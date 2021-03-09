Александр Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии на постоянной основе ВВС России. По его словам, это предложение уже поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. Постоянное присутствие военных самолетов РФ — серьезный шаг в военной интеграции двух стран и сдвиг геополитического баланса в регионе

Одним из застарелых конфликтных узлов в отношении Минска и Москвы много лет был вопрос размещения на территории Белоруссии российской авиабазы. Одной или двух. Москва вела речь об этом на основании соглашения о совместной охране внешней границы Союзного государства и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

Белорусская сторона выступала против баз российских ВВС на своей территории. Основанием был аргумент в пользу того, чтобы не выводить на новый виток военное напряжение в регионе, который и так «искрил» от украинского кризиса и развертывания инфраструктуры НАТО в Прибалтике. Так было до кризиса в августе прошлого года. Но не теперь.



Неожиданный разворот

История практически залихватская не только потому, что такого не ожидал никто. Лукашенко отметил, что эта инициатива вызвана действиями НАТО, отправляющего военные самолеты Альянса на границы страны. Минск, по его словам, был вынужден ответить на последний подобный эпизод. Если завтра война. Стратегические объекты СССР в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Казак | Перейти в фотобанк

«Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — признался Лукашенко.

Стало известно и о том, что у Минска уже был опыт совместных с Москвой дежурств авиации. Во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. К такой практике можно прибегнуть вновь, уверен белорусский лидер.

Позиция по авиабазе была переговорной. Минск демонстрировал ее, доказывая на этом примере целесообразность диалога с руководством Белоруссии, которое находится вне рамок конфликта России и Запада. На теме российского военного присутствия все 2010-е годы оттачивалась концепция нейтральной внешней политики РБ. Отказ от усиления военного присутствия РФ был в этом отношении демонстрацией доброй воли. Буферные страны коллективного Запада, Польша, Украина и Прибалтика, демонстрируют боязнь постоянного наличия российских войск на территории Белоруссии. Достаточно посмотреть на их реакцию на учения «Запад-2017», когда в восточноевропейских странах НАТО и на Украине царила истерика по поводу того, что российская армия после учений никуда не уйдет. Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

И это тоже важный маркер. Официальный Минск гарантирует отсутствие военных угроз Литве, Латвии, Польше и Украине со своей территории. Но и в свою очередь ожидает в ответ того, чтобы его перестали называть «последней диктатурой Европы», диктовали ей внутреннюю политику и финансировали протесты внутри страны. После Беломайдана в августе 2020 года, в который дружно вложились соседние страны НАТО, Прибалтика, Польша и Украина, приоритеты для Лукашенко моментально сместились от признания на Западе к политическому и физическому выживанию, отчего и вопрос российского военного присутствия в Белоруссии встал под совершенно иным углом.



Война и мир

В прошлом году все было более чем серьезно. Речь шла о жизни и смерти. Так что президент РБ допустил ввод российских войск в Белоруссию по запросу руководства страны. Затем заговорил о подготовке Польшей мятежа в Гродненской области, после чего на западных границах РБ были усилены меры обороны. Вопрос военной интеграции с Россией зазвучал новыми оттенками. В том числе и в области авиации. После сочинского саммита Лукашенко предложил организовать совместное дежурство над территорией Белоруссии с участием самолетов ВВС России, как это было в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею, только теперь на постоянной основе.

«Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках, мы ведем речь об обычном оружии», — сказал Лукашенко и добавил, что говорил о своей идее Владимиру Путину, который с ней согласился. При этом о строительстве собственно российской авиабазы речь не идет. Минск все так же против, потому и предлагает альтернативу.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», — сказал глава государства.

Этот тонкий момент немедленно стал объектом критики. Президента РБ стали обвинять в попытке обойти суть вопроса. Тем не менее инициативу можно назвать сенсационной, поскольку для военно-стратегического баланса в регионе она имеет решающее значение. Лукашенко согласился на военное присутствие российских ВВС на своей территории. Российская авиабаза в РБ или Военно-воздушные силы России на белорусских авиабазах — это в любом случае постоянное военное присутствие в Республике Беларусь.

