Кстати, и речь этих персонажей («пацаны», «Серега»), и их одежда (типа спортивок), и выбираемые ими ракурсы на фотографиях тоже говорят о многом.

Конечно, свастики они себе по молодости рисовали на груди (как Филимонов) или даже набивали на голове (как Поташенков), чернокожих и левых на улицах избивали, но правая — да как и любая другая — идеология в их головы глубоко не проникала. Как, в целом, и у большинства футбольных фанатов, которые в большей степени «адреналинщики», то есть любители драк и «экшена», а не «политические солдаты».

Живший в Одессе Стерненко до Евромайдана был далек от националистов (хотя демонстрировал публично неприязнь к выходцам с Кавказа) и производил по содержанию соцсетей аналогичное впечатление — типично пацанская любовь к легким наркотикам (ультрасы, в отличие от идейных националистов, эту тему тоже давно котируют), алкоголю, оружию — в общем, весь показательный арсенал «мачо» и «бэдбоя» со спального района.

Все это воспринимается как своего рода «хулиганство по юности», а потом — взрослая жизнь, работа, семья. Примеров перехода правых футбольных фанатов в умеренно либеральный, национал-либеральный лагерь немало, самый известный — Роман Синицын.

Тем не менее связи с фанатским движением они не порывают. «Гонор» на все последние акции в поддержку Стерненко стабильно рекрутировал несколько десятков молодых (18—20 лет) футбольных фанатов. Не обошлось без них и на этот раз, причем мобилизация была даже более массовой, чем прежде. На опубликованной в Telegram-канале «Гонора» видеозаписи с начала субботней акции мы видим колонну из примерно полусотни крепких спортивных ребят в типичной фанатской одежде.

Змей из «Мясников Сергея Табалы»

Среди задержанных после субботних событий у Офиса президента Украины — Владислав Гранецкий-Стафийчук, более известный как Влад Сорд или под фронтовым позывным Змей. На странице в Facebook созданного им издательства «Дом химер» утром 21 марта подтвердили: «Да, это Змей на видео разбивает два окна в дверях».

Уже после того, как Змея доставили в Печерское РОВД, в ночь с 20 на 21 марта рядом со зданием произошли беспорядки — националисты пришли «отбивать своего» у полиции.

Сорд — персонаж одного возраста со Стерненко и Филимоновым (1995 года рождения), тоже хорошо известный в правой среде.

При этом, как рассказывал сам Гранецкий-Стафийчук в большом интервью «Укринформу» 27 сентября 2019 года, до Майдана он не имел отношения к националистам. Родившись в глубинке Винницкой области, он успешно поступил в симферопольский филиал Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, получив щедрую президентскую стипендию: «Я не попал на последний курс, на пятый. Дело в том, что в 2013 году в Киеве произошло избиение студентов… Знаете, я всю жизнь знал, что будет революция, война, было такое ощущение. Но не знал, в каком порядке это будет. И вот избили студентов, из всех источников начинает поступать различная информация. В какой-то момент мы с другом решили, что надо поехать и узнать правду. Мы поехали на Майдан, и это так затянуло, что мы там и остались. Я там был в "Правом секторе"*».

В начале лета 2014 года он вступает в батальон «Правого сектора», участвует в ожесточенных боях за Саур-Могилу, а после разоружения в 2015-м добровольцев переходит на службу по контракту в 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. В итоге, провоевав 4,5 года, демобилизовался и создал свое книжное издательство.

Интересно, что в «Правом секторе» Змей служил в отряде, носившем неофициальное название «Мясники Сергея Табалы» по имени своего командира. Тоже достаточно колоритная личность — такой уличный пацан с «ножом на кармане» 1995 года рождения из Сумской области, на киевском Евромайдане он нашел себя, активно участвуя в боях 1 декабря 2013 года, и вскоре возглавил один из отрядов «Правого сектора».

В целом есть сильное ощущение, что Филимонов со товарищи если не пытались повторить у Офиса президента Украины события 1 декабря 2013 года (все же сил было маловато, да и арсенала тоже), то усиленно на них намекали. Да и контингент 20 марта подобрался в том числе из тех, кто участвовал в тех боях.

Вопрос: зачем все это?

У того же Филимонова есть жена и маленький ребенок, его соратники тоже в массе своей обзавелись семьями, за решетку они явно не хотят.

Единственное объяснение — попытка сейчас захватить лидерство в радикальном уличном протесте, который в дальнейшем будет нарастать. Об этом говорят и многие лидеры националистов, например вождь активной в 2018—2020 годах организации «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский, призвавший не «отдавать улицу стерненковцам».

*Организация запрещена Верховным судом РФ.