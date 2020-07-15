Поубавили «Гонору». Почему бывшие соратники по «Азову» готовы «валить» друг друга

В Киеве получил новое развитие конфликт между бывшими соратниками по «Азову» и «Национальному корпусу». От уничтожения визуальной агитации и взаимных оскорблений стороны перешли к вызовам друг друга на бой (пока что один на один), что в будущем может перерасти и в настоящую уличную войну

«Есть всем хорошо известный принцип «разделяй и властвуй». В правой среде Украины этим занимается Сергей (Боцман) Коротких. Именно он автор конфликтов среди националистов, — сообщил днем во вторник в Facebook бывший руководитель Гражданского корпуса «Азов» и «Нацкорпуса» в Киеве, а ныне один из лидеров общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов. — Боцман в 46 лет занимается перерисовкой граффити «Гонор» на «Гемор». Делал это исподтишка. Но после того, как мы активно начали делать акции, против хозяина (#АваковЧерт), он начал кукарекать, что мы леваки. И вот сегодня он… не просто перерисовал наше граффити, но и сделал видео». Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса» © nationalcorps.org

На видео показано не только граффити «Гонора», перекрашенное в радужные цвета ЛГБТ-движения, но и моменты с уличных акций организации. А на все это наложена кавер-версия известной песни шведской группы Army of Lovers «Sexual Revolution», исполненная в 2002 году российской группой «Стрелки» и Борисом Моисеевым.

Повод вроде бы несерьезный. Но на самом деле тут прямой вызов — путем оскорбительных намеков на нетрадиционную сексуальную принадлежность правых ультрас из «Гонора». «Главная цель петуха Малюты (старое прозвище Коротких. — Авт.)… перевести все в войну на улице… Он хочет воевать с «Гонором» сотнями людей, которые у него на зарплате», — пишет Филимонов.

Что касается «сотен людей на зарплате» у Коротких, то стоит вспомнить странный момент — человек, который не раз подчеркивал, что не состоит в «Нацкорпусе» или «Нацдружинах», при этом постоянно выступает в СМИ как один из главных спикеров «азовского» движения. Почему? А ответ прост.

Назар Кравченко, еще недавно первый заместитель главы «Нацкорпуса», 10 мая после первого конфликта с бывшими собратьями по партии приоткрыл в Facebook некоторые тайны функционирования организации, в которые был частично посвящен: «Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. Боцман (позывной Коротких в «Азове». — Авт.) находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии «Национальный корпус». Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии».

И это только официальные цифры, проходившие через отчетность Минюста. А были и другие деньги. «Немного о суммах, которые официально не вносились на счет партии, — продолжает Кравченко. — К 2018 году ежемесячные расходы на деятельность партии (з/п ячейкам и т.п.) примерно 300-400 тыс. грн (это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности группы Боцмана). На акции, когда надо свезти ячейки со всей страны, расходы достигали 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат». «Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера

Булат — это позывной Михаила Иванюка, возглавлявшего службу безопасности в «Азове», а затем работавшего в Национальной полиции Киевской области (напомним, «Азов» изначально официально числился при Главном управлении МВД по этому региону) старшим уполномоченным по особо важным делам.

К слову, ранее в материале, вышедшем 5 августа 2019 года на телеканале «Прямой», журналист Артем Форманюк уже утверждал по итогам своих расследований: «На сегодняшний день основные все потоки вкладываются в «Азов» со стороны как раз от этих нелегальных сделок и схем Боцмана. То есть Боцман на сегодняшний день кормит «азовское» многочисленное движение».