Как минимум истерика со стороны буферных государств гарантирована. А в ЕС и США кое-кто задумается, что будет, если они и дальше будут лупить в барабаны войны. Винить в этом им нужно самих себя и свою агрессивную внешнюю политику. Они сделали все возможное для этого решения, когда всеми имеющимися у них ресурсами вложились в белорусские протесты и попытку силового свержения Лукашенко. Который, стоит это признать, умеет защищаться.

Деятельность пропагандистской площадки Nexta в Польше, поддержка Литвой Светланы Тихановской и ее компании политических эмигрантов, лоббирование в ЕС санкций против Белоруссии и сжигание мостов между Минском и Западом — все это толкало на подобное решение.



Еще одна сенсация

Для России практически невозможно выстроить нормальные взаимовыгодные отношения с Литвой или Польшей из-за абсолютной иррациональности их действий. У украинско-польско-прибалтийских деятелей вместо анализа объективных интересов своих стран — набор мантр и догматов, вместо стратегии — какие-то не объяснимые ничем эмоции. Вместо продуманной политики — политический заказ на «демократизацию», «сдерживание» и тому подобные пропагандистские вещи. Именно это не оставило России и Белоруссии другого выхода, кроме стратегического ответа. Украина, Польша и Прибалтика по собственной воле стали проводниками российских интересов в Восточной Европе. Чего греха таить? Лукашенко до последнего не хотел переводить транзит белорусских нефтепродуктов из Литвы в порты России. Ему не оставила иного выбора сама Литва, когда начала намекать на блокаду белорусского экспорта, идущего через Клайпеду. То же самое касается вопросов обороны. Российское военное присутствие в Белоруссии точно такая же история.

Теперь оно должно стать постоянным. Минск и Москва впервые в истории подписали 5-летнюю программу стратегического партнерства. «Она позволит четко выстроить перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией», — заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов. И добавил, что в рамках Всебелорусского народного собрания было четко объявлено, что Россия является стратегическим союзником РБ. «Должен отметить, что на сегодняшний день план международного сотрудничества с Российской Федерацией между министерствами обороны является самым большим. Он включает более 160 мероприятий, из которых 40% — это мероприятия практической направленности», — уточнил генерал-майор. Белоруссия выступила за развитие отношений с ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этом саммите с президентом России, лидеры двух стран договорились, что ряд вопросов будут обсуждаемы на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего, министра обороны и госсекретаря.



Эпилог

У белорусской армии три действующих военных аэродрома — и все на западе страны. Новейшее звено истребителей Су-30СМ, к примеру, размещено в Барановичах. Эти машины оборудованы авиационной бортовой радиолокационной станцией «Барс», которая обеспечивает обзор пространства, автоматическое обнаружение и сопровождение целей, в том числе в условиях близкого маневренного воздушного боя, наведение на них авиационных управляемых ракет типов Р-77, Р-73, Р-27, Х-31, РВВ-АЕ и других, а также автоматическое радиолокационное картографирование местности.

Помимо этого, на Су-30СМ может быть подвешено шесть управляемых ракет «воздух-воздух» средней дальности общей массой до четырех тонн. На территории Белоруссии размещен и радиолокационный комплекс «Сопка-2», который видит все, что летает в радиусе 450 километров, и просматривает пространство до Варшавы, Вильнюса и Киева. Вдоль границы с Россией есть еще четыре аэродрома — два запасных и два расформированных. В Быхове и Витебске-Северном.

Остальные заброшены с советских времен, как в Зябровке, но их легко можно превратить в действующие объекты. Таким образом, теоретически деньги в постройку новых баз ВВС тратить будет не нужно. Достаточно просто прийти и пользоваться. Это даст отличный ответ западным провокаторам, которые в последнее время чувствуют себя в Белоруссии очень уверенно.