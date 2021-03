В среду, 17 марта, будет отмечаться один из самых любимых в России западных праздников — День святого Патрика. По популярности в РФ его переплюнут лишь День святого Валентина и Хэллоуин. Но если к первым двум праздникам Русская православная церковь относится настороженно, то в случае с Днём святого Патрика не всё так однозначно

Популярная группа из Канады The Irish Rovers в своей песне Raise a glass to St.Patrick, посвящённой святому покровителю Ирландии, поёт:

He's known by all around the world both near and far away,

For everyone turns Irish now on St. Patrick's Day:

Его знают по всему миру: как близко, так и далеко,

И каждый становится ирландцем теперь в День святого Патрика.

С этим утверждением сложно поспорить: на улицах городов на разных концах земного шара 17 марта, в День святого Патрика, становится больше людей в зелёной одежде — это цвет, который ассоциируется с Ирландией ещё с XI века.

Да что там люди, в США целая река — Чикаго — меняет свой цвет на ярко-зелёный. А в 2009 году первая леди США Мишель Обама настояла, чтобы зелёным забили фонтан в парке перед Белым домом.

Среди прочего это была и своеобразная «дань» малой родине жене президента: Обама родилась в городе Чикаго.

В США проживает большая ирландская диаспора. Ирландцем был и 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Кстати, до 2021 года он оставался единственным в истории католиком на посту президента США. Нынешний глава американского государства Джо Байден тоже имеет ирландские корни. Род его матери — Кэтрин Юджинии Финнеган — происходит из Ирландии (правда, биографы спорят, из какого именно графства — Лаут или Дерри). Байден — второй католик в истории США, возглавляющий это государство.

Радостно в этот день в России и на Украине. При этом популяризировали этот праздник не столько экспаты из Западной Европы и США, сколько толкинисты, ролевики и любители кельтской культуры. Благо, их хватало ещё в те времена, когда никакой независимой Украины и Российской Федерации не было: первые «Хоббитские игрища», например, прошли в 1990 году.

Первый парад на День святого Патрика в Москве прошёл в 1993 году на Новом Арбате. Со временем он менялся, росло и количество мероприятий, посвящённых Дню святого Патрика. В последние годы в Москве да и в других городах России проходит приуроченный ко Дню святого Патрика фестиваль Irish Week, в рамках которого проводится показ ирландских фильмов, спектаклей по ирландской драматургии, фестивали ирландских танцев и многое другое.

В то же время, нужно упомняуть, что дата проведения парада подчас «плавала»: несмотря на то что День святого Патрика во всём мире отмечается 17 марта, не всегда этот день выпадает на выходные.

При этом Русская православная церковь поначалу относилась к празднику сдержанно и даже чуть отрицательно: он частенько выпадал на первую неделю Великого поста, когда православным, по понятным причинам, не до увеселений. Да и в православном месяцеслове имени святого Патрика не было.

Но отдельные энтузиасты пытались исправить это положение дел. В 2004 году в храме Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена прошла первая служба, на котором читалось Евангелие на гэльском языке — языке, похожем на тот, на котором проповедовал святой Патрик.

В Санкт-Петербурге написали и икону святого в новгородском стиле.

«Я принимал участие в сообществе "Трилистник". Мне была по душе атмосфера, которую создали в этом клубе. Она привлекала тех, кто участвовал в молодёжных неформальных движениях. Как раз таким и был я. Икону мне предложил написать Сергей Смирнов (создатель местного православного клуба "Трилистник". — Ред.). Я как раз в то время вернулся из поездки на Святую гору Афон и учился в иконописной школе при Санкт-Петербургской духовной академии. Плюс к этому мне уже довелось около трёх лет поработать смотрителем Спасо-Преображенского собора и участвовать в реставрации настенных росписей. Материалы для иконы святого Патрика мы купили на пожертвования, собранные в храме. Святые, которые изображены на ней (Брендан Мореплаватель и Колумбан. — Ред.), считаются покровителями музыкантов и путешественников. Мне это близко. Я люблю путешествовать, а в те времена ещё и играл на больших крыловидных гуслях. По звучанию они близки к кельтской арфе», — рассказывал журналисту Василию Малашенкову художник Дионисий Макаров — член православного клуба «Трилистник».

Но дальше этого дело не продвинулось. Такая ситуация сохранялась до 2017 года.

Радостные вести

В четверг, 9 марта 2017 года, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил всем православным любителям кельтской культуры радостную весть.

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил он в комментарии корреспонденту агентства «Интерфакс». Как экс-глава ЦРУ и генерал румынской разведки вышли на «украинский след» в убийстве Кеннеди © AFP, INTERFOTO

Он рассказал, что формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — указал Легойда.

