На Украине идет подготовка к введению годовой цены на газ для населения, чтобы избежать резких колебаний в зависимости от сезона

Годовой тариф могут ввести уже в мае, но до сих пор не ясно, по какой методологии будет рассчитана годовая цена.

С 1 августа прошлого года на Украине заработал рынок газа для населения. Государство больше не регулирует цену — ее формирует рынок. Цены на газ как для промышленности, так и для населения приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

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Изначально цену газа ограничили только на февраль и март. Однако позже, по неофициальной информации, по просьбе из Офиса президента поставщики снизили и январскую цену.

Исходя из действующей нормативно-правой базы, с апреля цена газа не должна регулироваться, но она вряд ли будет ниже 6,99 грн за кубометр. Сейчас рыночная цена газа около 8 грн (21 руб.), и, по прогнозам поставщиков, в следующем месяце снижение будет, но не существенное.

Что такое «годовой пакет»

Чтобы избежать резких скачков цены, в украинском правительстве решили предложить населению так называемый «годовой пакет», в котором будет единая цена на газ вне зависимости от сезона. В январе премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что это может произойти во втором квартале.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Согласно проекту постановления, которое обнародовала НКРЭКУ, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года будут действовать базовые годовые тарифы на газ. Поставщики не будут иметь права изменить базовую годовую цену в течение вышеупомянутого периода. При этом месячные или сезонные тарифные предложения не исчезнут, и потребители смогут выбрать наиболее выгодный, по их мнению, вариант. Но условия любого коммерческого предложения поставщик имеет право изменить, заранее уведомив об этом.

Некоторую конкретику о годовой цене Шмыгаль озвучил, комментируя решения Кабмина от 3 марта.

«Мы вводим годовой продукт… Согласно форвардным контрактам, поставщики видят, какой будет цена по году. Это дает возможность сглаживать пики зимние, самые дорогие. Но, конечно, самая дешевая цена газа летом. Но по 2000 грн (5260 руб за 1000 куб. м. — Ред.) газ летом не будет. Цена целый год будет одинаковая», — сказал Шмыгаль.

Хитрый план в пользу «Нафтогаза»?

7,5% украинцев назвали резкое повышение тарифов оправданным © Украина.ру/Стрингер Юрием Витренко, основную госкомпанию по добыче газа — «Укргаздобычу» — должны обязать «содействовать развитию рынка природного газа на Украине и обеспечивать безопасность газоснабжения бытовых потребителей».

Для этого «дочка» «Нафтогаза» уже в марте 2021 должна продать газ поставщикам природного газа, предприятиям ТКЭ, в том числе объединениям совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительным кооперативам, по фиксированной цене и в объемах, которые нужны этим потребителям в период с 1 апреля 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

МВФ пока никак не отреагировал на планы правительства о введении годовой цены газа. Но свободный допуск к газу «Укргаздобычи» — это одно из требований западных кредиторов, которое является обязательным условием нормального функционирования рынка и полностью соответствует логике анбандлинга «Нафтогаза». Денис Шмыгаль считает, что проблем с основным кредитором Украины не возникнет.

По мнению эксперта энергетического рынка Юрия Корольчука, проблема в том, что «Нафтогаз» с радостью затягивает процесс вывода из-под своего крыла «Укргаздобычи», а проект годовой цены на газ используется с целью лоббировать интересы именно «Нафтогаза».

«В этом вопросе Шмыгаль фактически лоббирует интересы "Нафтогаза Украины". Не других участников рынка, а четко "Нафтогаза Украины". Годовой контракт — это якобы попытка защитить потребителя, дать ему стабильную прогнозированную цену. Основной момент тут — политический. Но для защиты есть субсидии и конкретная целевая финансовая помощь участникам рынка газа. Государство же идет другим путем, административным. Газовый монополист надеется на дальнейшее искусственное перетягивание к себе потребителей. Именно с этой целью годовая цена на газ у «Нафтогаза» (с позиции лоббизма Шмыгаля) должна быть самой низкой на рынке. На гривну, на 50 копеек — и потребитель будет готов упасть в объятия «Нафтогаза». Хотя рано или поздно, но потребителям придется убегать от «Нафтогаза». Это случится тогда, когда компания «Укргаздобыча» станет самостоятельным игроком на рынке», — сказал Юрий Корольчук на пресс-конференции в Киеве.

По словам эксперта, более глубокая проблема заключается в том, что даже когда будет решение правительства о продаже газа "Укргаздобычи" всем участникам рынка, то «Нафтогаз» и дальше будет легко совать палки в колеса рынка газа.

«Продажа газа летом и осенью трейдерам предусматривает хранение газа в подземных хранилищах. Хранилищами управляет «Нафтогаз», и он будет принимать решение по ПХГ. И без гарантий хранения купленных объемов, вероятно, мало найдется смельчаков покупать такой газ. А газ, который будет добывать «Укргаздобыча» в зимний период, возможно, будет выкуплен «Нафтогазом». То есть опять все упирается в решение властей. Возможно, и самого Зеленского. Или «Нафтогаз» отодвигают от «корыта» и лишают его права распоряжаться газом "Укргаздобычи", или после сезона 2021-2022 годов на рынке газа останется только один «Нафтогаз», — считает Юрий Корольчук.

Всё дело в цене

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский обратил внимание, что методология расчета годовой цены на газ, которую хочет установить правительство, неясна.

«Какова будет установленная годовая цена, сам алгоритм ее расчета, никто не знает. На основании чего будут производиться расчеты, до сих пор непонятно. У вас есть право сменить этот контракт, перейти на месячный, но почему сразу выход в годовой контракт?» — сказал на пресс-конференции в Киеве Валентин Землянский.

Он считает, что годовую цену на газ логичней установить на отопительный период, а не на весь год.

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Экономический эксперт Юрий Гаврилечко уверен, что предпосылок для повышения цены на газ зимой нет.

«Нынешняя цена на газ приблизительно в три раза превышает экономически обоснованную. Из всех разговоров о том, что газ зимой должен стоить дороже, чем летом, я ни разу не слышал, что рабочая сила зимой была тоже в четыре раза дороже, чем летом. На каком основании? Что-то меняется? Ничего не меняется. Меняется стоимость хранения? Нет. Меняется стоимость транспортировки? Нет. Меняется стоимость добычи? Нет. Ничего не меняется, но очень хочется денег», — сказал Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт считает, что без определенных условий говорить о фиксированной цене на газ не имеет смысла.

«До тех пор, пока не решится основной вопрос ограничения рентабельности данного бизнеса и не решится второй основной вопрос — механизма реализации рыночных отношений между поставщиками и потребителями, говорить о какой-либо фиксированной цене просто глупо», — подчеркнул Юрий Гаврилечко.