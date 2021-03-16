Конфликт в Донбассе может быть урегулирован по новому плану, если его одобрит Россия и другие страны «нормандской четвёрки». Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Украины Леонид Кравчук

Украина, Франция и Германия предоставили России соответствующие предложения, сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». При этом он призвал не верить утверждениям Москвы, что никакого нового плана нет. По словам Кравчука, мир не верит утверждениям Москвы о том, что Россия не участвует в конфликте в Донбассе, поэтому не нужно верить и утверждениям представителей РФ касательно нового плана.

«Так же они (представители РФ. — Ред.) говорят, что нет плана. Если им что-то невыгодно, они говорят что-нибудь, что не соответствует действительности. Такой план есть, и он находится в России, а как мы будем дальше идти, это будет видно», — сказал Кравчук, чьи слова приводит «Укринформ».

Впрочем, деталей нового плана глава украинской делегации в ТКГ не стал раскрывать, сославшись на то, что это пока только проект, а планом он станет, «как только Россия его одобрит».

Кравчук добавил, что «пока это предложения трех — Германии, Франции и Украины». Донецкий эксперт сказал, чем стал Донбасс за все эти годы затянувшейся войны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«А план будет тогда, когда он будет одобрен четырьмя государствами, потому что в "нормандском формате" работают не три, а четыре государства», — сказал он.

Ранее Кравчук также сообщил, что, по его информации, лидеры «нормандской четверки» могут встретиться уже в апреле — а сейчас «идёт большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак и, соответственно, советник Путина Козак и другие». Впрочем, глава украинской делегации в ТКГ добавил, что ему сложно говорить о том, «как оно будет на самом деле».

О некоем «новом плане» уже заявлял и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждёт его одобрения со стороны России.



В Москве утверждают, что никакого нового плана Киев не представил. Как заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью агентству «Интерфакс», «на столе переговоров его нет». Алексей Журавко: Украина решила взять Донбасс штурмом © кадр из видео Украина.ру

«Это очередной миф. Во всяком случае, о чём идет речь, никто из участников "минского" и "нормандского" форматов не знает», — сказал Козак.

По его словам, «всякий раз, когда представители Украины заходят в тупик, не могут найти логически объяснимого ответа на те вызовы, которые естественно и неизбежно возникают в переговорном процессе в "нормандском формате" или в Контактной группе, в украинских СМИ появляются различного рода заявления, "экспертные оценки", как правило не имеющие ничего общего с реальностью».

Вот и на этот раз, отметил Козак, «налицо очередная попытка "выпустить пар в гудок", подменить практические действия, реальную работу по урегулированию конфликта различного рода информационными вбросами».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что он готов встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

Однако вряд ли такие встречи состоятся, считает политолог Олег Неменский. По его словам, для встречи президента России и президента Украины сейчас нет оснований, поскольку Украина не выполнила ничего из того, что обещал Зеленский на саммите в декабре 2019 года в Париже. Также и лидерам Германии и Франции нет смысла принимать участие в провальном политическом проекте, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру. Прилепин: Мы навязали Донбасс России в качестве ее части © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Последняя встреча в «нормандском формате» состоялась в 2019 году. В январе этого года состоялась встреча политических советников стран «нормандской четвёрки». По словам Дмитрия Козака, на этих переговорах окончательных решений найти не удалось.

Между тем обстановка в зоне военного конфликта на востоке Украины остается неспокойной. Пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) сообщает о десяти нарушениях режима прекращения огня за минувшие сутки со стороны, как утверждается, «вооруженных формирований Российской Федерации».

В свою очередь, Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию представительства непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что во вторник, 16 марта, украинские военные открыли гранатометный огонь в направлении сел Сосновское и Заиченко на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).