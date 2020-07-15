Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга

«Есть всем хорошо известный принцип «разделяй и властвуй». В правой среде Украины этим занимается Сергей (Боцман) Коротких. Именно он автор конфликтов среди националистов, — сообщил днем во вторник в Facebook бывший руководитель Гражданского корпуса «Азов» и «Нацкорпуса» в Киеве, а ныне один из лидеров общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов. — Боцман в 46 лет занимается перерисовкой граффити «Гонор» на «Гемор». Делал это исподтишка. Но после того, как мы активно начали делать акции, против хозяина (#АваковЧерт), он начал кукарекать, что мы леваки. И вот сегодня он… не просто перерисовал наше граффити, но и сделал видео».

Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса»
Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса»
© nationalcorps.org

На видео показано не только граффити «Гонора», перекрашенное в радужные цвета ЛГБТ-движения, но и моменты с уличных акций организации. А на все это наложена кавер-версия известной песни шведской группы Army of Lovers «Sexual Revolution», исполненная в 2002 году российской группой «Стрелки» и Борисом Моисеевым.

Повод вроде бы несерьезный. Но на самом деле тут прямой вызов — путем оскорбительных намеков на нетрадиционную сексуальную принадлежность правых ультрас из «Гонора». «Главная цель петуха Малюты (старое прозвище Коротких. — Авт.)… перевести все в войну на улице… Он хочет воевать с «Гонором» сотнями людей, которые у него на зарплате», — пишет Филимонов.

Что касается «сотен людей на зарплате» у Коротких, то стоит вспомнить странный момент — человек, который не раз подчеркивал, что не состоит в «Нацкорпусе» или «Нацдружинах», при этом постоянно выступает в СМИ как один из главных спикеров «азовского» движения. Почему? А ответ прост.

Назар Кравченко, еще недавно первый заместитель главы «Нацкорпуса», 10 мая после первого конфликта с бывшими собратьями по партии приоткрыл в Facebook некоторые тайны функционирования организации, в которые был частично посвящен: «Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. Боцман (позывной Коротких в «Азове». — Авт.) находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии «Национальный корпус». Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии».

И это только официальные цифры, проходившие через отчетность Минюста. А были и другие деньги. «Немного о суммах, которые официально не вносились на счет партии, — продолжает Кравченко. — К 2018 году ежемесячные расходы на деятельность партии (з/п ячейкам и т.п.) примерно 300-400 тыс. грн (это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности группы Боцмана). На акции, когда надо свезти ячейки со всей страны, расходы достигали 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат».

«Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера
«Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера

Булат — это позывной Михаила Иванюка, возглавлявшего службу безопасности в «Азове», а затем работавшего в Национальной полиции Киевской области (напомним, «Азов» изначально официально числился при Главном управлении МВД по этому региону) старшим уполномоченным по особо важным делам.

Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга
© will-live.com

К слову, ранее в материале, вышедшем 5 августа 2019 года на телеканале «Прямой», журналист Артем Форманюк уже утверждал по итогам своих расследований: «На сегодняшний день основные все потоки вкладываются в «Азов» со стороны как раз от этих нелегальных сделок и схем Боцмана. То есть Боцман на сегодняшний день кормит «азовское» многочисленное движение».

Откуда деньги у Коротких, перебравшегося в 2014 году на Украину гражданина Белоруссии, до этого жившего на Кубе? Вопрос хороший. Очевидно лишь одно — какие-то теневые операции, о чем Украина.ру писала ранее. Ими же он зарабатывал и до этого, чего отнюдь не скрывает. «Самыми разными путями. Вы сейчас задаете вопросы, которые очень интересуют Следственный комитет России — откуда ж мы брали деньги?… В том числе занимались и обналом, были всяческие схемы», — ответил на такой вопрос Коротких в интервью 16 января 2019 года YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Интересно, что знавшие тогда Коротких люди рассказывали об этом «брутальном альфа-самце», бравирующем своей спецназовской подготовкой, вещи, один в один напоминающие нынешние истории с перерисовыванием граффити: «Ну, искренние борцы за чистоту рядов, напрягите извилины и сделайте хоть одно предположение, что делали «Формат18» и Коротких (Малюта) для борьбы с ненавистным Дёмушкиным? Они его избили? Они взорвали его квартиру или машину? Ну что, на ваш взгляд, должны сделать эти «мужественные соратники», эти «несгибаемые истинные национал-социалисты»? Не догадаетесь. Они вычислили квартиры, где жил Дёмушкин и его родственники и регулярно мазали двери говном и били стёкла камнями!» Это еще один (один в один!) конфликт, раздутый Коротких между националистами, только еще ранее, в Москве.

Но вернемся к конфликту с «Гонором». Строго говоря, в данном случае это не личный конфликт Коротких, это конфликт, порожденный раздражением Билецкого по поводу того, что его недавние соратники присоединились к перспективному политическому проекту, активно создаваемому в последние месяцы вокруг Сергея Стерненко. И «Гонор» в нем играет важную роль.

 

Координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова писала 11 мая в Facebook: «В какой-то момент я поняла, что сколько бы мы ни говорили о том, что происходит в аваковских частных армиях, нам ничего не удастся сделать, пока процесс очищения не начнется изнутри. Поэтому у меня появился очень осторожный оптимизм, когда часть не последних людей из «Национального корпуса» отошли от Билецкого, создали свою цивилизованную ГО (общественную организацию. — Авт.), начали сотрудничать со здоровыми силами гражданского общества. Фактически Назарий Кравченко, Сергей Филимонов, Игорь Маляр и весь «Гонор» стали «службой безопасности» во время мирных акций, в которых участвовали все: правые, левые, правозащитники, ветераны».

Саморазоблачение зондеркоманды. Как Нацкорпус проиграл, думая, что победил
Саморазоблачение зондеркоманды. Как Нацкорпус проиграл, думая, что победил
© REUTERS, Gleb Garanich

Действительно, в любой кампании необходимы люди, обеспечивающие безопасность — или, наоборот, физическую атаку на оппонентов — на акциях. И футбольные хулиганы с их опытом массовых драк для этого идеально подходят.

Соответственно, «Нацкорпус» занимается дискредитацией в медиасреде не только Стерненко (чему посвятил недавно в интервью Стасу Домбровскому целый спич тот же Коротких), но и «Гонора». И методы тут самые банальные.

Вести войну с полноценной «частной армией», которую представляет «азовское» движение, пара десятков хулиганов из «Гонора», конечно, не может. Поэтому пока что пытается перевести дело в привычный по спортзалу формат.

Для начала Филимонов вызвал на бой лично Коротких: «Сережа, не укрывайся за ребят, будь мужиком. Если у тебя есть яйца, давай просто организуем бой в клетке. Я просто дам тебе п…ды на глазах украинцев. И мы поставим точку».

Вечером во вторник в Telegram-канале «Гонора» появилось видеообращение еще одного видного члена этой организации, и бывшего бойца «Азова» Игоря Поташенкова, более известного под кличкой Игорь Маляр: «Есть такой жирножопый п…р Вадик Ухо, который по приказу своего командира-петуха взял ответственность за испорченное граффити… Если у тебя осталось хоть чуть-чуть яиц, выйди со мной один на один, и я развалю тебе е… (лицо. — Авт.)!»

Впрочем, насколько известно, ни «альфа-самец» Коротких, ни его миньоны из правой среды так пока и не ответили на вызов футбольных хулиганов из «Гонора».

 