Русская православная церковь стала отмечать День святителя Патрикия 17 марта. Но — по старому стилю. По новому стилю это 30 марта. Так в России появилось сразу два Дня святого Патрика — один «светский» и один церковный. Или, если точнее, один католический и протестантский, а другой — православный.

В том же году 30 марта в домовом храме Российского православного университета прозвучал молебен в честь святого Патрика. Во время молебна на аналое находилась икона с изображением лика святителя.

Но и День святого Патрика, и День святителя Патрикия выпадают на Великий пост. Как же быть тем, кто хочет и пост соблюсти, и как-то по-особенному отметить этот день?

Пост — не голодовка

Православные священники накануне Великого и других постов не устают напоминать: пост — не голодовка.

«Имейте в виду, пост — это ни в коем случае не вегетарианство, не голодовка. Не утруждай своё тело постом, если ты не умеешь прощать и если ты до сих пор не расстался со злом. Проку от того, что мы от пищи воздерживаемся, а друг друга "съедаем"? Главная заповедь поста — не делать зла, совершенствоваться духовно», — ещё в 2008 году пояснял священник Александр Игнатов.

Сегодня он — настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре.

А патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в 2019 году призвал духовенство взвешенно относиться к вопросу о постах для прихожан. Он напомнил, что формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе. Соответствующие главы этой книги восходят к ближневосточной монастырской практике. Она предусматривает не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни сухоядения — запрета на приготовленную пищу и даже некоторые дни полного воздержания от еды.

«Современный человек, особенно если он не приучен к посту, и тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям. Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом "постные календари" именно в изложении упомянутой ближневосточной практики. В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику», — отмечал патриарх.

Он призвал духовенство к вдумчивой пастырской работе с прихожанами, индивидуальному подходу, «чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом посте, — участвовал по мере своих сил, но участвовал непременно».

Так как же быть тем, кто любит и ценит ирландскую культуру и в то же время хочет соблюсти пост — пускай и не по монастырскому уставу? Ведь если католикам и прихожанам некоторых протестантским церквей на День святого Патрика делается послабление, то православным в День святителя Патрикия никаких послаблений нет.

Что есть и что пить?

В православном календаря на 17 марта по старому и новому стилю по монастырскому уставу предписано сухоядение. Но, помня слова патриарха Кирилла, тем, кто решился соблюсти Великий пост, можно порекомендовать такое ирландское блюдо, как боксти.

Делается оно из картошки. Ниже — рецепт из популярного дублинского ресторана Gallagher's Boxty House — «Дом боксти Галлахера», расположенного неподалёку от такой достопримечательности, как Мост Полпенни.

Шеф-повар ресторана Патрик Галлахер в 2010 году записал на видео процесс приготовления этого традиционного ирландского блюда. Для боксти понадобится: 200 г тёртого картофеля, 200 г пюре, 240 г муки, щепотка соли и перца и пол-литра воды. В своём рецепте Галлахер использует молоко, но для поста оно не подходит. Разве что можно взять какое-либо растительное молоко.

Впрочем, важно помнить, что блюда в пост всё же должны быть и скоромными, и скромными.

Кстати, картофель, который ирландцы так любят, сыграл в истории этого народа роковую роль — эпидемия фитофтороза, а также экономическая политика правительства вигов вызвала An Gorta Mór — Великий голод 1845-1849 годов. Он привёл к бегству многих людей с Зелёного острова.

Одними из бежавших были предки 35-го президента США — Кеннеди.

Ну а вместо тёмного ирландского пива Guinness (или любого другого ирландского пива), которое принято пить в этот день, можно выпить столь же тёмный, но безалкогольный напиток — кофе «Ирландский крем». Важно подчеркнуть: речь не о коктейле, а именно об ароматизированном кофе, который можно купить, и по вполне демократичной цене.

Но в любом случае важно помнить о духовной стороне поста. Ведь еда здесь не главное.

И если уж 17 и 30 марта кому-то в память о былой молодости или любимой кельтской культуре хочется чего-то ирландского, то можно порекомендовать почитать «Исповедь» святителя и его «Послание воинам короля Коротика». Они были написаны в V веке.

«Я — Патрик, последний грешник и последний неуч, чего не скрываю», — начинал эти труды человек, который сегодня считается покровителем Ирландии и Нигерии.

Он прогнал из Ирландии змей, проповедовал в краю с сильным влиянием друидов и самобытной дохристианской культурой (и как проповедовал: количество христиан в Ирландии, по данным 2016 года, — около 84%) и считается отцом ирландской литературы (кстати, один из выдающихся представителей последней — Джонатан Свифт — был настоятелем собора Святого Патрика в Дублине). Жизнь этого почитаемого и католиками, и православными, и протестантами святого может многому научить современных людей.