Откуда деньги у Коротких, перебравшегося в 2014 году на Украину гражданина Белоруссии, до этого жившего на Кубе? Вопрос хороший. Очевидно лишь одно — какие-то теневые операции, о чем Украина.ру писала ранее. Ими же он зарабатывал и до этого, чего отнюдь не скрывает. «Самыми разными путями. Вы сейчас задаете вопросы, которые очень интересуют Следственный комитет России — откуда ж мы брали деньги?… В том числе занимались и обналом, были всяческие схемы», — ответил на такой вопрос Коротких в интервью 16 января 2019 года YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Интересно, что знавшие тогда Коротких люди рассказывали об этом «брутальном альфа-самце», бравирующем своей спецназовской подготовкой, вещи, один в один напоминающие нынешние истории с перерисовыванием граффити: «Ну, искренние борцы за чистоту рядов, напрягите извилины и сделайте хоть одно предположение, что делали «Формат18» и Коротких (Малюта) для борьбы с ненавистным Дёмушкиным? Они его избили? Они взорвали его квартиру или машину? Ну что, на ваш взгляд, должны сделать эти «мужественные соратники», эти «несгибаемые истинные национал-социалисты»? Не догадаетесь. Они вычислили квартиры, где жил Дёмушкин и его родственники и регулярно мазали двери говном и били стёкла камнями!» Это еще один (один в один!) конфликт, раздутый Коротких между националистами, только еще ранее, в Москве.

Но вернемся к конфликту с «Гонором». Строго говоря, в данном случае это не личный конфликт Коротких, это конфликт, порожденный раздражением Билецкого по поводу того, что его недавние соратники присоединились к перспективному политическому проекту, активно создаваемому в последние месяцы вокруг Сергея Стерненко. И «Гонор» в нем играет важную роль.

Координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова писала 11 мая в Facebook: «В какой-то момент я поняла, что сколько бы мы ни говорили о том, что происходит в аваковских частных армиях, нам ничего не удастся сделать, пока процесс очищения не начнется изнутри. Поэтому у меня появился очень осторожный оптимизм, когда часть не последних людей из «Национального корпуса» отошли от Билецкого, создали свою цивилизованную ГО (общественную организацию. — Авт.), начали сотрудничать со здоровыми силами гражданского общества. Фактически Назарий Кравченко, Сергей Филимонов, Игорь Маляр и весь «Гонор» стали «службой безопасности» во время мирных акций, в которых участвовали все: правые, левые, правозащитники, ветераны». Саморазоблачение зондеркоманды. Как Нацкорпус проиграл, думая, что победил © REUTERS, Gleb Garanich

Действительно, в любой кампании необходимы люди, обеспечивающие безопасность — или, наоборот, физическую атаку на оппонентов — на акциях. И футбольные хулиганы с их опытом массовых драк для этого идеально подходят.

Соответственно, «Нацкорпус» занимается дискредитацией в медиасреде не только Стерненко (чему посвятил недавно в интервью Стасу Домбровскому целый спич тот же Коротких), но и «Гонора». И методы тут самые банальные.

Вести войну с полноценной «частной армией», которую представляет «азовское» движение, пара десятков хулиганов из «Гонора», конечно, не может. Поэтому пока что пытается перевести дело в привычный по спортзалу формат.

Для начала Филимонов вызвал на бой лично Коротких: «Сережа, не укрывайся за ребят, будь мужиком. Если у тебя есть яйца, давай просто организуем бой в клетке. Я просто дам тебе п…ды на глазах украинцев. И мы поставим точку».

Вечером во вторник в Telegram-канале «Гонора» появилось видеообращение еще одного видного члена этой организации, и бывшего бойца «Азова» Игоря Поташенкова, более известного под кличкой Игорь Маляр: «Есть такой жирножопый п…р Вадик Ухо, который по приказу своего командира-петуха взял ответственность за испорченное граффити… Если у тебя осталось хоть чуть-чуть яиц, выйди со мной один на один, и я развалю тебе е… (лицо. — Авт.)!»

Впрочем, насколько известно, ни «альфа-самец» Коротких, ни его миньоны из правой среды так пока и не ответили на вызов футбольных хулиганов из «Гонора».